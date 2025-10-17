Gazze hükümeti İsrail’i organ hırsızlığıyla suçladı

AA muhabirine konuşan Sevabite, yaşananların sadece savaş suçu değil, insanlığın utancı olduğunu vurguladı ve olayı ortaya çıkarmak üzere uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulundu.

Gazze 'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, katil İsrail ordusunun katledilen Filistinlilerin naaşlarından organ çaldığını öne sürerek bunu "vahşi bir suç" olarak nitelendirdi.

CESETLERİN ÇOĞU İÇLER ACISI DURUMDA

Sevabite, son üç günde İsrail'in Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla 120 cenazeyi teslim ettiğini belirterek, "Cesetlerin çoğu içler acısı bir durumda geldi. Bu durum, sahiplerinin sahada infaz edildiğini ve sistematik işkenceye maruz kaldığını gösteriyor." dedi.

SİSTEMATİK İNFAZ İZLERİ TESPİT EDİLDİ "Pek çok Filistinlinin de gözler, kornealar ve diğer organlar gibi bazı kısımları eksikti."

Açıklamasında İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik muamelesini "insanlık dışı" olarak tanımlayan Sevabite, "Bazı şehitlerin cenazeleri gözleri bağlı, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde gönderildi. Diğerlerinin bedenlerinde ise boğma izleri ve boyunlarında ipler bulunuyor, bu da kasten öldürme vakalarına işaret ediyor. Pek çok Filistinlinin de gözler, kornealar ve diğer organlar gibi bazı kısımları eksikti." ifadelerini kullandı.

İsrail makamları ise, uluslararası kamuoyunun tepki gösterdiği bu ağır iddialar karşısında sessiz kaldı.