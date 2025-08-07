Zelenskiy’nin yerine Zalujni! ABD ve İngiltere’den Alpler’de gizli toplantı: Rusya duyurdu Ukrayna yalanladı

Son Dakika
Rus istihbaratı ABD ve İngiltere’nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i görevden almak için harekete geçtiğini iddia etti. Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne (SVR) göre, ABD ve İngiltereli yetkililer Ukrayna liderliğinde değişim planlamak amacıyla Alpler’de Ukraynalı üst düzey isimlerle gizli bir toplantı gerçekleştirdi. İddiaya göre ABD ve İngiltere Zelenskiy’nin yerine eski Genelkurmay Başkanı ve mevcut Londra Büyükelçisi Valeriy Zalujni’nin geçmesini istiyor.

Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) TASS haber ajansına dayandırdığı habere göre, ABD ve İngiltere yetkilileri, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yerine geçecek kişiyi görüşmek üzere Ukraynalı yetkililerle yakın zamanda Alpler'de gizli bir toplantı gerçekleştirdi.

ALPLER'DE GİZLİ TOPLANTI

Görüşmeye Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov ve Ukrayna'nın eski başkomutanı ve şu anda Londra Büyükelçisi olarak görev yapan Valeriy Zalujni gibi üst düzey Ukraynalı isimlerin katıldığı iddia edildi.

ZELENSKİY'İN YERİNE ZALUJNİ

Rus istihbarat servisi, Batılı temsilcilerin Zelenskin'nin yerine aday olarak Zalujni'yi önerdiğini, Ukraynalı yetkililerin de onaylarını ifade ederek, mevcut rollerini ve gelecekteki personel kararlarında etkilerini koruyacaklarına dair güvence aldıklarını iddia etti.

"AMERİKALILAR VE İNGİLİZLER NİYETLERİNİ AÇIKLADI"

SVR açıklamasında, "Amerikalılar ve İngilizler, Zalujni'yi Ukrayna cumhurbaşkanlığına önerme niyetlerini açıkladılar. Yermak ve Budanov da onaylarını dile getirerek, Batılı mevkidaşlarından mevcut görevlerini sürdürmelerine ve gelecekteki personel kararlarında kendi çıkarlarını göz önünde bulundurmalarına olanak sağlayacak sözler aldılar." denildi.

Haberde, Zelensky'nin Yermak'ın baskısıyla Ukrayna'daki yolsuzlukla mücadele kurumlarının faaliyetlerini kısıtlamayı amaçlayan yasayı yürürlüğe koymasının ardından görüşmenin gerçekleştiği iddia edildi.

"İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞME TIKANINCA ZELENSKİY'İ GÖZDEN ÇIKARDILAR"

Ayrıca Batı'nın Ukrayna ile Rusya arasında devam eden çatışmaya desteğinin, özellikle İstanbul'daki son barış görüşmelerinin tıkanmasının ardından Zelenskiy'nin görevden alınmasına bağlı olabileceği öne sürüldü.

TRUMP'IN TEHDİDİNDEN BİR GÜN SONRA

Rapor, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için belirlediği 50 günlük süreyi "10 veya 12 güne" kısaltmasından sadece bir gün sonra ortaya çıktı. Trump, ilerlemenin durduğu konusunda uyarıda bulunarak Avrupa ortakları tarafından finanse edilen ve NATO aracılığıyla koordine edilen ABD yapımı Patriot sistemleri de dahil olmak üzere Kiev'e silah sevkiyatının genişletilmesini onayladı.

UKRAYNA YALANLADI

Ukrayna merkezli Kyiv Post'un haberine göre, Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü (HUR), Salı günü Telegram kanalından yaptığı açıklamada, söz konusu toplantının gerçekleştiği iddialarını ve Kyiv'in Batılı müttefikleriyle komplo içinde olduğu yönündeki söylentileri kesin bir dille yalanladı.

HUR, Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) yayımladığı raporun tamamen uydurma olduğunu belirterek, bu tür iddiaların Ukrayna liderliğini itibarsızlaştırmayı hedefleyen açık bir psikolojik ve bilgi operasyonunun parçası olduğunu vurguladı.

KİM BU ZALUJNİ?

Zaluzhny, 2021-2024 yılları arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak görev yaptı ve şu anda Birleşik Krallık Büyükelçisi olarak görev yapıyor. 8 Şubat 2024'te ordu komutanlığı görevinden alınarak yerine General Oleksandr Syrsky getirildi.

Zalujny ve Zelenski arasındaki gerginlik, görevden alınmasından önce aylardır devam ediyordu. CNN'in haberine göre, ikilinin generalin savaş stratejileri ve kitlesel seferberlik zorluğu konusunda fikir ayrılığına düştüğü bildirildi.

Ukrayna ve Rus medya kuruluşlarının haberine göre, Zalujni'nin hem halk hem de ordu arasında artan popülaritesi, onun Zelenski'nin cumhurbaşkanlığına potansiyel bir siyasi meydan okuma oluşturabileceği yönündeki spekülasyonları daha da körükledi.

