Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu ,siyonist işgal ordusu tarafından hedef alındı. 20'den fazla savaş gemisiyle kuşatma kuran İsrail , uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayarak yardım gönüllülerini zorla alıkoydu.

Katil İsrail’den korsanlık! Canlı yayında Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini böyle esir aldı. (A Haber ekran görüntüsü)

"ALMA'YA ULAŞAMIYORUZ"

Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivist Muhammed Fatih A Haber'e yaptığı açıklamalarında "Sumud Filosu'nda amiral gemimiz Alma'ya ulaşamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

38 TÜRK ESİR ALINDI

İşgalci İsrail'in Sumud Filosu'nda esir aldığı Türk vatandaşlarının bir kısmının kimlik bilgileri belli oldu.

İsrail'in gemilere yönelik saldırılarının ardından Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, yasa dışı şekilde alıkonan Türk aktivist sayısının 38 olduğunu duyurdu. Delegasyon ayrıca, 9 kişiyle iletişim kurulamadığını ve bu kişilerle birlikte sayının 47'ye yükselebileceğini belirtti.

İŞTE ESİR ALINAN TÜRKLER

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamaya göre alıkonulan isimler şu şekilde:

"(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (TR1 Austral) İkbal Gürpınar, Said Ercan, Muhammet E. Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet E. Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa M. Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye S. Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem."