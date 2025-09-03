Nestle CEO’su Laurent Freixe gizli ilişki skandalı sonrası görevden alındı

İsviçreli gıda devi Nestle, CEO'su Laurent Freixe'nin, bir astıyla yaşadığı romantik ilişkiyi açıklamaması nedeniyle görevden alındığını duyurdu. KitKat'tan Nesquik'e kadar uzanan ürünlerin üreticisi olan Nestle, Nespresso kahve biriminin başında bulunan deneyimli şirket yöneticisi Philipp Navratil'i, Freixe'nin halefi olarak atadığını duyurdu. Ayrılık şirkette şirkette şok etkisi yarattı.

'İŞ AHLAKINA UYMUYOR'

Nestle, Freixe'nin ayrılışının, Bulcke ve Bağımsız Direktör Pablo Isla'nın yönettiği, şirketin iş ahlakı kurallarını ihlal eden, doğrudan bir astıyla yaşadığı gizli romantik ilişkiyle ilgili soruşturmanın ardından gerçekleştiğini söyledi. Bulcke yaptığı açıklamada, "Bu gerekli bir karardı. Nestle'nin değerleri ve yönetimi, şirketimizin güçlü temelleridir. Laurent'e yıllardır verdiği hizmet için teşekkür ederim. Stratejide rotamızı değiştirmiyoruz." dedi.

KRAL AŞKI İÇİN TAHTINI BIRAKMIŞTI

1936 yılında Kral-İmparator VIII. Edward'ın ilk kocasından boşanmış, ikinci kocasından boşanmaya çalışan ve Amerikalı bir sosyete olan Wallis Simpson'a evlilik teklif ettiğinde Britanya İmparatorluğu'nda anayasal bir kriz gündeme geldi. Edward'ın Simpson'la evlenip tahtta kalabileceğine inanılmıyordu. Edward, Simpson'ı sevdiğini ve Simpson'ın ikinci boşanması tamanlanır tamamlanmaz onunla evlenmeyi planladığını açıkladı. Bu, Edward'ın Aralık 1936'da tahttan çekilmesine yol açtı.

Şirketin kıdemli isimlerinden Freixe solda), işinden olunca Nesquik'in CEO'su anında yerini aldı.