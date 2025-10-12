PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı

Gazze’de Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında yarın yapılacak esir takası öncesi, İsrail’in Necef Cezaevi’nde Filistinli esirlere yönelik kötü muameleyi gösteren görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Filistin Esirler Medya Ofisi’nin yayımladığı videoda, elleri kelepçeli ve gözleri bağlı esirlerin İsrail askerleri eşliğinde yürütüldüğü görülüyor.

İsrail'den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı

Hamas ve İsrail Gazze'de ateşkes anlaşmasına vardı. Tüm dünya yarın yapılacak esir takasını beklerken İsrail'in Necef Cezaevi'nde, esir takası kapsamında salıverilmesi beklenen Filistinli esirlere yönelik kötü muamelesini gösteren bir video sosyal medyada dolaşıma girdi.

Necef Cezaevi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüNecef Cezaevi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Filistin Esirler Medya Ofisi, İbranice yayın yapan bir kaynaktan alınan görüntüleri dijital platformlarında yayımladı.

Esir takası öncesi şok görüntüler!

İSRAİL'DEN ESİR TAKASI ÖNCESİ İŞKENCE

Görüntülerde, elleri arkadan kelepçelenmiş, gözleri bağlı ve başları öne eğilmiş şekilde sıraya dizilen bir grup Filistinli esirin, İsrail askeri ve polisi eşliğinde yürümeye zorlandığı görülüyor.

Medya Ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu görüntüler, esir takası anlaşması kapsamında salıverilecek esirlere karşı işgal güçlerinin kötü muamelede bulunduğunu belgeliyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt İmre bölgesine düzenlediği baskında, anlaşma kapsamında serbest bırakılması planlanan Filistinli esir Murad Idays'ın yakınlarının evine de girdiği bilgisi verildi.

Necef Cezaevi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüNecef Cezaevi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Emced en-Neccar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İbranice yayın yapan bir basın kurumu tarafından bazı Filistinli esirlerin salıverilmesi öncesi görüntülerinin yayımlandığını kaydetti.

Neccar, bu kişilerin müebbet hapis cezası almış esirler olduğunu ve anlaşma kapsamında Gazze'ye sınır dışı edilmek üzere Necef Cezaevi'ne nakledildiklerini ifade etti.

Necef Cezaevi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüNecef Cezaevi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BATI ŞERİA'DA BASKIN

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail tarafından Batı Şeria'da çok sayıda esirin evine baskın düzenlendi.

El-Halil kentinin güneyindeki Yatta kasabasından Halil Ebu Aram ve Talib Muhamera adlı 2 Filistinli esirin evlerine de giren İsrail güçleri, bu şekilde esir yakınlarının serbest bırakılacak Filistinliler için kutlama yapmasını engellemeye çalışıyor.

Serbest bırakılacak Filistinli esirlere ilişkin talimatın İsrail Cezaevi İdaresi'ne ulaştığı bildirilmişti.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Filistinli esirlerin 5 farklı cezaevinden, serbest kalacakları cezaevlerine naklinin başladığı belirtilmişti.

Anlaşma kapsamında İsrail'in, müebbet hapse mahkum edilen 250 Filistinli esirle birlikte, 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'den alıkoyduğu yaklaşık 1700 kişiyi daha serbest bırakması bekleniyor.

Necef Cezaevi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüNecef Cezaevi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.

Son dakika! Başkan Erdoğan Mısıra gidiyor! Gazze zirvesine katılacakSon dakika! Başkan Erdoğan Mısıra gidiyor! Gazze zirvesine katılacak

