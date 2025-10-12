İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı

Hamas ve İsrail Gazze'de ateşkes anlaşmasına vardı. Tüm dünya yarın yapılacak esir takasını beklerken İsrail'in Necef Cezaevi'nde, esir takası kapsamında salıverilmesi beklenen Filistinli esirlere yönelik kötü muamelesini gösteren bir video sosyal medyada dolaşıma girdi.

Necef Cezaevi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü Filistin Esirler Medya Ofisi, İbranice yayın yapan bir kaynaktan alınan görüntüleri dijital platformlarında yayımladı. Esir takası öncesi şok görüntüler! İSRAİL'DEN ESİR TAKASI ÖNCESİ İŞKENCE Görüntülerde, elleri arkadan kelepçelenmiş, gözleri bağlı ve başları öne eğilmiş şekilde sıraya dizilen bir grup Filistinli esirin, İsrail askeri ve polisi eşliğinde yürümeye zorlandığı görülüyor. Medya Ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu görüntüler, esir takası anlaşması kapsamında salıverilecek esirlere karşı işgal güçlerinin kötü muamelede bulunduğunu belgeliyor." ifadesine yer verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt İmre bölgesine düzenlediği baskında, anlaşma kapsamında serbest bırakılması planlanan Filistinli esir Murad Idays'ın yakınlarının evine de girdiği bilgisi verildi.