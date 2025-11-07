Karadağlı siyasetçi Cikotic Başbakan Spajic’i istifaya çağırdı: Hükümet Türkiye’den özür dilemeli

Karadağ'da Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen ancak yürütülen soruşturma sonucunda Türklerle herhangi bir bağlantısı olmadığı ortaya çıkan bıçaklı saldırı olayının ardından, Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Amina Cikotic, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i hedef aldı. Cikotic, ekim sonunda yaşanan olayın hemen ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının askıya alındığını duyuran Başbakan Milojko Spajic'in tutumunu eleştirerek, bir başbakanın kriz anlarında toplumu kışkırtmak yerine sakinleştirmesinin anayasal ve siyasi bir görev olduğunu söyledi. Başbakan Spajic'in ülkede son dönemde artan yabancı düşmanı ve İslamofobik atmosferden sorumlu olduğunu belirten Cikotic, "Bireysel olayların Türk veya başka bir topluma mal edilmemesi gerektiği yönünde bir mesaj vermek yerine hükümet korku ve şüpheci bir bakış açısı ortaya koydu." dedi.

"BAŞBAKAN SPAJİC İSTİFA ETMELİ" Cikotic, Spajic'in korku duygusunu kendi çıkarları için kötüye kullandığını ve bu tavrın Karadağ'ın uluslararası itibarına zarar verdiğini vurguladı. Önemli bir ekonomi ve dış politika ortağı olan Türkiye ile ilişkilerin de riske atıldığını söyledi. Karadağ'da köprü kuracak, toplumu birleştirecek liderlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Cikotic, "Tam da bu nedenle Spajic'in görevinden istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkenin medeni karakterini korumak istiyorsak şunu açıkça söyleyebilmeliyiz. Birisinin Türk, Müslüman veya yabancı olması sorun değil." diye konuştu. Cikotic, bireysel bir olay üzerinden tüm bir toplumun suçlanmasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, kurumların suçluları bireysel olarak cezalandırmak yerine medyada Türk ve Müslümanlara karşı korku ve nefretin körüklendiğini ifade etti.