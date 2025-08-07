Zelenskiy’nin yerine Zalujni! ABD ve İngiltere’den Alpler’de gizli toplantı: Rusya duyurdu Ukrayna yalanladı

Zelenskiy ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

"İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞME TIKANINCA ZELENSKİY'İ GÖZDEN ÇIKARDILAR"

Ayrıca Batı'nın Ukrayna ile Rusya arasında devam eden çatışmaya desteğinin, özellikle İstanbul'daki son barış görüşmelerinin tıkanmasının ardından Zelenskiy'nin görevden alınmasına bağlı olabileceği öne sürüldü.

TRUMP'IN TEHDİDİNDEN BİR GÜN SONRA

Rapor, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için belirlediği 50 günlük süreyi "10 veya 12 güne" kısaltmasından sadece bir gün sonra ortaya çıktı. Trump, ilerlemenin durduğu konusunda uyarıda bulunarak Avrupa ortakları tarafından finanse edilen ve NATO aracılığıyla koordine edilen ABD yapımı Patriot sistemleri de dahil olmak üzere Kiev'e silah sevkiyatının genişletilmesini onayladı.

UKRAYNA YALANLADI

Ukrayna merkezli Kyiv Post'un haberine göre, Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü (HUR), Salı günü Telegram kanalından yaptığı açıklamada, söz konusu toplantının gerçekleştiği iddialarını ve Kyiv'in Batılı müttefikleriyle komplo içinde olduğu yönündeki söylentileri kesin bir dille yalanladı.

HUR, Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) yayımladığı raporun tamamen uydurma olduğunu belirterek, bu tür iddiaların Ukrayna liderliğini itibarsızlaştırmayı hedefleyen açık bir psikolojik ve bilgi operasyonunun parçası olduğunu vurguladı.