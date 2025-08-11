Kolombiya’da silahlı saldırıya uğrayan Senatör Miguel Uribe Turbay hayatını kaybetti

Yoğun bakımda 2 aydan fazla tedavi gören Turbay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kolombiya 'da 2026 genel seçimlerinde sağ partinin olası cumhurbaşkanı adayları arasında yer alan ve 7 Haziran'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan Senatör Miguel Uribe Turbay'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Turbay, EPA

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, 7 Haziran'da konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Partililer tarafından özel kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşun isabet ettiği belirtilmişti.

Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın devreye alındığını duyurmuştu.

Turbay'ı hedef alan suikast girişiminin azmettiricisi olduğu düşünülen kişi polis tarafından yakalanmıştı.