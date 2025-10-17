PODCAST CANLI YAYIN

Gazze hükümeti İsrail’i organ hırsızlığıyla suçladı

Gazze hükümeti, İsrail ordusunu öldürülen Filistinlilerin naaşlarından organ çalmakla suçladı. Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, cesetlerde işkence ve infaz izleri bulunduğunu belirterek olayı “vahşi bir suç” olarak niteledi ve uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze hükümeti İsrail’i organ hırsızlığıyla suçladı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, katil İsrail ordusunun katledilen Filistinlilerin naaşlarından organ çaldığını öne sürerek bunu "vahşi bir suç" olarak nitelendirdi.

AA muhabirine konuşan Sevabite, yaşananların sadece savaş suçu değil, insanlığın utancı olduğunu vurguladı ve olayı ortaya çıkarmak üzere uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulundu.

CESETLERİN ÇOĞU İÇLER ACISI DURUMDA

Sevabite, son üç günde İsrail'in Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla 120 cenazeyi teslim ettiğini belirterek, "Cesetlerin çoğu içler acısı bir durumda geldi. Bu durum, sahiplerinin sahada infaz edildiğini ve sistematik işkenceye maruz kaldığını gösteriyor." dedi.

SİSTEMATİK İNFAZ İZLERİ TESPİT EDİLDİ

"Pek çok Filistinlinin de gözler, kornealar ve diğer organlar gibi bazı kısımları eksikti."

Açıklamasında İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik muamelesini "insanlık dışı" olarak tanımlayan Sevabite, "Bazı şehitlerin cenazeleri gözleri bağlı, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde gönderildi. Diğerlerinin bedenlerinde ise boğma izleri ve boyunlarında ipler bulunuyor, bu da kasten öldürme vakalarına işaret ediyor. Pek çok Filistinlinin de gözler, kornealar ve diğer organlar gibi bazı kısımları eksikti." ifadelerini kullandı.

İsrail makamları ise, uluslararası kamuoyunun tepki gösterdiği bu ağır iddialar karşısında sessiz kaldı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI SÜRECİ

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı.

İsrail hükümetinin onayının ardından 10 Ekim'in ilk saatlerinde yürürlüğe giren anlaşmayla İsrail ordusu, "sarı hat" olarak adlandırılan bölgeye çekilmiş, ateşkes aynı gün saat 12.00'de başlamıştı.

Anlaşma kapsamında Hamas, 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, karşılığında 250'si müebbet veya uzun süreli hapis cezasına çarptırılmış toplam 1968 Filistinli serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılanların 1718'inin, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkonulan kişiler olduğu bildirilmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda yatırımcılara çağrı: Kapımız herkese açık
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!
DSİ Uyardı CHP'li belediye dinlemedi: Bursa barajlarında su kalmadı
Gazze hükümeti İsrail’i organ hırsızlığıyla suçladı
Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu
Ankara'da ortak basın toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Şam-SDG entegrasyonunu takipteyiz
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
TAKVİM'in ulaştığı iddianame kabul edildi! Rezan Epözdemir o tarihte hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştirdi
Türkiye'nin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikova'da bir ilk
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çinli casus skandalı! Prens Andrew’un en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı
ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL! İpucu "bütçeden" geldi! Yüzde kaç artış bekleniyor?
YPG/SDG elebaşı Abdi’den bir çelişkili açıklama daha! Hem “Şara ile anlaştık” dedi hem eyalet mesajı verdi
Burcu Köksal AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt verdi CHP yönetimini topa tuttu
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu: Merkez'in anketi geldi... Kim ne alacak?
Memura farklı zam! Ocak zammı için yeni anket geldi TAKVİM maaşları hesapladı | Polis, öğretmen, doktor, hemşire en düşük maaş...
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
Aşk ve Gözyaşı'nın Zuhal'i Senan Kara’nın 18 yıllık eşi herkesi şaşırttı: Hercai’den tanıdık isim