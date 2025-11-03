PODCAST CANLI YAYIN

Gözyaşlarıyla karşılandılar | Terör devleti İsrail Gazze'den alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'den alıkoyarak en temel insani standartların bulunmadığı hapishanelerde tuttuğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gözyaşlarıyla karşılandılar | Terör devleti İsrail Gazze'den alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan serbest bırakıldıkları belirtildi.

Gözyaşlarıyla karşılandılar | Terör devleti İsrail Gazze'den alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktıGözyaşlarıyla karşılandılar | Terör devleti İsrail Gazze'den alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı

GÖZYAŞLARIYLA KARŞILANDILAR
Serbest bırakılan Filistinlilerin muayene için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekipleri tarafından Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine yer alan Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldüğü aktarıldı.

Gözyaşlarıyla karşılandılar | Terör devleti İsrail Gazze'den alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktıGözyaşlarıyla karşılandılar | Terör devleti İsrail Gazze'den alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı

Açıklamada, serbest kalan Filistinlilerin sayısına veya sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.

Gözyaşlarıyla karşılandılar | Terör devleti İsrail Gazze'den alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktıGözyaşlarıyla karşılandılar | Terör devleti İsrail Gazze'den alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gözyaşlarıyla karşılandılar | Terör devleti İsrail Gazze'den alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktıGözyaşlarıyla karşılandılar | Terör devleti İsrail Gazze'den alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Borsa İstanbul
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
Paşinyan’dan dikkat çeken açıklama: “Türkler hakkındaki algımız Rusya tarafından uyduruldu”
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı | Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı! İSEDAK'ta Suriye'ye özel destek programı: Gazze ve Sudan'ın sesi oldu
CANLI ANLATIM | Türkiye ev sahipliği yaptı! Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan zirvesi sonrası açıkladı!
AK Parti iktidarı 23 yaşında! Milli iradeye selam olsun 3 Kasım kutlu olsun
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
ORANLAR DEĞİŞTİ: Ocak 2026'da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Kalem kalem yeni ücretler
Kirk suikastı sonrası ABD’de 6 üst düzey isim askeri üslere taşındı!
TÜİK 2025 ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı! 47 ayın en düşüğü
İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok
DEM Partili Ahmet Türk'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: Çözerse Erdoğan çözer
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...