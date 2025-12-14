İsrail'in Gazze’de katliamı devam ediyor! Can kaybı 70 bin 654’e çıktı

Katil Netanyahu'nun askerlerinin Gazze'de düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 3 artarak 70 bin 654'e yükseldi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 386 kişinin öldüğü, 1018 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 628 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. İsrail, ateşkese rağmen Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

