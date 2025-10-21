İsrailliler 2 yıldır akın akın yurt dışına kaçıyor: Knesset raporu ortaya çıkardı

İsrail 1967'den beri Filistinlileri yerinden ediyor, Yahudilere ise işgal altındaki Filistin topraklarında yaşamaları için türlü ayrıcalıklar sunuyor. Siyonistlerin "vadedilmiş topraklar" yalanı ile gelip kurduğu devlet, Aksa Tufanı'na uğradı.
İSRAİLLİLER AKIN AKIN KAÇIYOR
Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ve İsrail'in Gazze'de iki yıldır devam eden soykırımı derken İsrailliler akın akın yurt dışına kaçıyor.
İsrail Parlamentosu Knesset raporu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve 2023'teki yargı reformunun yerleşimcilerin dalga dalga ülkeyi terk etmesine yol açtığını gösterdi.
125 BİN İSRAİLLİ RESMEN KAÇTI
Pazartesi günü Knesset Göç ve Absorpsiyon Komitesi'ne sunulan rapora göre, 2022 başı ile 2024 ortası arasında 125 binden fazla İsrail vatandaşı yurt dışına taşındı. Bu, ülkenin bu kadar kısa bir sürede yaşadığı en büyük insan sermayesi kaybı oldu.
KALICI OLARAK GİTTİLER, DÖNMEYECEKLER
Knesset Araştırma ve Bilgi Merkezi tarafından hazırlanan raporda, ülkenin Gazze'de Hamas'la yürüttüğü savaş, 2023'te hükümetin yargı reform planına karşı kitlesel protestolarla doruğa ulaşan siyasi huzursuzluk ve Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı dalga etkileri gibi bir dizi faktörün, söz konusu yıllarda ülkeyi kalıcı olarak terk eden İsraillilerin sayısının hızla artmasına neden olduğu tespit edildi.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarının 2025'e kadar uzamasıyla bu eğilimin devam ettiği düşünülüyor.