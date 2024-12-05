Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı sonrası vatana ihanet suçlaması: "Yoon Suk Yeol'un kafasını keselim" | Gaziler saçlarını kazıttı

Bir gazi ve eşi saçını kazıttı (AFP)

GÜNEY KORE'DE SAÇ KAZITMA GELENEĞİ

Güney Kore'de protesto için saç kazıtmak çok eskilere dayanan bir gelenek olarak biliniyor. Konfüçyüs öğretisine dayanan gelenek, tarihsel olarak bir davaya bağlılığı simgeliyor. Güney Kore'de, 1960-70'lerdeki askeri diktatörlük döneminde birçok muhalif direnişlerinin simgesi olarak saçlarını kazıtmıştı. BBC'de yer alan habere göre, sonraki yıllarda pek çok aktivist ve siyasetçi, saç kazıtmayı tepkilerini gösterme aracı olarak kullanmaya devam etti.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI



Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclis'e girmişti.