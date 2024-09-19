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İsrail'den Hizbullah'a ikinci siber saldırı: 26 ölü 200'ü ağır 3500 yaralı

İsrail, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına 10 gramlık bombayla sızdı. Alfanümerik özellikli bir mesaj yollayıp 5 bin cihazı aynı anda patlattı. Hedefteki isimler yere yığıldı. Kanlar içinde kaldı. Saldırının detayları ise filmleri aratmadı...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024
İsrail’den Hizbullah’a ikinci siber saldırı: 26 ölü 200’ü ağır 3500 yaralı

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Hizbullah, Tayvan şirketine 5 bin adet sipariş verdi. MOSSAD, cihazları Lübnan'a gelmeden ele geçirdi. Her birine bombayı yerleştirdi. Patlamayı sağlaması için de switchdevre sistemini entegre etti.

Önceki gün saat 15:30'da cihazlara aynı anda Hizbullah liderliğinden geliyormuş gibi mesaj gönderdi. Alfanümerik özellikli bu yazılım bombayı bir anda ateşledi. Sadece açık olan cihazlar infilak etti.

2.SİBER SALDIRI TELSİZLERE: 14 ÖLÜ
İsrail, dün de Hizbullah'ın karargahlarındaki el telsizlerini patlattı. Saldırıda 14 kişi can verirken, 450'den fazla kişi yaralandı. Japon üretimi telsizlerin, 5 ay önce çağrı cihazlarıyla birlikte alındığı ortaya çıktı.

SİBER BOMBA
Dünyanın en kanlı siber saldırısının cihazlara yerleştirilen 10 gramlık bomba ile yapıldığı ortaya çıktı...

Lübnan, önceki gün ve dün dünyada emsali görülmemiş bir saldırıyla sarsıldı. Çağrı cihazlarına yapılan saldırıda 12 kişi can verdi. 3 bin kişi yaralandı. Telsizlere yapılan saldırılarda da 14 kişi hayatını kaybederken, 450'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı. Okların İsrail'i gösterdiği vurgulandı. Uluslararası medya, "MOSSAD 5 bin cihaza patlayıcı koydu" manşetini paylaştı. Eski bir İngiliz Ordusu mühimmat uzmanı yaptığı açıklamada cihazların her birinin sahte bir elektronik bileşenin içine gizlenmiş 10 ila 20 gram arasında askeri sınıf yüksek patlayıcı ile paketlenmiş olabileceğini aktardı. Dehşetle ilgili, şu detaylar aktarıldı: Hizbullah, cep telefonu kullanmasını yasakladı. Tayvan şirketi Gold Apollo'dan 5 binden fazla pager cihazı almak için anlaşma yaptı. Cihazlar Lübnan'a gelmeden, ya üretildiği yerde, ya da tedarik zincirinde her birine patlayıcıları monte etti. Patlayıcıların 10 ile 30 gram olduğu, pilin yanına yerleştirildiği anlaşıldı. Patlamayı sağlaması için bir de switch - devre takıldı. Saat 15:30'da cihazlara Hizbullah liderliğinden geliyormuş gibi mesaj yollandı. Mesajı okumak için cihazı açanlar, büyük bir dehşet yaşadı.

TAYVAN ÇARK ETTİ
Tayvanlı şirket, cihazlarla bir ilgisinin olmadığını belirterek "Cihazları biz değil lisans verdiğimiz BAC üretti" açıklaması yaptı. Üç yıl önce Macaristan merkezli BAC adlı şirkete, çağrı cihazı üretme ve şirket logosunu kullanma hakkının verdiğini vurguladı. Bu saldırıdan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yara almadan kurtulduğu açıklandı. Milletvekili Ali Ammar'ın oğlu ise hayatını kaybetti.

TELSİZLERİ DE PATLATTILAR: 14 ÖLÜ
İsrail, dün de Hizbullah'ın karargahlarındaki el telsizlerini patlattı. 2. siber saldırıda 14 kişi can verirken, 450'den fazla kişi yaralandı. Telsizlerin, 5 ay önce çağrı cihazlarıyla birlikte alındığı ortaya çıktı. Telsizlerin Japonya merkezli "ICOM" marka olduğu öne sürüldü. ICOM şirketi, henüz patlamalara yönelik bir açıklama yapmadı.

ÇATIŞMALARI YAYMA ÇABASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saldırı nedeniyle Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti. Ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, Tel Aviv'in saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

NOTLAR
Pentagon: ABD'nin Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgisi yok.
Hizbullah: Gazze direnişine destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.
İran: İsrail'i "toplu katliam" yapmakla suçladı.
Rusya: Bu konu her yönüyle araştırılmalı.
Lübnan: Bu saldırı savaş suçudur.

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