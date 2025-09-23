PODCAST CANLI YAYIN

İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu! Hükümet onayladı: Soykırımcıya yakıt bile yok

İspanya hükümeti İsrail'e tam silah ambargosu getiren Kraliyet kararnamesini onayladı. İsrail'e yönelik ambargonun tüm savunma ekipmanları ile çift kullanımlı ürün ve teknolojilerin İsrail'e ihracatının ve ithalatının yasaklanmasını içerdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu! Hükümet onayladı: Soykırımcıya yakıt bile yok

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, İsrail'e tam silah ambargosu getiren Kraliyet kararnamesini onayladı.

İSPANYA AMBARGOYU ONAYLADI

Hükümet, Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında İsrail'e karşı yaptırımlarla ilgili eksik kalan kararnameleri onayladığını açıkladı.

Basın toplantısında kamuoyunu bilgilendiren Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, "İsrail'e tam bir silah ambargosu için Kraliyet kararnamesi onaylandı. Bu, tüm savunma ekipmanlarının ve çift kullanımlı ürün ve teknolojilerin İsrail'e ihracatının ve ithalatının yasaklanmasını içeriyor." dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, EPAİspanya Başbakanı Pedro Sanchez, EPA

Cuerpo, "Gazze'deki soykırıma karşı ve Filistin halkına destek" adıyla İsrail'e karşı alınan yaptırım kararlarının "hükümetin, İspanya'nın ve Başbakan Pedro Sanchez'in uluslararası liderliğinin, insan haklarına saygı konusundaki siyasi kararlılığının bir başka kanıtı" olduğunu savundu.

Bakan Cuerpo, İsrail'e karşı yaptırımlar kapsamında ayrıca "İsrail ile bağlantılı askeri amaçlı kullanım potansiyeli bulunan uçak yakıtlarına ilişkin transit başvurularının reddedilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinden kaynaklanan ürünlerin ithalatının ve bu ürünlerin reklamlarının yasaklanmasına ilişkin kararnamelerin de onaylandığını" duyurdu.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinden kaynaklanan ürünlerin ithalatının yasaklanmasının "İspanya için kayda değer bir etkisi olmayacağını ancak buradaki İsrailli şirketler için daha anlamlı bir etkisi olabileceğini" kaydeden Cuerpo, "Biz bu önlemleri Gazze'deki soykırımın durması, İsrail üzerindeki siyasi baskıların artması için alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Hükümetin, İsrail'e karşı yaptırımlarla ilgili kararlarında her üç ayda bir kamuoyunu bilgilendireceğini aktaran Cuerpo, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınamaya devam ettiklerini ve aynı şekilde Hamas'ın rehineleri hemen serbest bırakmasını talep ettiklerini kaydetti.

Cuerpo, İsrail'e karşı uygulanan yaptırımlarla ilgili hukuki kapsamın bugün onaylanan kararnamelerle garanti altına alındığını belirtti.

Diğer yandan Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria da "Başbakan Sanchez'in BM'de altını çizdiği gibi Filistin Devleti'ni tanımak aciliyet gerektirmektedir. İspanya bunu mayısta yaptı ve şimdi Fransa, Portekiz, Kanada, İngiltere, Avustralya gibi birçok ülkenin yaptığını gördük. İspanya, İsrail ve Filistin'in iki devletli çözümde birlikte yaşamı için ilk andan beri kilit rol oynadı." diye konuştu.

İspanya hükümeti, 9 Eylül'de aldığı kararla İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım açıklamış, bunlardan İsrail'e tam silah ambargosu ve diğer askeri konularla ilgili olan maddelerin onaylanmasını "teknik ve hukuki gerekçelerden" bugüne kadar bekletmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda tarihi oturum! Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistini tanıyoruz | Devlet Başkanı Abbasdan video kaydıBirleşmiş Milletler Genel Kurulunda tarihi oturum! Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistini tanıyoruz | Devlet Başkanı Abbasdan video kaydı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
BM Genel Kurul toplantısı başladı! İlk konuşma Guterres'ten: İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullandı
Dünyanın kilitlendiği konuşma öncesi sosyal medya yıkıldı: Filistin’in sesi Erdoğan
Türk Telekom
CHP'de "şaibe var" diyene ihraç kuşatması! Berhan Şimşek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e daldı: Partiyi pavyona düşürdük partilileri birbirine
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
İsrail’in gözü Başkan Erdoğan’la Trump görüşmesinde: ‘Ankara’nın eli artık çok güçlü!'
Evanjelik Hristiyanlardan Filistin’in tanınacağı günde kıyamet propagandası! 5 kızıl inekle başladılar BM’de Armageddon ile devam ediyorlar
Bayrampaşa'daki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı
İzmir Karşıyaka'da çöp dağları! Vatandaş isyanda: Sinekler bastı! Buca, Konak ve Karabağlar'a İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze'nin sesi oldu! "Vicdanı olan Gazze'ye sessiz kalamaz" | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
CANLI ANLATIM | 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel davasında 2. gün! Yetkim yok yalanı tanık ifadesiyle ifşa oldu!
Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a tebrik Ali Koç'a gönderme!
Investco Holding’e yönelik borsa manipülasyonundan yasak aşk skandalı ortaya çıktı: Eski sekreterim uygunsuz görüntülerimi sattı!
ABD'de Macron Trump'ın konvoyu nedeniyle New York sokaklarında mahsur kaldı
Emekliye 6 puanlık refah payı sinyali geldi! SSK, BAĞKUR'luya ocakta yüzde 11.3 zamlı maaş + ek artış hesabı: 16.800, 17.500 TL üstü alanlar...
İsrail basını itiraf etti: Google'dan Meta'ya OpenAI'dan WhatsApp'a teknoloji devleri vahşete ortaklığı açıklandı
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu’dur"
Başkan Erdoğan'dan Türkevi'nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
Gözleri KaraDeniz’in Osman Maçari’si Mehmet Özgür’ün 29 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı!