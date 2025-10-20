Reuters haber ajansı, insansız hava aracı teknolojisi ve adli toprak bilimi yardımı ile devrik diktatör Beşşar Esad yönetiminin, 2019-2021 yılları arasında bir toplu mezardan cesetleri gizli bir yere taşıyarak yıllardır devam eden vahşeti örtbas etme çabasına girdiğine dair önemli kanıtlara ulaştı.
Adli jeologlardan oluşan bir ekiple birlikte çalışan Reuters araştırması, temel bulguları doğrulamak için karşılaştırmalı toprak tekniklerini kullanarak, Şam'ın Kutayfe semtindeki bir toplu mezardan binlerce cesedin, Suriye çölündeki gizli bir yere taşındığını doğruladı.
Çalışmada, iki yüksek çözünürlüklü kompozit görüntü oluşturmak için bir araya getirilen binlerce drone fotoğrafından yararlandı.
EN ÖNEMLİ KANIT TOPRAK ÖRNEKLERİ!
Zhumair çölündeki yeni toplu mezarın varlığı, Reuters tarafından geçen hafta ilk kez ortaya çıkarıldı.
Orada kaç kişinin gömülü olduğu henüz bilinmiyor. İki mezarlıktan alınacak toprak örnekleri, cesetlerin Kutayfah'tan Dhumair'e nakledildiğini bilimsel olarak doğrulayacak. Mezar açma çalışmaları, nakledilen ceset sayısını ortaya çıkaracak.
Reuters metodolojisinin tasarlanmasına yardımcı olan, James Hutton Enstitüsü'nün Adli Toprak Bilimi Merkezi Başkanı Lorna Dawson, toprak karşılaştırmasının "kanıtlardan biri" olduğunu söyledi.
TANIKLAR ARASINDA ESKİ ASKERLER DE VAR!
İHA görüntülerinin analizi Reuters soruşturmasının bulgularını desteklerken, muhabirler toplu mezarın bulunduğu yeri ilk olarak, mezarın inşasında doğrudan rol alan bir düzineden fazla kişiyle görüştükten sonra keşfettiler.
Tanıklar arasında, Kutayfah yakınlarındaki ilk toplu mezar ile Dhumair alanı arasında yıllarca süren yolculukları hatırlayan şoförlerin yanı sıra askerler, tamirciler ve kazıcılar var.
Raporlama ekibi ayrıca, cesetlerin nakil operasyonuna katılan Suriyeli yetkililer tarafından imzalanmış veya damgalanmış belgeleri de inceledi.
500'DEN FAZLA UYDU GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ
Ayrıca, Dhumair'deki toplu mezar alanının boyutunu ve Dhumair'de yeni mezarlar açılırken Kutayfah'taki mezarların boşaltılma hızını belirlemek için 500'den fazla uydu görüntüsünü analiz ettiler.
Cesetlerin taşınması, 2019 ila 2021 yılları arasında gerçekleşti.
Dhumair'in mezar hendekleri doldurulurken, o sırada çekilen uydu görüntüleri, her mezarın etrafındaki topraklarda renk değişimleri olduğunu gösteriyordu.