Frankfurt’un göbeğinde ‘Zombi Mahallesi’! Ünlü YouTuber Almanya'da çekim için koruma tuttu: Gündüz vakti uyuşturucu kullananlar...

Almanya'nın finans başkenti Frankfurt, gökdelenleri ve dev bankalarıyla bilinse de, dünyaca ünlü YouTuber Kurt Caz'ın son videosu bu parlak vitrinin arkasındaki çürümeyi ortaya çıkardı.
"Inside Germany's Zombie Hood" (Almanya'nın Zombi Mahallesi) başlıklı çalışmada, şehrin kötü şöhretli Bahnhofviertel bölgesi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.
"EN DÜŞMANCA YERLERDEN BİRİ"
Caz, burayı "seyahat ettiği en düşmanca yerlerden biri" olarak tanımlayarak yanında koruma ile dolaştığını açıkladı. Kameralar, gündüz vakti açıkça ağır uyuşturucu kullananları, sokak satıcılarını ve bölgede hüküm süren mafya etkisini kaydetti.
Silah taşımanın yasak olduğunu bildiren tabelalar bile güven hissini sağlayamıyor.