İsrailliler 2 yıldır akın akın yurt dışına kaçıyor: Knesset raporu ortaya çıkardı

İsrailliler akın akın ülkeden kaçıyor. İsrail Parlamentosu Knesset raporunda Hamas’ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu, İsrail’in 2 yıldır Gazze’de uyguladığı soykırım ve Filistinlilerin direnişinin ardından 125 bin İsrailli ülkeden resmen kaçtı. Knesset Göç ve Absorpsiyon Komitesi'ne sunulan rapora göre bu sayı İsrail’den tamamen ayrılıp geri dönmeyecek olanlar. Sözde “vadedilmiş topraklar” yalanıyla Filistin’i işgal eden yerleşimciler dalga dalga bölgeden ayrılıyor.

İsrail 1967'den beri Filistinlileri yerinden ediyor, Yahudilere ise işgal altındaki Filistin topraklarında yaşamaları için türlü ayrıcalıklar sunuyor. Siyonistlerin "vadedilmiş topraklar" yalanı ile gelip kurduğu devlet, Aksa Tufanı'na uğradı.

Avustralya vatandaşları, İran-İsrail çatışması sürerken, İsrail’in Tel Aviv kentinde 24 Haziran 2025’te Avustralya’ya tahliye uçuşu için Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere sırada bekliyor, ReutersAvustralya vatandaşları, İran-İsrail çatışması sürerken, İsrail’in Tel Aviv kentinde 24 Haziran 2025’te Avustralya’ya tahliye uçuşu için Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere sırada bekliyor, Reuters

İSRAİLLİLER AKIN AKIN KAÇIYOR

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ve İsrail'in Gazze'de iki yıldır devam eden soykırımı derken İsrailliler akın akın yurt dışına kaçıyor.

İsrail Parlamentosu Knesset raporu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve 2023'teki yargı reformunun yerleşimcilerin dalga dalga ülkeyi terk etmesine yol açtığını gösterdi.

7 Ekim 2023, AFP, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır7 Ekim 2023, AFP, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

125 BİN İSRAİLLİ RESMEN KAÇTI

Pazartesi günü Knesset Göç ve Absorpsiyon Komitesi'ne sunulan rapora göre, 2022 başı ile 2024 ortası arasında 125 binden fazla İsrail vatandaşı yurt dışına taşındı. Bu, ülkenin bu kadar kısa bir sürede yaşadığı en büyük insan sermayesi kaybı oldu.

7 Ekim 2023, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır7 Ekim 2023, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

KALICI OLARAK GİTTİLER, DÖNMEYECEKLER

Knesset Araştırma ve Bilgi Merkezi tarafından hazırlanan raporda, ülkenin Gazze'de Hamas'la yürüttüğü savaş, 2023'te hükümetin yargı reform planına karşı kitlesel protestolarla doruğa ulaşan siyasi huzursuzluk ve Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı dalga etkileri gibi bir dizi faktörün, söz konusu yıllarda ülkeyi kalıcı olarak terk eden İsraillilerin sayısının hızla artmasına neden olduğu tespit edildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının 2025'e kadar uzamasıyla bu eğilimin devam ettiği düşünülüyor.

7 Ekim 2023’te İsraillilerin Tel Aviv'den kaçışı, AFP7 Ekim 2023’te İsraillilerin Tel Aviv'den kaçışı, AFP

"BU BİR GÖÇ DALGASI DEĞİL TSUNAMİ"

Komite başkanı MK Gilad Kariv, "Bu bir göç dalgası değil, ülkeyi terk etmeyi seçen İsraillilerin oluşturduğu bir tsunami" dedi. İsrail hükümetinin şu anda İsraillilerin göçü sorununu ele almak için bir planı olmadığını belirten Kariv, komitesinin gelecekte bu konuyu ele almak için çalışacağını söyledi.

2022'DE BAŞLADI

Raporda, İsrail'in net göç dengesi (geri dönme niyeti olmadan ayrılan vatandaşların sayısı ile uzun süreli geri dönenlerin sayısı çıkarıldıktan sonra kalan sayı) 2022'nin başından 2024 Ağustos'una kadar 125 bin 200 kişi azaldı.

8 AYDA 50 BİN KİŞİ KAÇTI

Rapora göre, 2022'de yaklaşık 59.400 İsrailli ülkeyi terk ederken, 2023'te bu sayı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 82.800'e ulaştı. Raporda, 2024 Ocak ve Ağustos ayları arasında yaklaşık 50.000 kişinin ülkeyi terk ettiği belirtildi.

Raporda, 2009-2021 yılları arasında uzun dönemli göçmenlerin ortalama sayısının yılda yaklaşık 40 bin 500 olduğu belirtildi.

Raporda, yurt dışında yaşayan İsraillilerin 2022'de 29 bin 600, 2023'te 24 bin 200 ve 2024'ün ilk sekiz ayında 12 bin 100'ünün İsrail'e döndüğü belirtildi.

GEREKÇE SİYASİ VE GÜVENLİK DURUMU

Oranim Koleji'nde sosyoloji profesörü olan Lilach Lev Ari'nin araştırmasına göre, önceki yıllarda ülkeyi terk eden İsraillilerin çoğu yükselme, başarı ve eğitim gibi arayışlar içindeyken, artık insanları ülkeden uzaklaştıran en önemli etken siyasi ve güvenlik durumu.

Dr. Ayala Eliyahu tarafından derlenen verilerde, Merkezi İstatistik Bürosu'nun (CBS) göçmen tanımı, ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde en az 275 gün yurt dışında kalanlar, geri dönen İsrailliler tanımı ise, yurt dışında kaldıktan sonra bir yıl içinde en az 275 gün geri dönenler olarak belirlendi.

Ulusal Sigorta Enstitüsü (NII) avukatı Danny Zaken, vatandaşların ikametlerini iptal etme girişiminde bulunabilmelerine rağmen, Ulusal Sigorta Enstitüsü'nün (NSI) beş yıl yurt dışında ikamet ettikten sonra İsrail'deki ikametlerini sonlandırmaya başlayabileceğini belirtti. Zaken, bu tür taleplerin 2021 öncesi ortalama 2.500'den 2024'te 8.400'e üç kattan fazla arttığını belirtti.

