İsrail dünyanın gözü önünde nükleer tesis inşa ediyor! Uydu görüntülerinde ortaya çıktı

ABD hükümeti tarafından daha sonra gizliliği kaldırılan bu 29 Eylül 1971 tarihli casus uydu fotoğrafı, İsrail'in Dimona kenti yakınlarındaki Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi olarak bilinen yeri gösteriyor. (ABD Yer Kaynakları Gözlem ve Bilim Merkezi/ABD Jeoloji Araştırması, AP aracılığıyla)

UZMANLAR İNCELEDİ

Görüntüleri inceleyen yedi uzmanın tamamı, Dimona'daki reaktöre yakınlığı ve burada sivil bir elektrik santralinin bulunmaması nedeniyle, inşaatın İsrail'in uzun süredir şüphelenilen nükleer silah programıyla bağlantılı olduğuna inandıklarını söyledi. Ancak yeni inşaatın ne olabileceği konusunda fikir ayrılığı yaşadılar.

Üç uzman, inşaat halindeki alanın konumu ve büyüklüğü ile çok katlı görünüyor olmasının, yapılan çalışmanın en olası açıklamasının yeni bir ağır su reaktörünün inşası olduğunu belirtti. Bu tür reaktörler plütonyum ve nükleer silahlar için kritik bir başka madde üretebilir.

Diğer dört uzman ise bunun ağır su reaktörü olabileceğini kabul etmekle birlikte, çalışmaların yeni bir nükleer silah montaj tesisiyle de ilgili olabileceğini öne sürdü.