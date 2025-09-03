PODCAST CANLI YAYIN

Nestle CEO’su Laurent Freixe gizli ilişki skandalı sonrası görevden alındı

Nestle, CEO’su Laurent Freixe’nin bir astıyla yaşadığı gizli romantik ilişkiyi açıklamaması ve iş ahlakı kurallarını ihlal etmesi nedeniyle görevden alındığını duyurdu. Yerine Nespresso birimi başkanı Philipp Navratil atandı. Şirket yönetimi, kararı “Nestle’nin değerleri için gerekli” olarak nitelendirdi.

Giriş Tarihi:
Nestle CEO’su Laurent Freixe gizli ilişki skandalı sonrası görevden alındı

İsviçreli gıda devi Nestle, CEO'su Laurent Freixe'nin, bir astıyla yaşadığı romantik ilişkiyi açıklamaması nedeniyle görevden alındığını duyurdu. KitKat'tan Nesquik'e kadar uzanan ürünlerin üreticisi olan Nestle, Nespresso kahve biriminin başında bulunan deneyimli şirket yöneticisi Philipp Navratil'i, Freixe'nin halefi olarak atadığını duyurdu. Ayrılık şirkette şirkette şok etkisi yarattı.

'İŞ AHLAKINA UYMUYOR'

Nestle, Freixe'nin ayrılışının, Bulcke ve Bağımsız Direktör Pablo Isla'nın yönettiği, şirketin iş ahlakı kurallarını ihlal eden, doğrudan bir astıyla yaşadığı gizli romantik ilişkiyle ilgili soruşturmanın ardından gerçekleştiğini söyledi. Bulcke yaptığı açıklamada, "Bu gerekli bir karardı. Nestle'nin değerleri ve yönetimi, şirketimizin güçlü temelleridir. Laurent'e yıllardır verdiği hizmet için teşekkür ederim. Stratejide rotamızı değiştirmiyoruz." dedi.

KRAL AŞKI İÇİN TAHTINI BIRAKMIŞTI

1936 yılında Kral-İmparator VIII. Edward'ın ilk kocasından boşanmış, ikinci kocasından boşanmaya çalışan ve Amerikalı bir sosyete olan Wallis Simpson'a evlilik teklif ettiğinde Britanya İmparatorluğu'nda anayasal bir kriz gündeme geldi. Edward'ın Simpson'la evlenip tahtta kalabileceğine inanılmıyordu. Edward, Simpson'ı sevdiğini ve Simpson'ın ikinci boşanması tamanlanır tamamlanmaz onunla evlenmeyi planladığını açıkladı. Bu, Edward'ın Aralık 1936'da tahttan çekilmesine yol açtı.

Şirketin kıdemli isimlerinden Freixe solda), işinden olunca Nesquik'in CEO'su anında yerini aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
CHP'de delege savaşlarında yeni skandal! Önce işe aldılar sonra delege yaptılar
ASSAN soruşturması derinleşiyor! Teknoloji hırsızlıkları dosyaya girdi | MKE'ye 400 bin lira ödemişler
Emekliye 28.500 TL’ye varan promosyon: Bankaların yarışı başladı!
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
Gürsel Tekin'in CHP açıklaması tekrar gündem oldu! CHP'li Özel neden ihraç etti? Cevabı arşivden çıktı | "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar
CHP'de İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüz'e CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası
Günlerdir ortada yoktu! Trump "öldü" iddialarının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı: Ölüm haberlerim yanlış ve sahtedir
ABD Başkanı Donald Trump duyurdu | Venezuela bağlantılı gemiye saldırı düzenlendi
İstanbul Kongresi'nin iptali sonrası CHP'den bomba kulis: Özgür Özel istifa edecek! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz Takvim.com.tr'ye konuştu
Son dakika: CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı | Yeni il başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "SDG/YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir"
Fenerbahçe’den altyapı ve düşük maliyetli transferlerden 95 milyon Euro gelir
CHP İstanbul İl Yönetimini "görevden eden" süreç... Takvim manşet manşet yazdı: Delege tezgahından KİPTAŞ kıyağına!
Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda! İstanbul kongresinin iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz! İlk bölümü geceye damga vurdu
Başkan Erdoğan'dan Çin dönüşü ABD'nin Filistinlilere vize kararına sert tepki: "Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değildir"
Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Victor Osimhen devrede
İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul'da! İşte kazanacağı ücret
Adaylık operasyonu: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu Batı medyası üzerinden bitirdi! Mansur Yavaş neden rahatsız?