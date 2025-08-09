Frankfurt’un göbeğinde ‘Zombi Mahallesi’! Ünlü YouTuber Almanya'da çekim için koruma tuttu: Gündüz vakti uyuşturucu kullananlar...

YOUTUBER DEMOGRAFİK DEĞİŞİME DE DİKKAT ÇEKTİ

Caz, Frankfurt'un finans merkezindeki lüks bankalar ve gökdelenler ile Bahnhofviertel'deki sosyal çöküş arasındaki keskin tezatı da görüntüledi.

Görüntülerde, pahalı araçların park ettiği sokaklarda yaşlı Almanların geçim için pet şişe topladığı dikkat çekiyor. "Çok kültürlü cadde" olarak anılan bölgede göçmen işletmelerin yoğun olduğu, Alman bayrağı görmek veya bir Alman'a rastlamanın nadir olduğu ifade ediliyor.

Bir zamanlar güvenlik, düzen ve refahıyla anılan Almanya'nın, bu görüntülerle birlikte derin sosyal sorunlarla yüzleştiği bir kez daha ortaya çıktı.