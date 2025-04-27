Eski İsrail Başbakanı Bennett katil Netanyahu’ya ateş püskürdü: Siyaseti ülke çıkarlarının önüne koydu

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett , X hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'yu sert şekilde eleştirerek, İsrail ordusunun Gazze 'de yaşadığı başarısızlığın doğrudan hükümetin politikalarından kaynaklandığını ifade etti.

"Bu hükümet, ordunun zafer için ihtiyaç duyduğu en temel araç olan askerleri orduya sağlamıyor." görüşünü paylaşan Bennett, İsrail 'in daha önce hiç bu kadar çok askere ihtiyaç duymadığını, şu anda 20 bin asker açığının olduğunu savundu.

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"KORKAK VE UTANÇ VERİCİ"

Bennett, "Çoğu hayatında silah dahi taşımamış olan bakanların, 'Haydi Gazze'yi tamamen işgal edelim.' şeklindeki gösterişli açıklamalarını dinliyoruz ancak aynı bakanlar, bu hedefi gerçekleştirmek için gerekli olan askerleri ordudan esirgiyor. Bu hükümet, korkak ve utanç verici, tek amacı iktidarda kalmak. Değişim geliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Parlamentosundan (Knesset) yapılan açıklamada, son haftalarda orduya çağrılan 18 bin 915 kişiden sadece 232'sinin çağrıya yanıt verdiği bildirilmişti.