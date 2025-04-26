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İran toz duman! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 25 ölü yüzlerce yaralı | Patlamanın nedeni ortaya çıktı

İran’ın Bender Abbas kentindeki Şahid Recai limanında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada ülkenin en büyük ve stratejik öneme sahip olan limanın büyük hasar gördüğü bildirildi. Patlamanın nedeni ortaya çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği bildirildi. Öte yandan İsrail basını ise patlama ile İsrail'in bir bağlantısının olmadığını yazdı.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 12:58 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 12:01
İran toz duman! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 25 ölü yüzlerce yaralı | Patlamanın nedeni ortaya çıktı

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İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentine bağlı Şahid Recai limanında büyük bir patlama meydana geldi. 25 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın nedeni ortaya çıktı.

İran'da limanda şiddetli patlama!

İRAN'DA PATLAMA

Yerel basın, bölge sakinlerinin patlamanın yeri sarstığını ve yakındaki kasabalardan duyulduğunu aktardığını aktardı.

İran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Hormozgan eyaletinin kriz yönetim şefi, "Birkaç dakika önce Shahid Rajaee limanında güçlü bir patlama meydana geldi ancak nedeni henüz bilinmiyor" dedi. Tasnim haber ajansına göre patlama, liman içindeki idari binada meydana geldi.

İran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

LİMAN'DA BÜYÜK HASAR

Tasnim daha sonra, bilinmeyen bir nedenle bir yakıt tankının patladığını bildirdi ve hızlı müdahale ekiplerinin görevlendirildiğini belirtti. Limanda tüm operasyonlarının askıya alındığı bildirildi.

Limanda büyük hasar meydana geldiği belirtilirken İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki ihracat sevkiyatlarının askıya alındığı bildirildi.

İran'da patlama, Fotoğraf Iran International'dan alınmıştırİran'da patlama, Fotoğraf Iran International'dan alınmıştır

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Mehr Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Eyaleti Başsavcısı Mücteba Kahramani, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kahramani, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada şu ana kadar 2'si kadın 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Öte yandan Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, yaralı sayısının 800'e yükseldiğini duyurdu.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Patlama sonrası limanda çıkan yangının yüzde 80'inin söndürüldüğü belirtilirken, Bender Abbas kentinin bağlı olduğu Hürmüzgan eyaletinde 3 gün yas ilan edildiği kaydedildi.

İran'daki liman patlamasında 4 ölü yüzlerce yaralı

İran'da patlama, AAİran'da patlama, AA

İSRAİL'DEN "BİZ YAPMADIK" MESAJI

İsrail basınına göre, İsrailli yetkililer İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamayla ilgileri olmadığını iddia etti. İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu yetkilileri paylamayla ilişkileri olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Haberde, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile müzakerelerin üçüncü turunun Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirildiği sırada meydana geldiğine dikkati çekildi. İsrail ordusu kaynaklarının, İran'daki patlamayla İsrail ordusunun bir ilgisinin olmadığını iddia ettiği aktarıldı.

PATLAMANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

İran Kriz Yönetim Örgütü Sözcüsü Hüseyin Zafari, patlamanın Şehid Recai Limanı'ndaki konteynerlerde kimyasalların yanlış depolanmasından kaynaklandığını savundu.

İran'ın ILNA haber ajansına konuşan Zafari, "Patlamanın konteynerlerin içindeki kimyasallardan kaynaklandığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Zafari, "Daha önce Kriz Yönetimi Genel Müdürümüz bölgeye ziyaretleri sırasında bu limana uyarılarda bulunmuş ve tehlike ihtimaline dikkat çekmişti" sözlerini kullandı.

STRATEJİK LİMAN

Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı, İran'ın en önemli ticari ve lojistik merkezlerinden biri olarak biliniyor. Limandaki herhangi bir aksaklık, ülkenin dış ticaretini ve nakliye hatlarını doğrudan etkileyebilirken patlamanın ardından soru işaretleri artıyor.

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