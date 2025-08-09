Frankfurt’un göbeğinde ‘Zombi Mahallesi’! Ünlü YouTuber Almanya'da çekim için koruma tuttu: Gündüz vakti uyuşturucu kullananlar...

Son Dakika
YouTube'da 3 milyondan fazla abonesi bulunan ünlü YouTuber Kurt Caz, Almanya’nın finans başkenti Frankfurt'taki içler acısı hali gösterdi. "Zombi Mahallesi" olarak adlandırdığı bölgede kayda geçen görüntülerde gündüz vakti sokaklarda ağır uyuşturucuların açıkça kullanıldığı anbean kaydedildi ve bu anlar kısa sürede gündem oldu.

Almanya'nın finans başkenti Frankfurt, gökdelenleri ve dev bankalarıyla bilinse de, dünyaca ünlü YouTuber Kurt Caz'ın son videosu bu parlak vitrinin arkasındaki çürümeyi ortaya çıkardı.

"Inside Germany's Zombie Hood" (Almanya'nın Zombi Mahallesi) başlıklı çalışmada, şehrin kötü şöhretli Bahnhofviertel bölgesi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

"EN DÜŞMANCA YERLERDEN BİRİ"

Caz, burayı "seyahat ettiği en düşmanca yerlerden biri" olarak tanımlayarak yanında koruma ile dolaştığını açıkladı. Kameralar, gündüz vakti açıkça ağır uyuşturucu kullananları, sokak satıcılarını ve bölgede hüküm süren mafya etkisini kaydetti.

Silah taşımanın yasak olduğunu bildiren tabelalar bile güven hissini sağlayamıyor.

YOUTUBER DEMOGRAFİK DEĞİŞİME DE DİKKAT ÇEKTİ

Caz, Frankfurt'un finans merkezindeki lüks bankalar ve gökdelenler ile Bahnhofviertel'deki sosyal çöküş arasındaki keskin tezatı da görüntüledi.

Görüntülerde, pahalı araçların park ettiği sokaklarda yaşlı Almanların geçim için pet şişe topladığı dikkat çekiyor. "Çok kültürlü cadde" olarak anılan bölgede göçmen işletmelerin yoğun olduğu, Alman bayrağı görmek veya bir Alman'a rastlamanın nadir olduğu ifade ediliyor.

Bir zamanlar güvenlik, düzen ve refahıyla anılan Almanya'nın, bu görüntülerle birlikte derin sosyal sorunlarla yüzleştiği bir kez daha ortaya çıktı.

