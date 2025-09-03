İsrail dünyanın gözü önünde nükleer tesis inşa ediyor! Uydu görüntülerinde ortaya çıktı

İsrail dünyanın gözü önünde nükleer tesis inşa ediyor. Uzmanların analiz ettiği uydu görüntülerine göre İsrail'in uzun süredir şüphelenilen atom silahı programı için kritik öneme sahip tesis için yeni yapının inşası yoğunlaştı.
İSRAİL GİZLİ GİZLİ NÜKLEER TESİS İNŞA EDİYOR
Uzmanlar İsrail'in inşasını yoğunlaştırdığı Dimona kenti yakınlarındaki Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmalar, yeni bir reaktör veya nükleer silahların birleştirileceği bir tesis olabileceğini söylüyor. Ancak program ise gizli ve hiçbir bilgi paylaşılmıyor.