İtalya’da sendikalar Gazze için grevde! Binlerce kişi sokağa çıktı: Limanlar kapatıldı ulaşım aksadı...

Katliamcı İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma yönelik tepkiler büyüyor. İtalya genelinde binlerce kişi, sendikaların "Gazze’deki soykırımı kınamak" ve "İsrail’e diplomatik ve ekonomik yaptırımlar uygulanması" çağrıları üzerine greve giderken, metro seferlerinde aksamalar yaşandı, Cenova ve Livorno limanları da kapatıldı.

İtalya'da binlerce kişi, sendikaların "Gazze'deki soykırımı kınamak" ve "İsrail'e diplomatik ve ekonomik yaptırımlar uygulanması" çağrıları üzerine greve gitti.

İtalyan haber ajanslarına göre, başkent Roma'da birçok otobüs seferi durduruldu ve metro seferlerinde aksamalar yaşandı. Cenova ve Livorno'da göstericiler, limanları bloke etti. Göstericiler, otoyolları trafiğe kapatırken, öğrenciler derslere girmedi, mağazalar ülke çapında kapatıldı.

İTALYA HÜKÜMETİNE TEPKİ: HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR!

Roma'da yüzlerce lise öğrencisi, Roma Termini Tren İstasyonu'nun önünde toplanarak, Filistin bayrakları salladı ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Göstericiler, "Soykırıma uğrayan bir halkı desteklemek için buradayız" açıklaması yaptı. İlk kez protestoya katıldığını belirten 18 yaşındaki Francesca Tecchia, "Gazze'de olanlar çok önemli, artık sessiz kalamam" ifadelerini kullanırken, 52 yaşındaki işçi Federica Casino da "Gazze'nin ölen çocukları ve yıkılan hastaneleri için" sokakta olduklarını söyledi. Casino, "İtalya konuşuyor ama hiçbir şey yapmıyor" diyerek, hükümete tepki gösterdi.

