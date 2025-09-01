Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy suikastıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Ukrayna Parlamentosu'nun eski başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi eski sekreteri Andriy Parubiy, Lviv'de suikaste uğrayarak hayatını kaybetti. Görgü tanıkları saldırganın kurye gibi giyindiğini ve ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığını ifade etti.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Parubiy suikastına ilişkin gelişmeleri açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Korgeneral Vasil Malyuk'un Parubiy suikastıyla bağlantılı bir şüpheliyi yakaladığını belirtti.

Gerekli soruşturmanın devam ettiği bilgisini paylaşan Zelenskiy, mevcut bilgilerin kamuoyuna açılmasına yönelik talimat verdi. Zelenskiy başka bir paylaşımında da şüphelinin ilk ifadesini verdiğini kaydederek, çalışmalara katkıda bulunan tüm personele teşekkürlerini sundu.