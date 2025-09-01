PODCAST CANLI YAYIN

Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy suikastıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Ukrayna Parlamentosu’nun eski başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi eski sekreteri Andriy Parubiy, Lviv’de suikaste uğrayarak hayatını kaybetmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Parubiy suikastıyla bağlantılı bir şüphelinin yakaladığını belirtti.

Ukrayna Parlamentosu'nun eski başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi eski sekreteri Andriy Parubiy, Lviv'de suikaste uğrayarak hayatını kaybetti. Görgü tanıkları saldırganın kurye gibi giyindiğini ve ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığını ifade etti.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Parubiy suikastına ilişkin gelişmeleri açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Korgeneral Vasil Malyuk'un Parubiy suikastıyla bağlantılı bir şüpheliyi yakaladığını belirtti.

Gerekli soruşturmanın devam ettiği bilgisini paylaşan Zelenskiy, mevcut bilgilerin kamuoyuna açılmasına yönelik talimat verdi. Zelenskiy başka bir paylaşımında da şüphelinin ilk ifadesini verdiğini kaydederek, çalışmalara katkıda bulunan tüm personele teşekkürlerini sundu.

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy, 30 Ağustos'ta düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Kasım 2013'te Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzalamaktan vazgeçen dönemin Rusya yanlısı hükümetine tepki olarak Kiev'in Maidan Meydanı'nda başlayan gösterilerdeki aktivistlerin liderlerinden olan Parubiy, 2014'teki devrimin ardından 6 ay kadar Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri, 2016-2019 döneminde de Ukrayna Parlamentosu Başkanlığı görevini yürütmüştü.

