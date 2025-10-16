Kenya’da eski Başbakan Odinga’nın cenazesinde arbede: Ölü ve yaralılar var

Hindistan'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kenya'nın eski Başbakanı Raila Odinga'nın naaşı, getirildiği başkent Nairobi'deki Kasarani Stadyumu'nda halkın ziyaretine açıldı. Ancak tören sırasında yaşanan izdiham ve güvenlik ihlalleri sonucu polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.
Yetkililer, bazı kişilerin yasaklı bölgelere girmesi üzerine güvenlik güçlerinin kalabalığı kontrol altına almak amacıyla müdahalede bulunduğunu bildirdi. Stadyum dışında toplanan kalabalığın olayı protesto etmesiyle gerginlik büyürken, polis göz yaşartıcı gaz kullanarak grupları dağıttı.
EN AZ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kenya basını, stadyumda yaşanan olaylar nedeniyle tören alanının büyük ölçüde boşaldığını, en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.
TÖREN YARIDA KALDI
Günün erken saatlerinde ise binlerce kişinin Nairobi Uluslararası Havaalanı'nda Odinga'nın naaşını karşılamak için toplanması üzerine, Devlet Başkanı William Ruto ve diğer yetkililerin katıldığı teslim töreni yarıda kesilmiş, havaalanı operasyonları iki saatliğine durdurulmuştu. Cenaze kortejine katılan kalabalık, Odinga'nın naaşını taşıyan araca yaklaşık 10 kilometre boyunca eşlik etmişti.