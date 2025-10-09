Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı

Ateşkese rağmen İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor

Hamas ve İsrail Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde ateşkes anlaşmasına imza attı. Ateşkesin sahada 1 saat içinde yürürlüğe gireceği bildirilirken İsrail ise Gazze 'de bombardımana devam ediyor.

Gazze Sivil Savunma "Gazze Şehri'ne dönmek isteyen Gazze Şeridi'nin güney bölgelerindeki vatandaşlara hareket etmemeleri veya geri dönmemeleri çağrısında bulunuyoruz. İşgalciler hala tehlikeli bölgelerde bulunuyor ve rastgele hareket etmek vatandaşların hayatını ciddi şekilde tehlikeye atabilir." şeklinde açıklama yaptı.

Gazze'de ateşkese rağmen bombardıman, AA

ANLAŞMA İMZALANDI AMA GAZZE'DE BOMBARDIMAN DEVAM EDİYOR

72 saat içinde Hamas'ın esirleri serbest bırakmaya başlaması bekleniyor. İsrail'deki kabine oylamasına saatler kaldığı belirtilse de İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması imzalandı fakat Tel Aviv ise sahada bombardımana devam ediyor.

İsrail daha önceki anlaşmalarda da yaptığı gibi son ana kadar saldırıya devam ediyor.