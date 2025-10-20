PODCAST CANLI YAYIN

İsrail kabinesinde Türkiye paniği! Siyonist Bakan Struk'u korku sardı: "Görmek istemiyorum"

Mısır'da yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de katliam yapan İsrail hükümeti Türkiye ve Katar'ın çalışmalara katılmaması konusunda ABD'yi baskı altına almaya çalışıyor. Türk askerinin bölgede aktif rol almasından korkan İsrail'in Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struk, Gazze’de yapılacak çalışmalarda Türkiye'nin rol almasından rahatsızlığını dile getirdi.

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struk, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasında ve Gazze'de yapılacak çalışmalarda Türkiye'nin rol almasından rahatsızlığını dile getirdi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi Türkiye ve Katar'ın Gazze'nin içindeki çalışmalarda yer almaması konusunda ısrarcı.

Yerinden edilen Filistinliler, mezarlıklarda kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. (AA)Yerinden edilen Filistinliler, mezarlıklarda kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. (AA)

SİYONİST BAKAN STRUK'UN TÜRK KORKUSU

Türk askerinin bölgede aktif rol almasından korkan siyonist Struk, "Gazze'de traktörde de cipte de tekerlekli araçlarda da Türk görmek istemiyorum." ifadesini kullandı.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı JD Vance ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, tam da "Ateşkes çökecek mi?" tartışmaları sırasında pazartesi İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi.

ABD'li yetkililerin Gazze'deki süreci gergin ama bir denge içinde istikrarlı tutacak mekanizma kurulmasını ve yangını söndürmeyi amaçladığı kaydedildi.

ABD heyetinin, ziyaretteki asıl amacının ise anlaşmanın bir sonraki aşamasına geçiş için "Gazze'de açık bir yetki ve bölgesel destekle faaliyet gösterecek çok uluslu bir gücün kurulmasını teşvik etmek" olduğu, ikinci aşamada Gazze'de hangi güçlerin olacağını tartışacakları aktarıldı.

İsrail'in Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struk (Tel Aviv medyası)İsrail'in Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struk (Tel Aviv medyası)

İsrail'in bu çok uluslu güçte Türkiye ve Katar'ın yer alması fikrinden son derece rahatsız olduğu ve buna şiddetle karşı çıktığı ifade edildi.

Son dakika! MSBden Gazze açıklaması: Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdırSon dakika! MSBden Gazze açıklaması: Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır

İsrailli aşırı sağcı bakanlar "ABD planının başarısızlığına" vurgu yaparak "savaşa geri dönülmesi" çağrısında bulunurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'lilere istikrar ve koordinasyon taahhüdünde bulunup aşırı sağcı koalisyon ortaklarına "Hamas'ın anlaşmaya uymaması durumunda karşılık vereceklerini" söyleyerek ikili oynadığına dikkat çekildi.

ABD'li yetkililerin bu ikili oyunun farkında olduğu ve bu kez dinlemek için değil sonuca ulaşmak için geldikleri yorumunda bulunuldu.

