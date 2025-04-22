Van'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Van’ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.