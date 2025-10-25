Mısırlı ekipler Gazze Şeridi'ne geldi

PODCAST CANLI YAYIN

İsrail, Hamas’tan teslim alınması beklenen 13 rehinenin cesetlerine ulaşılmasına yardımcı olması amacıyla Mısır’dan gelen uzman ekibin bölgeye girişine onay verdi. Uzmanlar, kazı ve tespit ekipmanlarıyla enkaz bölgelerinde teknik destek sağlayacak. Bu adım, İsrail’in yabancı ekiplere kapalı tutumunda ilk istisna olarak değerlendiriliyor.

İsrailli yetkililer, Hamas'tan teslim alınması beklenen 13 rehinenin cesetlerine ulaşılmasına yardımcı olmak üzere Mısır'dan gelen bir uzman ekibin bölgeye girişine izin verildiğini açıkladı.

Yetkililer, Mısır'ın yardım talebinin İsrail'in siyasi ve güvenlik birimleri tarafından onaylandığını ve ekibin beraberinde özel kazı araçları, tespit cihazları ve kurtarma teçhizatı getirdiğini bildirdi. Söz konusu uzman grubun, rehinelerin bulunduğu değerlendirilen enkaz bölgelerinde teknik destek sağlayacağı ifade edildi.

Bu adım, İsrail'in bugüne kadar yabancı ülkelerden hiçbir kurtarma veya inceleme ekibine sahayı açmadığı politikasında önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor. İsrail makamları daha önce, Hamas'ın İsrailli rehinelerin cesetlerini kendi imkanlarıyla çıkarabileceğini öne sürerek dış yardımı reddetmişti.

Öte yandan Hamas, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda, İsrail'in yoğun hava saldırıları ve yeraltı operasyonları nedeniyle bazı rehinelerin enkaz altında veya tünel sistemlerinde mahsur kaldığını duyurmuştu. Hareket, cesetlere ulaşmak için gerekli kazı ekipmanı ve ağır teçhizatın ellerinde bulunmadığını, bu nedenle uluslararası yardımın hayati önem taşıdığını vurgulamıştı.

Hamas ayrıca, rehinelerin cesetlerine ulaşılmasında yaşanacak her türlü gecikmeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin sorumlu olacağını belirtmişti.

Mısırlı ekibin sahadaki çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

