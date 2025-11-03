Paşinyan’dan dikkat çeken açıklama: “Türkler hakkındaki algımız Rusya tarafından uyduruldu”

" Biz 'Türkler asla değişmez' derken, Türkiye'de de Ermeniler hakkında aynı şey söyleniyordu. Biz 'Azerbaycan'a nasıl güvenebiliriz?' dediğimizde, onlar da Ermeniler hakkında aynı şeyi söyledi. 'Tarihten ders almadık' dediğimizde, 'Ermenilerle barış istiyorsanız tarihten ders almamışsınız' diyorlar. KGB ajanları tarafından bizim için şekillendirilen dünya görüşünden kurtulmalıyız. Komşularımızla iyi ilişkiler kurmalıyız " diyen Paşinyan, Ermenistan'ın geleceğini bölgedeki barış ve işbirliği ortamında gördüğünü ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan , parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde kökleşmiş önyargıların dış güçler tarafından oluşturulduğunu belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Paşinyan açıklamasında, "Güvenlik stratejisinde meşruiyet unsuru kilit öneme sahiptir. Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini uluslararası olarak tanınan topraklar ve sınırlar çerçevesinde kabul etmemiz gerekir. Bunu devletimizin sürekliliğini sağlamak için yapıyoruz" demişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan , daha önce yaptığı açıklamada, kararın Türkiye ile yürütülen müzakerelerle ilgisi bulunmadığını vurgulamıştı. Paşinyan, "Ermenistan ile Türkiye arasındaki hiçbir müzakerede Ağrı Dağı'nın pasaportlardan kaldırılması konusunun gündeme gelmediğini ve gelemeyeceğini" belirterek, bu adımın tamamen ülkenin güvenlik stratejisi çerçevesinde alındığını ifade etmişti.

Kararın yürürlüğe girmesi, Ermenistan'ın bölgesel normalleşme süreci ve güvenlik politikaları açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aliyev ile Paşinyan, AA

ERMENİSTAN'DA TÜRKÇE MÜFREDATA GİRDİ

Ermenistan'da 2025–2026 eğitim yılı itibarıyla üç genel eğitim okulunda Türkçe (Azerbaycan lehçesinde) dersleri verilmeye başlandı. Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından doğrulanan programa göre, Türkçe yalnızca 10–12. sınıflarda, Farsça ve Gürcüce ise 5. sınıftan itibaren okutulabiliyor.

Bakanlık, bölgesel dillerin öğretiminin yalnızca yeterli sayıda uzman öğretmen bulunan okullarda uygulanabileceğini bildirdi. Şu anda hangi okullarda Türkçe (Azerbaycan lehçesinde) derslerinin verildiğine dair resmi liste paylaşılmadı.

Açıklamada, bölgesel dillerin öğretilmesine ilişkin düzenlemenin 2021 yılında onaylanan hükümet programı kapsamında olduğu hatırlatıldı. Bu çerçevede, Rusça, İngilizce ve Fransızca gibi yabancı dillerin yanı sıra Türkçe, Farsça ve Gürcüce gibi bölgesel dillerin de öğrenilmesi teşvik ediliyor.

Yürürlükteki yasaya göre, bölgesel dillerde ders veren öğretmenlerin diğer öğretmenlerle aynı nitelik şartlarını taşıması ve dil yeterliliklerini resmi olarak belgelemesi gerekiyor. Devlet müfredatı, ortaöğretimi tamamlayan öğrencilerin en az iki yabancı dille sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde olmasını öngörüyor.

Ermenistan'da bölgesel dil öğretimi, 2022–2023 eğitim yılından itibaren üçüncü yabancı dil veya seçmeli kulüp dersi olarak uygulanıyor. Program kapsamında şu anda ülkenin farklı bölgelerindeki okullarda ,Türkçe ve Türkçe'nin Azerbaycan lehçesinde, Farsça ve Gürcüce dersleri veriliyor.