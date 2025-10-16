MSB'den Gazze açıklaması: Göreve hazırız | SGD uyarısı: Entegrasyon kritik!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının bölgesel, küresel güvenlik ile istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirtti. İKİLİ GÖRÜŞMELER

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programlarına ilişkin bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk Bakan Güler'in 15 Ekim'de, NATO Karargahında icra edilen NATO Savunma Bakanları ve Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantılarına katıldığını ifade eden Aktürk, şunları söyledi: "NATO Genel Sekreteri ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirerek ikili ve çok taraflı ilişkiler ile işbirliğini geliştirme imkanlarını ele almış, müttefik ülke Bakanları ile 'Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu' ve 'Dağıtık Sentetik Eğitim Yüksek Görünürlüklü Proje Mutabakat Muhtırası'nı imzalamış, NATO Karargahında görev yapan Daimi Temsilciliğimiz ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığımızı ziyaret etmiştir." Aktürk, 3 Ekim'de Kosova Barış Gücü Komutanlığı görevini İtalya'dan devralan Türkiye'nin, bir yıldır icra ettiği Kosova Barış Gücü Komutan Yardımcılığı görevinin ise yarın İtalya'ya devredilmesinin planlandığını belirtti. "KALICI BARIŞIN TESİS EDİLMESİ YÖNÜNDE ATILMIŞ ÖNEMLİ BİR ADIM"

Tuğamiral Aktürk, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının memnuniyet verici olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "Memnuniyetle karşıladığımız Gazze'deki ateşkes anlaşmasının bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Bu gelişmenin, kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışın kapısını aralayacak bir başlangıç olmasını ve nihayetinde iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." TERÖRLE MÜCADELE

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir haftada, 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 672 kilometreye ulaşmıştır." dedi.