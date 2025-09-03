PODCAST CANLI YAYIN

İsrail dünyanın gözü önünde nükleer tesis inşa ediyor! Uydu görüntülerinde ortaya çıktı

İsrail’in Dimona kenti yakınlarındaki Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmalar yeni bir nükleer reaktör ya da nükleer tesisi işaret ediyor. Uydu görüntüleri de nükleer hazırlıkları ortaya çıkardı. İran’a nükleer silah ürettiği bahanesiyle saldıran ve ABD’yi kışkırtan İsrail, Orta Doğu’da tek nükleer güç olmaya çalışıyor.

İsrail dünyanın gözü önünde nükleer tesis inşa ediyor. Uzmanların analiz ettiği uydu görüntülerine göre İsrail'in uzun süredir şüphelenilen atom silahı programı için kritik öneme sahip tesis için yeni yapının inşası yoğunlaştı.

Planet Labs PBC tarafından sağlanan bu uydu fotoğrafı, 5 Temmuz 2025'te İsrail'in Dimona kenti yakınlarındaki Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'ni gösteriyor, AP

İSRAİL GİZLİ GİZLİ NÜKLEER TESİS İNŞA EDİYOR

Uzmanlar İsrail'in inşasını yoğunlaştırdığı Dimona kenti yakınlarındaki Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmalar, yeni bir reaktör veya nükleer silahların birleştirileceği bir tesis olabileceğini söylüyor. Ancak program ise gizli ve hiçbir bilgi paylaşılmıyor.

Planet Labs PBC tarafından sağlanan bu uydu fotoğrafı, 5 Temmuz 2025'te İsrail'in Dimona kenti yakınlarındaki Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'ni gösteriyor, AP

İRAN'A NÜKLEER BAHANESİYLE SALDIRMIŞTI

Haziran ayında İran'a nükleer çalışmaları bahane ederek saldıran ve en sonunda ABD'yi İran'a saldırı için kışkırtan İsrail, Orta Doğu'da tek nükleer silah sahibi olmak için gizlice hazırlık yapıyor.

ABD hükümeti tarafından daha sonra gizliliği kaldırılan bu 29 Eylül 1971 tarihli casus uydu fotoğrafı, İsrail'in Dimona kenti yakınlarındaki Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi olarak bilinen yeri gösteriyor. (ABD Yer Kaynakları Gözlem ve Bilim Merkezi/ABD Jeoloji Araştırması, AP aracılığıyla)

UZMANLAR İNCELEDİ

Görüntüleri inceleyen yedi uzmanın tamamı, Dimona'daki reaktöre yakınlığı ve burada sivil bir elektrik santralinin bulunmaması nedeniyle, inşaatın İsrail'in uzun süredir şüphelenilen nükleer silah programıyla bağlantılı olduğuna inandıklarını söyledi. Ancak yeni inşaatın ne olabileceği konusunda fikir ayrılığı yaşadılar.

Üç uzman, inşaat halindeki alanın konumu ve büyüklüğü ile çok katlı görünüyor olmasının, yapılan çalışmanın en olası açıklamasının yeni bir ağır su reaktörünün inşası olduğunu belirtti. Bu tür reaktörler plütonyum ve nükleer silahlar için kritik bir başka madde üretebilir.

Diğer dört uzman ise bunun ağır su reaktörü olabileceğini kabul etmekle birlikte, çalışmaların yeni bir nükleer silah montaj tesisiyle de ilgili olabileceğini öne sürdü.

