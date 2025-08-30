Ukraynalı siyasetçi Andriy Parubiy sokak ortasında suikaste uğrayarak öldürüldü!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu'nun eski başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi eski sekreteri Andriy Parubiy'nin batıdaki Lviv kentinde öldürüldüğünü açıkladı. Zelenskiy suikast sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ukraya İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı, Ruslan Kravçenko, Lviv'deki korkunç cinayete ilişkin ilk bilgileri paylaştı. Andriy Parubiy, öldürüldü. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Katilin bulunması için gerekti tüm imkanlar seferber edilmiştir"
KURYE GİBİ GİYİNMİŞ
Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade ederken görgü tanıkları saldırganın motosikletle Parubiy'e yaklaşıp ateş ettiğini aktardı. Suikastçının yemek siparişi uygulamasının kuryesi gibi giyindiği belirtilirken, Parubiy'i vurduktan sonra silahı çantasına saklayarak olay yerinden kaçtığı söylendi.
ANDRİY PARUBİY KİMDİR?
31 Ocak 1971'de Ukrayna'nın Chervonohrad kentinde doğan Andriy Parubiy, uzun yıllar Ukrayna siyasetinde etkin görevlerde bulundu. 2016-2019 yılları arasında Ukrayna Parlamentosu'nun Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca 2014'teki Euromaidan sürecinde önemli bir rol oynadı ve geçiş hükümeti döneminde Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreterliği görevini üstlendi.