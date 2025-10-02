PODCAST
New York LaGuardia’da iki yolcu uçağı çarpıştı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 20:29
ABD’nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı’nda Delta Air Lines’a ait Endeavor Air şirketine bağlı iki yolcu uçağı taksi sırasında çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.
