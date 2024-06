İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İsrail 'in geçtiğimiz pazartesi günü Suriye 'de düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlarından Said Abyar'ın intikamını alacaklarını ve İsrail'e misliyle karşılık vereceklerini ifade etti.

Öldürülen komutan Said Abyar



