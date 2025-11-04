PODCAST CANLI YAYIN

İtalya-Rusya gerilimi Roma’da çöken Torre dei Conti kulesiyle zirveye çıktı! Rus Büyükelçisi Bakanlığa çağırıldı!

İtalya-Rusya gerilimi Roma’da yükseldi! Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova’nın, Ukrayna’ya yardım ettiği için İtalyan ekonomisinin “Torre dei Conti” gibi çökeceğini ima etmesi, Roma’daki diplomatik tansiyonu artırdı. Tepkiler üzerine Rusya’nın Roma Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı. İtalya’da çöken 13. yüzyıl kulesinde yaralanan işçiler kurtarılırken, Salvini ve Savunma Bakanı Crosetto’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi:
İtalya-Rusya gerilimi Roma’da çöken Torre dei Conti kulesiyle zirveye çıktı! Rus Büyükelçisi Bakanlığa çağırıldı!

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, Ukrayna'ya yardım ettiği için İtalyan ekonomisinin de Roma'da bir kısmı çöken "Torre dei Conti" kulesi gibi çökeceğini ima etmesine tepki olarak Rusya'nın Roma Büyükelçisi Aleksey Paramonov'u Bakanlığa çağırdı.İtalya'nın başkenti Roma'nın merkezinde bugün öğle saatlerinde iki çökme hadisesinin yaşandığı "Torre dei Conti" kulesi, ilişkileri zaman zaman gerilen İtalya ile Rusya arasında yeniden diplomatik tansiyonu artırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova. (AA)Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova. (AA)

"İTALYA ÇÖKMEYE DEVAM EDECEK"

Ulusal basındaki haberlere göre, Rus Sözcü Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Roma'da bugün bir kısmı çöken kuleye ve İtalya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya yaptığı yardımlara atıfta bulunarak "İtalyan hükümeti, vergi mükelleflerinin parasını çarçur ettiği sürece, İtalya çökmeye devam edecek, ekonomiden kulelere kadar." ifadesini kullandı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Dışişleri Bakanlığı, Zaharova'nın sözlerine tepki olarak Rusya'nın Roma Büyükelçisi Aleksey Paramonov'u Bakanlığa çağırdı.

İtalya'da çöken Torri dei Conti kulesi. (AA)İtalya'da çöken Torri dei Conti kulesi. (AA)

Söz konusu haberde, İtalyan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının, Zaharova'nın sözlerini "sefil, kaba ve kaygı verici" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini. (AA)Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini. (AA)

Kamuoyunda geçmişten bugüne kadar Rusya ile yakın ilişkileri her zaman dikkati çeken bir isim olan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı aynı zamanda aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de katıldığı bir televizyon programında, Zaharova'nın sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Enkazda hala bir işçi varken, yaralılar varken, kurtarma ekiplerinin yanında durmamız, sessizliğimizi ve saygımızı korumamız gerektiğini söylüyoruz. (ABD Başkanı Donald) Trump'ın önerdiği gibi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek kesinlikle bir öncelik ve Ukrayna'ya 50 yıl boyunca para gönderemeyiz."

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto. (AA)İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto. (AA)

"TAVRIMIZDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Bu arada, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise yaptığı açıklamada, Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi hazırlığında olduklarını belirterek "Ukrayna konusundaki tavrımızda bir değişiklik yok." dedi.

Roma'nın merkezindeki turistik Fori Imperiali Bulvarı'na bakan ve 13. yüzyılda inşa edilen "Torre dei Conti" kulesinde, restorasyon çalışmaları sürerken, yerel saatle önce 11.30 ve 13.00 civarında iki çökme meydana gelmişti. Bir kısmı çöken kuleden 1 işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ikinci çökme sonucunda kulenin içinde molozlar arasında sıkışıp kalan 1 işçiyi çıkarma çalışmaları devam ediyor.

Paşinyan’dan dikkat çeken açıklama: Türkler hakkındaki algımız Rusya tarafından uydurulduPaşinyan’dan dikkat çeken açıklama: Türkler hakkındaki algımız Rusya tarafından uyduruldu
Zelenskiy’nin yerine Zalujni! ABD ve İngiltere’den Alpler’de gizli toplantı: Rusya duyurdu Ukrayna yalanladıZelenskiy’nin yerine Zalujni! ABD ve İngiltere’den Alpler’de gizli toplantı: Rusya duyurdu Ukrayna yalanladı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Borsa İstanbul
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
D&R
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı | Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı! İSEDAK'ta Suriye'ye özel destek programı: Gazze ve Sudan'ın sesi oldu
CANLI ANLATIM | Türkiye ev sahipliği yaptı! Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan zirvesi sonrası açıkladı!
AK Parti iktidarı 23 yaşında! Milli iradeye selam olsun 3 Kasım kutlu olsun
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
ORANLAR DEĞİŞTİ: Ocak 2026'da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Kalem kalem yeni ücretler
İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...