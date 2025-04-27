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Eski İsrail Başbakanı Bennett katil Netanyahu'ya ateş püskürdü: Siyaseti ülke çıkarlarının önüne koydu

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, soykırımcı Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin "korkakça" davranarak siyaseti ülke çıkarlarının önüne koyduğunu belirterek sert tepki gösterdi.

Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 08:50 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 08:52
Eski İsrail Başbakanı Bennett katil Netanyahu’ya ateş püskürdü: Siyaseti ülke çıkarlarının önüne koydu

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Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, X hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'yu sert şekilde eleştirerek, İsrail ordusunun Gazze'de yaşadığı başarısızlığın doğrudan hükümetin politikalarından kaynaklandığını ifade etti.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett (AA)Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett (AA)

"Bu hükümet, ordunun zafer için ihtiyaç duyduğu en temel araç olan askerleri orduya sağlamıyor." görüşünü paylaşan Bennett, İsrail'in daha önce hiç bu kadar çok askere ihtiyaç duymadığını, şu anda 20 bin asker açığının olduğunu savundu.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"KORKAK VE UTANÇ VERİCİ"
Bennett, "Çoğu hayatında silah dahi taşımamış olan bakanların, 'Haydi Gazze'yi tamamen işgal edelim.' şeklindeki gösterişli açıklamalarını dinliyoruz ancak aynı bakanlar, bu hedefi gerçekleştirmek için gerekli olan askerleri ordudan esirgiyor. Bu hükümet, korkak ve utanç verici, tek amacı iktidarda kalmak. Değişim geliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Parlamentosundan (Knesset) yapılan açıklamada, son haftalarda orduya çağrılan 18 bin 915 kişiden sadece 232'sinin çağrıya yanıt verdiği bildirilmişti.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde siyasete dönmeye hazırlanan eski Başbakan Naftali Bennett'in, yeni parti kurduğu belirtilmişti.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, yaklaşık 3 yıl önce aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Bennett, geçici olarak "Bennett 2026" adını verdiği partisiyle yeniden seçimlere katılmayı değerlendiriyor.

Bennett'e yakın kaynaklar, eski başbakanın 7 Ekim saldırısından sonra oranı yüzde 40'a yükselen kararsız sağcı seçmeni hedeflediğini ifade etmişti.

Bennett, haziran ayındaki sosyal medya paylaşımında da ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ile daha önce kurduğu koalisyona benzer geniş koalisyonun yeniden mümkün olabileceğini belirtmişti.

Siyasi kariyerinin başında 2005 yılında Netanyahu'nun yanında siyasete adım atan Bennett, 2021'de Lapid ile koalisyon kurarak Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlık dönemine son vermişti.

Bennett, siyasi hayatı boyunca Filistinlilere karşı sert söylemleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini savunmasıyla da gündemde yer aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayımladığı son anket sonuçları, aşırı sağcı Yamina Partisinin kurucusu eski Başbakan Bennett'in, olası seçimde Başbakan Netanyahu'yu mağlup edebileceğini ortaya koymuştu.

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