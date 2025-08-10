İspanya'da uçak faciası! Kalkıştan sonra yere çakıldı

İspanya'nın Valensiya bölgesinde dün saat 11:25–11:30 civarında kalkıştan hemen sonra irtifa kaybı yaşayan küçük bir uçak, Requena yakınlarındaki bir tarlaya düştü.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda pilot ve yolcu olduğu tahmin edilen iki kişi hayatını kaybetti.

UÇAK TAMAMEN HARAP OLDU

Uçak tamamen yanarak harap olurken çevrede küçük bir yangın çıktı ve kısa sürede söndürüldü.

Kazanın nedeni henüz netleşmedi ve soruşturma sivil muhafızlar, yerel polis ve yangın ekiplerinin katılımıyla sürdürülüyor.