Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) TASS haber ajansına dayandırdığı habere göre, ABD ve İngiltere yetkilileri, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yerine geçecek kişiyi görüşmek üzere Ukraynalı yetkililerle yakın zamanda Alpler'de gizli bir toplantı gerçekleştirdi.
ALPLER'DE GİZLİ TOPLANTI
Görüşmeye Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov ve Ukrayna'nın eski başkomutanı ve şu anda Londra Büyükelçisi olarak görev yapan Valeriy Zalujni gibi üst düzey Ukraynalı isimlerin katıldığı iddia edildi.
ZELENSKİY'İN YERİNE ZALUJNİ
Rus istihbarat servisi, Batılı temsilcilerin Zelenskin'nin yerine aday olarak Zalujni'yi önerdiğini, Ukraynalı yetkililerin de onaylarını ifade ederek, mevcut rollerini ve gelecekteki personel kararlarında etkilerini koruyacaklarına dair güvence aldıklarını iddia etti.
"AMERİKALILAR VE İNGİLİZLER NİYETLERİNİ AÇIKLADI"
SVR açıklamasında, "Amerikalılar ve İngilizler, Zalujni'yi Ukrayna cumhurbaşkanlığına önerme niyetlerini açıkladılar. Yermak ve Budanov da onaylarını dile getirerek, Batılı mevkidaşlarından mevcut görevlerini sürdürmelerine ve gelecekteki personel kararlarında kendi çıkarlarını göz önünde bulundurmalarına olanak sağlayacak sözler aldılar." denildi.
Haberde, Zelensky'nin Yermak'ın baskısıyla Ukrayna'daki yolsuzlukla mücadele kurumlarının faaliyetlerini kısıtlamayı amaçlayan yasayı yürürlüğe koymasının ardından görüşmenin gerçekleştiği iddia edildi.