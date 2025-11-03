Gözyaşlarıyla karşılandılar | Terör devleti İsrail Gazze'den alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.