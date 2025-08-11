Son Dakika
Göreve başladıktan sonra ilk ziyaret! Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye’ye geliyor
Kolombiya’da silahlı saldırıya uğrayan Senatör Miguel Uribe Turbay hayatını kaybetti

Kolombiya’da cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Senatör Miguel Uribe Turbay, 7 Haziran’daki silahlı saldırıda ağır yaralanmasının ardından 2 aydan fazla süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kolombiya'da 2026 genel seçimlerinde sağ partinin olası cumhurbaşkanı adayları arasında yer alan ve 7 Haziran'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan Senatör Miguel Uribe Turbay'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

39 yaşındaki Turbay'ın vefatını eşi Maria Claudia Tarazona duyurdu.

Yoğun bakımda 2 aydan fazla tedavi gören Turbay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, 7 Haziran'da konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Partililer tarafından özel kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşun isabet ettiği belirtilmişti.

Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın devreye alındığını duyurmuştu.

Turbay'ı hedef alan suikast girişiminin azmettiricisi olduğu düşünülen kişi polis tarafından yakalanmıştı.

