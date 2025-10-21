İsrailliler 2 yıldır akın akın yurt dışına kaçıyor: Knesset raporu ortaya çıkardı

7 Ekim 2023’te İsraillilerin Tel Aviv'den kaçışı, AFP

"BU BİR GÖÇ DALGASI DEĞİL TSUNAMİ"

Komite başkanı MK Gilad Kariv, "Bu bir göç dalgası değil, ülkeyi terk etmeyi seçen İsraillilerin oluşturduğu bir tsunami" dedi. İsrail hükümetinin şu anda İsraillilerin göçü sorununu ele almak için bir planı olmadığını belirten Kariv, komitesinin gelecekte bu konuyu ele almak için çalışacağını söyledi.

2022'DE BAŞLADI

Raporda, İsrail'in net göç dengesi (geri dönme niyeti olmadan ayrılan vatandaşların sayısı ile uzun süreli geri dönenlerin sayısı çıkarıldıktan sonra kalan sayı) 2022'nin başından 2024 Ağustos'una kadar 125 bin 200 kişi azaldı.

8 AYDA 50 BİN KİŞİ KAÇTI

Rapora göre, 2022'de yaklaşık 59.400 İsrailli ülkeyi terk ederken, 2023'te bu sayı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 82.800'e ulaştı. Raporda, 2024 Ocak ve Ağustos ayları arasında yaklaşık 50.000 kişinin ülkeyi terk ettiği belirtildi.

Raporda, 2009-2021 yılları arasında uzun dönemli göçmenlerin ortalama sayısının yılda yaklaşık 40 bin 500 olduğu belirtildi.

Raporda, yurt dışında yaşayan İsraillilerin 2022'de 29 bin 600, 2023'te 24 bin 200 ve 2024'ün ilk sekiz ayında 12 bin 100'ünün İsrail'e döndüğü belirtildi.

GEREKÇE SİYASİ VE GÜVENLİK DURUMU

Oranim Koleji'nde sosyoloji profesörü olan Lilach Lev Ari'nin araştırmasına göre, önceki yıllarda ülkeyi terk eden İsraillilerin çoğu yükselme, başarı ve eğitim gibi arayışlar içindeyken, artık insanları ülkeden uzaklaştıran en önemli etken siyasi ve güvenlik durumu.

Dr. Ayala Eliyahu tarafından derlenen verilerde, Merkezi İstatistik Bürosu'nun (CBS) göçmen tanımı, ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde en az 275 gün yurt dışında kalanlar, geri dönen İsrailliler tanımı ise, yurt dışında kaldıktan sonra bir yıl içinde en az 275 gün geri dönenler olarak belirlendi.

Ulusal Sigorta Enstitüsü (NII) avukatı Danny Zaken, vatandaşların ikametlerini iptal etme girişiminde bulunabilmelerine rağmen, Ulusal Sigorta Enstitüsü'nün (NSI) beş yıl yurt dışında ikamet ettikten sonra İsrail'deki ikametlerini sonlandırmaya başlayabileceğini belirtti. Zaken, bu tür taleplerin 2021 öncesi ortalama 2.500'den 2024'te 8.400'e üç kattan fazla arttığını belirtti.