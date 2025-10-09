PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı

İsrail Hamas ile Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde imzaladığı ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de bombardımana devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün saat 17.00'de ateşkesin kabine oylamasına sunulacağını duyurmuştu. Ateşkes tüm dünyaya ilan edilse de İsrail son ana kadar Gazze'ye yönelik saldırıları sürdürüyor. Gazze Sivil Savunması İsrail'in saldırılarına dikkat çekerek Gazzelilere bulundukları yerden ayrılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı

Hamas ve İsrail Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde ateşkes anlaşmasına imza attı. Ateşkesin sahada 1 saat içinde yürürlüğe gireceği bildirilirken İsrail ise Gazze'de bombardımana devam ediyor.

Ateşkese rağmen İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor

Gazze'de ateşkese rağmen bombardıman, AAGazze'de ateşkese rağmen bombardıman, AA

GAZZELİLERE UYARI

Gazze Sivil Savunma "Gazze Şehri'ne dönmek isteyen Gazze Şeridi'nin güney bölgelerindeki vatandaşlara hareket etmemeleri veya geri dönmemeleri çağrısında bulunuyoruz. İşgalciler hala tehlikeli bölgelerde bulunuyor ve rastgele hareket etmek vatandaşların hayatını ciddi şekilde tehlikeye atabilir." şeklinde açıklama yaptı.

İSRAİL'DE KABİNE OYLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün gece saatlerinde açıklanan ateşkes anlaşmasının ardından anlaşmayı onay için perşembe günü kabinesine sunacağını söyledi. Oylama onaylandıktan sonra İsrail ordusunun geri çekileceği bildirildi.

Gazze'de ateşkese rağmen bombardıman, AAGazze'de ateşkese rağmen bombardıman, AA

ANLAŞMA İMZALANDI AMA GAZZE'DE BOMBARDIMAN DEVAM EDİYOR

72 saat içinde Hamas'ın esirleri serbest bırakmaya başlaması bekleniyor. İsrail'deki kabine oylamasına saatler kaldığı belirtilse de İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması imzalandı fakat Tel Aviv ise sahada bombardımana devam ediyor.

İsrail daha önceki anlaşmalarda da yaptığı gibi son ana kadar saldırıya devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Takas Bank
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Borsa İstanbul
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan! | Tetikçiler kamerada!
Discord'da veri skandalı: Kimlikler çaldırıldı!
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Emek hırsızlığına 'Yazılımlı' müdahale! Komisyon Başkanı Elmas duyurdu: Dijital telif yasasında yeni dönem
Türk Telekom
İstanbul Avcılar'da silahlı saldırı: Scoterlı katilin kim olduğu ortaya çıktı!
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: İstanbul, Düzce, Koceeli...
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 2. Milano seferi!
Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran görüşecek
Tarık Akan’ın biricik partneri bakın şimdi ne halde! Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle gündem oldu
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!