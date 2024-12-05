Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı sonrası vatana ihanet suçlaması: "Yoon Suk Yeol'un kafasını keselim" | Gaziler saçlarını kazıttı

Güney Kore'de polis, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında "sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
YOON'A VATANA İHANET SUÇLAMASI
Yonhap'ın haberine göre, muhalefetteki Kore'yi Yeniden İnşa Partisi ve 59 aktivistten oluşan grup, Yoon hakkında "vatana ihanet suçlamasıyla" iki ayrı şikayette bulundu.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a karşı yürüyüşe katılan protestocular, 4 Aralık 2024'te Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisine doğru yürüdü.(AFP)
Şikayetleri değerlendiren polis, Yoon hakkında "sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği" suçlamasıyla soruşturma açtığını duyurdu.
Şikayetlerde, Yoon'un yanı sıra sıkıyönetimin kaldırılmasının ardından istifa eden eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, sıkıyönetim komutanı ilan edilen Genelkurmay Başkanı General Park An-su ve İçişleri Bakanı Lee Sang-min, sıkıyönetimin ilan edilmesindeki ve kaldırılmasındaki rolleri nedeniyle "vatana ihanet ve diğer ilgili suçlamalarla" itham edildi.
Güney Kore'nin başkenti Seul'de, binlerce gösterici Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a karşı protesto gösterisi düzenleyerek ofisine doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler, dün geceki sıkıyönetim ilanının ardından, muhalefet partilerinin Başkan Yoon'un görevden azledilmesi için Ulusal Meclis'e sunduğu önergeye destek verdiler. (AA)
Bu arada savcılık, hakkındaki soruşturma nedeniyle eski Savunma Bakanı Kim'e seyahat yasağı getirdi.
Sıkıyönetimin ilan edilmesini Yoon'a öneren Kim dün, "Sıkıyönetime ilişkin görevlerini yerine getiren askerler, tüm talimatları bakandan aldı." ifadesini kullanarak tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtmiş ve istifa niyetini Yoon'a bildirdiğini aktarmıştı.
Yoon da Kim'in istifasını bu sabah kabul etmişti.