Kenya’da eski Başbakan Odinga’nın cenazesinde arbede: Ölü ve yaralılar var

Hindistan'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kenya'nın eski Başbakanı Raila Odinga'nın naaşı, getirildiği başkent Nairobi'deki Kasarani Stadyumu'nda halkın ziyaretine açıldı. Ancak tören sırasında yaşanan izdiham ve güvenlik ihlalleri sonucu polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Yetkililer, bazı kişilerin yasaklı bölgelere girmesi üzerine güvenlik güçlerinin kalabalığı kontrol altına almak amacıyla müdahalede bulunduğunu bildirdi. Stadyum dışında toplanan kalabalığın olayı protesto etmesiyle gerginlik büyürken, polis göz yaşartıcı gaz kullanarak grupları dağıttı.

EN AZ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kenya basını, stadyumda yaşanan olaylar nedeniyle tören alanının büyük ölçüde boşaldığını, en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.