İran toz duman! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 25 ölü yüzlerce yaralı | Patlamanın nedeni ortaya çıktı

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentine bağlı Şahid Recai limanında büyük bir patlama meydana geldi. 25 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın nedeni ortaya çıktı.

İRAN'DA PATLAMA

Yerel basın, bölge sakinlerinin patlamanın yeri sarstığını ve yakındaki kasabalardan duyulduğunu aktardığını aktardı.

İran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Hormozgan eyaletinin kriz yönetim şefi, "Birkaç dakika önce Shahid Rajaee limanında güçlü bir patlama meydana geldi ancak nedeni henüz bilinmiyor" dedi. Tasnim haber ajansına göre patlama, liman içindeki idari binada meydana geldi.

İran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

LİMAN'DA BÜYÜK HASAR

Tasnim daha sonra, bilinmeyen bir nedenle bir yakıt tankının patladığını bildirdi ve hızlı müdahale ekiplerinin görevlendirildiğini belirtti. Limanda tüm operasyonlarının askıya alındığı bildirildi.

Limanda büyük hasar meydana geldiği belirtilirken İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki ihracat sevkiyatlarının askıya alındığı bildirildi.

İran'da patlama, Fotoğraf Iran International'dan alınmıştır

CAN KAYBI ARTIYOR

Mehr Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Eyaleti Başsavcısı Mücteba Kahramani, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kahramani, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada şu ana kadar 2'si kadın 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Öte yandan Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, yaralı sayısının 800'e yükseldiğini duyurdu.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Patlama sonrası limanda çıkan yangının yüzde 80'inin söndürüldüğü belirtilirken, Bender Abbas kentinin bağlı olduğu Hürmüzgan eyaletinde 3 gün yas ilan edildiği kaydedildi.

İran'da patlama, AA

İSRAİL'DEN "BİZ YAPMADIK" MESAJI

İsrail basınına göre, İsrailli yetkililer İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamayla ilgileri olmadığını iddia etti. İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu yetkilileri paylamayla ilişkileri olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Haberde, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile müzakerelerin üçüncü turunun Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirildiği sırada meydana geldiğine dikkati çekildi. İsrail ordusu kaynaklarının, İran'daki patlamayla İsrail ordusunun bir ilgisinin olmadığını iddia ettiği aktarıldı.

PATLAMANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI



İran Kriz Yönetim Örgütü Sözcüsü Hüseyin Zafari, patlamanın Şehid Recai Limanı'ndaki konteynerlerde kimyasalların yanlış depolanmasından kaynaklandığını savundu.

İran'ın ILNA haber ajansına konuşan Zafari, "Patlamanın konteynerlerin içindeki kimyasallardan kaynaklandığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ



Zafari, "Daha önce Kriz Yönetimi Genel Müdürümüz bölgeye ziyaretleri sırasında bu limana uyarılarda bulunmuş ve tehlike ihtimaline dikkat çekmişti" sözlerini kullandı.

STRATEJİK LİMAN



Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı, İran'ın en önemli ticari ve lojistik merkezlerinden biri olarak biliniyor. Limandaki herhangi bir aksaklık, ülkenin dış ticaretini ve nakliye hatlarını doğrudan etkileyebilirken patlamanın ardından soru işaretleri artıyor.