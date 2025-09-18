PODCAST CANLI YAYIN

Fransa'da hayat durduran grev! Yüzbinler sokaklarda: Protestocuların ellerinde Filistin bayrakları

Fransa'da hükümetin bütçe kesintilerine karşı "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestoları devam ediyor. Ülke genelindeki protestolar kapsamında bugün öğretmenler, tren makinistleri, eczacılar ve hastane personeli greve gitti. Ülke çapındaki grevde protestocuların ellerinde Filistin bayraklarının olması dikkat çekti.

Sendika üyeleri, 8 Eylül'de güvenoyu alamayarak düşen François Bayrou hükumetin mali planlarının iptal edilmesini, kamu hizmetlerine daha fazla harcama yapılmasını, zenginlere daha yüksek vergi uygulanmasını ve insanların emekli olabilmek için daha uzun süre çalışmasını gerektiren popüler olmayan değişikliğin geri alınmasını talep etti.

LİSE ÖNÜNDE EYLEM
Başkent Paris'teki Lycee Maurice Ravel Lisesi önünde toplanan öğrenciler, "Lisenizi kemer sıkmaya karşı engelleyin" yazılı pankart açtı. Lisenin önünde konuşma yapan Genel Emek Konfederasyonundan (CGT) bir temsilci, "İşçiler şu anda bu hükumet ve Macron tarafından o kadar hor görülüyor ki, bu böyle devam edemez" dedi.

Eyleme katılan 33 yaşındaki öğretmen Gaetan Legay ise, "Burada kamu hizmetlerini savunmak için bulunuyorum. Özellikle kamu paralarının büyük şirketlere ya da ultra zenginlere vergi kıyağı olarak değil, tekrar kamu hizmetlerine aktarılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.
Ülkenin başlıca sendikaları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Temsil ettiğimiz işçiler öfkeli" ifadeleri kullanılarak, önceki hükümetin "sert" ve "adaletsiz" mali planlarının reddedildiği vurgulandı.

PROTESTOCULAR YOLLARI KAPATTI
Yetkililer, grev nedeniyle bölgesel tren seferlerinde büyük ölçüde aksama yaşandığını, ancak ülkede çoğu yüksek hızlı tren hattının çalıştığını belirtti. Protestocular, güneydoğudaki Toulon kenti yakınlarında bir otoyolu kapattı ve trafiği yavaşlattı.

80 BİN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ
İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, bu sabah gazetecilere yaptığı açıklamada, Paris bölgesindeki otobüs garajlarının önündeki barikatlar da dahil olmak üzere bazı engellemelerin polis tarafından kaldırıldığını söyledi. Yaklaşık 8 bin "eşkıyanın" düzensizliğe neden olmak ve polisle çatışmak için harekete geçebileceğini söyledi.

Gün boyunca yaklaşık 80 bin güvenlik gücünün görevde olacağını aktaran Retailleau, çevik kuvvet ekipleri, dronlar ve zırhlı araçların da hazırda bekletileceğini söyledi.
Polis, çeşitli yerlerde şu ana kadar 20'den fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.

FİLİSTİN'İ UNUTMADILAR
Greve çıkan Fransız halkı yalnızca Bütçe problemi'ni değil aynı zamanda Gazze'deki soykırımı da protesto etti.

GÖREVDEN ALINMIŞTI
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun selefi François Bayrou, 44 milyar euroluk bütçe sıkılaştırma planını açıklamasının ardından geçtiğimiz hafta parlamentoda görevden alınmıştı. Yeni başbakan Lecornu, Bayrou'nun bütçe planlarıyla ne yapacağını henüz açıklamadı, ancak uzlaşmaya açık olduğunun sinyalini verdi.

