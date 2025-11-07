Karadağlı siyasetçi Cikotic Başbakan Spajic’i istifaya çağırdı: Hükümet Türkiye’den özür dilemeli

Karadağ'da Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen ancak yürütülen soruşturma sonucunda Türklerle herhangi bir bağlantısı olmadığı ortaya çıkan bıçaklı saldırı olayının ardından, Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Amina Cikotic, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i hedef aldı.
Cikotic, ekim sonunda yaşanan olayın hemen ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının askıya alındığını duyuran Başbakan Milojko Spajic'in tutumunu eleştirerek, bir başbakanın kriz anlarında toplumu kışkırtmak yerine sakinleştirmesinin anayasal ve siyasi bir görev olduğunu söyledi.
Başbakan Spajic'in ülkede son dönemde artan yabancı düşmanı ve İslamofobik atmosferden sorumlu olduğunu belirten Cikotic, "Bireysel olayların Türk veya başka bir topluma mal edilmemesi gerektiği yönünde bir mesaj vermek yerine hükümet korku ve şüpheci bir bakış açısı ortaya koydu." dedi.
"BAŞBAKAN SPAJİC İSTİFA ETMELİ"
Cikotic, Spajic'in korku duygusunu kendi çıkarları için kötüye kullandığını ve bu tavrın Karadağ'ın uluslararası itibarına zarar verdiğini vurguladı. Önemli bir ekonomi ve dış politika ortağı olan Türkiye ile ilişkilerin de riske atıldığını söyledi.
Karadağ'da köprü kuracak, toplumu birleştirecek liderlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Cikotic, "Tam da bu nedenle Spajic'in görevinden istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkenin medeni karakterini korumak istiyorsak şunu açıkça söyleyebilmeliyiz. Birisinin Türk, Müslüman veya yabancı olması sorun değil." diye konuştu.
Cikotic, bireysel bir olay üzerinden tüm bir toplumun suçlanmasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, kurumların suçluları bireysel olarak cezalandırmak yerine medyada Türk ve Müslümanlara karşı korku ve nefretin körüklendiğini ifade etti.
"KARADAĞ, TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEMELİ"
Vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınması kararını Karadağ'ın temel değerlerine aykırı bulduğunu belirten Cikotic, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane karakterini koruması gerektiğini vurguladı.
"Türkiye ve Karadağ'ın uzun vadeli, dostane ve iyi ortaklık ilişkileri var. Bunun böyle kalacağına inanıyorum. Bizim güçlü ekonomik, kültürel ve tarihsel bağlarımız var. Çok sayıda Karadağlı Türkiye'de yaşıyor, eğitim görüyor, ya da tersi. Kötü alınmış siyasi bir kararın ilişkilere zarar vereceğini düşünmüyorum."
Cikotic, Karadağ hükümetinin açık şekilde hatasını kabul etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer ki Türk vatandaşlarının saldırı olayıyla bir ilgisi yok deniyorsa o zaman son günlerdeki atmosfer tehlikeli bir durum demektir." dedi.
"Hükümet aynı zamanda vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınması kararını da geri çekmeli. Kurumlar duygularıyla değil, gerçeklerle hareket etmeli. Hükümet de neden olduğu bu görülmemiş durum için istifa etmeli." ifadelerini kullandı.
Cikotic ayrıca, Karadağ'da nefret söylemlerini yayanların da cezalandırılması gerektiğini kaydetti.
OLAYDA TÜRKLERİN BAĞLANTISI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Karadağ basınında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" yönünde haberler yer almıştı. Ardından Başbakan Spajic, X platformunda yaptığı açıklamayla Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
Podgoritsa Yüksek Mahkemesi ise olayla ilgili tutuklanan iki kişinin Türk vatandaşı olmadığını ve saldırıyla herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını açıklayarak serbest bırakıldıklarını bildirmişti.