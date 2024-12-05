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Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı sonrası vatana ihanet suçlaması: "Yoon Suk Yeol'un kafasını keselim" | Gaziler saçlarını kazıttı

Güney Kore'de yaşanan 5 saatlik sıkıyönetim ilanı sonrası polis, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında "sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Yeniden İnşa Partisi ve 59 aktivistten oluşan grup ise Yoon hakkında "vatana ihanet suçlamasıyla" iki ayrı şikayette bulundu. Öte yandan Deniz Piyadeleri gazileri, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınması çağrısında bulunurken "Yoon Suk Yeol'un kafasını keselim!" yazılı bir pankart taşıdı. Bir deniz gazisi ve eşi ise protesto sırasında saçını kazıttı.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 11:44 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 11:47
Güney Kore’de sıkıyönetim ilanı sonrası vatana ihanet suçlaması: Yoon Suk Yeol’un kafasını keselim | Gaziler saçlarını kazıttı

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Güney Kore'de polis, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında "sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

YOON'A VATANA İHANET SUÇLAMASI
Yonhap'ın haberine göre, muhalefetteki Kore'yi Yeniden İnşa Partisi ve 59 aktivistten oluşan grup, Yoon hakkında "vatana ihanet suçlamasıyla" iki ayrı şikayette bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a karşı yürüyüşe katılan protestocular, 4 Aralık 2024'te Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisine doğru yürüdü.(AFP)Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a karşı yürüyüşe katılan protestocular, 4 Aralık 2024'te Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisine doğru yürüdü.(AFP)

Şikayetleri değerlendiren polis, Yoon hakkında "sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği" suçlamasıyla soruşturma açtığını duyurdu.

Şikayetlerde, Yoon'un yanı sıra sıkıyönetimin kaldırılmasının ardından istifa eden eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, sıkıyönetim komutanı ilan edilen Genelkurmay Başkanı General Park An-su ve İçişleri Bakanı Lee Sang-min, sıkıyönetimin ilan edilmesindeki ve kaldırılmasındaki rolleri nedeniyle "vatana ihanet ve diğer ilgili suçlamalarla" itham edildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, binlerce gösterici Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a karşı protesto gösterisi düzenleyerek ofisine doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler, dün geceki sıkıyönetim ilanının ardından, muhalefet partilerinin Başkan Yoon'un görevden azledilmesi için Ulusal Meclis'e sunduğu önergeye destek verdiler. (AA)Güney Kore'nin başkenti Seul'de, binlerce gösterici Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a karşı protesto gösterisi düzenleyerek ofisine doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler, dün geceki sıkıyönetim ilanının ardından, muhalefet partilerinin Başkan Yoon'un görevden azledilmesi için Ulusal Meclis'e sunduğu önergeye destek verdiler. (AA)

Bu arada savcılık, hakkındaki soruşturma nedeniyle eski Savunma Bakanı Kim'e seyahat yasağı getirdi.

Sıkıyönetimin ilan edilmesini Yoon'a öneren Kim dün, "Sıkıyönetime ilişkin görevlerini yerine getiren askerler, tüm talimatları bakandan aldı." ifadesini kullanarak tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtmiş ve istifa niyetini Yoon'a bildirdiğini aktarmıştı.

Yoon da Kim'in istifasını bu sabah kabul etmişti.

Deniz piyadelerinden protesto (EPA)Deniz piyadelerinden protesto (EPA)

YOON SUK YEOL'UN KAFASINI KESELİM
Öte yandan Deniz Piyadeleri gazileri, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınması çağrısında bulundu. Deniz gazileri "Yoon Suk Yeol'un kafasını keselim!" yazılı bir pankart taşıdı.

Bir gazi ve eşi saçını kazıttı (EPA)Bir gazi ve eşi saçını kazıttı (EPA)

BİR GAZİ VE EŞİ SAÇLARINI KAZITTI
Bir gazi ve eşi protesto amacıyla saçlarını kazıttı.

Bir gazi ve eşi saçını kazıttı (AFP)Bir gazi ve eşi saçını kazıttı (AFP)

GÜNEY KORE'DE SAÇ KAZITMA GELENEĞİ
Güney Kore'de protesto için saç kazıtmak çok eskilere dayanan bir gelenek olarak biliniyor. Konfüçyüs öğretisine dayanan gelenek, tarihsel olarak bir davaya bağlılığı simgeliyor. Güney Kore'de, 1960-70'lerdeki askeri diktatörlük döneminde birçok muhalif direnişlerinin simgesi olarak saçlarını kazıtmıştı. BBC'de yer alan habere göre, sonraki yıllarda pek çok aktivist ve siyasetçi, saç kazıtmayı tepkilerini gösterme aracı olarak kullanmaya devam etti.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclis'e girmişti.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, binlerce gösterici Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a karşı protesto gösterisi düzenleyerek ofisine doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler, dün geceki sıkıyönetim ilanının ardından, muhalefet partilerinin Başkan Yoon'un görevden azledilmesi için Ulusal Meclis'e sunduğu önergeye destek verdiler. (AA)Güney Kore'nin başkenti Seul'de, binlerce gösterici Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a karşı protesto gösterisi düzenleyerek ofisine doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler, dün geceki sıkıyönetim ilanının ardından, muhalefet partilerinin Başkan Yoon'un görevden azledilmesi için Ulusal Meclis'e sunduğu önergeye destek verdiler. (AA)

Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Güney Kore Başkanından sıkı yönetim kararını kaldırma hakkında açıklama

Parlamentodaki oylamanın ardından geri adım atan Yoon, bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

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