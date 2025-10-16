PODCAST CANLI YAYIN

Kenya’da eski Başbakan Odinga’nın cenazesinde arbede: Ölü ve yaralılar var

Hindistan’da yaşamını yitiren eski Başbakan Raila Odinga’nın naaşının Nairobi’ye getirilmesinin ardından düzenlenen tören izdihama dönüştü. Polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kenya'nın eski Başbakanı Raila Odinga'nın naaşı, getirildiği başkent Nairobi'deki Kasarani Stadyumu'nda halkın ziyaretine açıldı. Ancak tören sırasında yaşanan izdiham ve güvenlik ihlalleri sonucu polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.

Yetkililer, bazı kişilerin yasaklı bölgelere girmesi üzerine güvenlik güçlerinin kalabalığı kontrol altına almak amacıyla müdahalede bulunduğunu bildirdi. Stadyum dışında toplanan kalabalığın olayı protesto etmesiyle gerginlik büyürken, polis göz yaşartıcı gaz kullanarak grupları dağıttı.

EN AZ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kenya basını, stadyumda yaşanan olaylar nedeniyle tören alanının büyük ölçüde boşaldığını, en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

TÖREN YARIDA KALDI

Günün erken saatlerinde ise binlerce kişinin Nairobi Uluslararası Havaalanı'nda Odinga'nın naaşını karşılamak için toplanması üzerine, Devlet Başkanı William Ruto ve diğer yetkililerin katıldığı teslim töreni yarıda kesilmiş, havaalanı operasyonları iki saatliğine durdurulmuştu. Cenaze kortejine katılan kalabalık, Odinga'nın naaşını taşıyan araca yaklaşık 10 kilometre boyunca eşlik etmişti.

ÜLKEDE BİR HAFTALIK YAS İLAN EDİLDİ

Eski Başbakan Raila Odinga için yarın Nairobi'deki Nyayo Ulusal Stadyumu'nda resmi cenaze töreni düzenlenecek. Naaşının, cumartesi günü siyasi kalesi olarak bilinen batı Kenya'daki Kisumu kentine, Victoria Gölü kıyısına nakledilmesi planlanıyor. Ülkede Odinga'nın ölümü nedeniyle bir haftalık ulusal yas ilan edildi.

