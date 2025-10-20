İsrail kabinesinde Türkiye paniği! Siyonist Bakan Struk'u korku sardı: "Görmek istemiyorum"

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi Türkiye ve Katar'ın Gazze'nin içindeki çalışmalarda yer almaması konusunda ısrarcı.

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struk , Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasında ve Gazze'de yapılacak çalışmalarda Türkiye'nin rol almasından rahatsızlığını dile getirdi.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı JD Vance ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, tam da "Ateşkes çökecek mi?" tartışmaları sırasında pazartesi İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi.

SİYONİST BAKAN STRUK'UN TÜRK KORKUSU Türk askerinin bölgede aktif rol almasından korkan siyonist Struk, "Gazze'de traktörde de cipte de tekerlekli araçlarda da Türk görmek istemiyorum." ifadesini kullandı.

Yerinden edilen Filistinliler, mezarlıklarda kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. (AA)

ABD'li yetkililerin Gazze'deki süreci gergin ama bir denge içinde istikrarlı tutacak mekanizma kurulmasını ve yangını söndürmeyi amaçladığı kaydedildi.

ABD heyetinin, ziyaretteki asıl amacının ise anlaşmanın bir sonraki aşamasına geçiş için "Gazze'de açık bir yetki ve bölgesel destekle faaliyet gösterecek çok uluslu bir gücün kurulmasını teşvik etmek" olduğu, ikinci aşamada Gazze'de hangi güçlerin olacağını tartışacakları aktarıldı.