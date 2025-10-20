PODCAST CANLI YAYIN

Esad'ın toplu mezarı taşıma planı: Srebrenitsa katliamı için kullanılan teknik Suriye içinde devrede!

Devrik diktatör Beşar Esad’ın suçlarını gizlemek için toplu mezarların yerini değiştirdiği ortaya çıktı. Reuters haber ajansı, uydu görüntüleri ve adli toprak bilimi ekipleriyle yaptığı bir çalışma sonucunda, bu gelişmeye ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Ajansa göre Esad yönetimi, Şam'ın Kutayfe semtindeki bir toplu mezardan binlerce cesedi Suriye çölündeki gizli bir yere taşıdı. İki mezarlıktan alınacak toprak örneklerinin, cesetlerin Kutayfah'tan Dhumair'e nakledildiğini bilimsel olarak doğrulayacağı belirtildi.

Reuters haber ajansı, insansız hava aracı teknolojisi ve adli toprak bilimi yardımı ile devrik diktatör Beşşar Esad yönetiminin, 2019-2021 yılları arasında bir toplu mezardan cesetleri gizli bir yere taşıyarak yıllardır devam eden vahşeti örtbas etme çabasına girdiğine dair önemli kanıtlara ulaştı.

Adli jeologlardan oluşan bir ekiple birlikte çalışan Reuters araştırması, temel bulguları doğrulamak için karşılaştırmalı toprak tekniklerini kullanarak, Şam'ın Kutayfe semtindeki bir toplu mezardan binlerce cesedin, Suriye çölündeki gizli bir yere taşındığını doğruladı.

Çalışmada, iki yüksek çözünürlüklü kompozit görüntü oluşturmak için bir araya getirilen binlerce drone fotoğrafından yararlandı.

Dhumair mezarlık alanı (Reuters)Dhumair mezarlık alanı (Reuters)

EN ÖNEMLİ KANIT TOPRAK ÖRNEKLERİ!

Zhumair çölündeki yeni toplu mezarın varlığı, Reuters tarafından geçen hafta ilk kez ortaya çıkarıldı.

Orada kaç kişinin gömülü olduğu henüz bilinmiyor. İki mezarlıktan alınacak toprak örnekleri, cesetlerin Kutayfah'tan Dhumair'e nakledildiğini bilimsel olarak doğrulayacak. Mezar açma çalışmaları, nakledilen ceset sayısını ortaya çıkaracak.

Reuters metodolojisinin tasarlanmasına yardımcı olan, James Hutton Enstitüsü'nün Adli Toprak Bilimi Merkezi Başkanı Lorna Dawson, toprak karşılaştırmasının "kanıtlardan biri" olduğunu söyledi.

Esad'ın toplu mezarı taşıma planını (Reuters)Esad'ın toplu mezarı taşıma planını (Reuters)

TANIKLAR ARASINDA ESKİ ASKERLER DE VAR!

İHA görüntülerinin analizi Reuters soruşturmasının bulgularını desteklerken, muhabirler toplu mezarın bulunduğu yeri ilk olarak, mezarın inşasında doğrudan rol alan bir düzineden fazla kişiyle görüştükten sonra keşfettiler.

Tanıklar arasında, Kutayfah yakınlarındaki ilk toplu mezar ile Dhumair alanı arasında yıllarca süren yolculukları hatırlayan şoförlerin yanı sıra askerler, tamirciler ve kazıcılar var.

Raporlama ekibi ayrıca, cesetlerin nakil operasyonuna katılan Suriyeli yetkililer tarafından imzalanmış veya damgalanmış belgeleri de inceledi.

500'DEN FAZLA UYDU GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Ayrıca, Dhumair'deki toplu mezar alanının boyutunu ve Dhumair'de yeni mezarlar açılırken Kutayfah'taki mezarların boşaltılma hızını belirlemek için 500'den fazla uydu görüntüsünü analiz ettiler.

Cesetlerin taşınması, 2019 ila 2021 yılları arasında gerçekleşti.

Dhumair'in mezar hendekleri doldurulurken, o sırada çekilen uydu görüntüleri, her mezarın etrafındaki topraklarda renk değişimleri olduğunu gösteriyordu.

Adli jeologlar, Reuters'ın her iki sahada da görüntü yakalamak için kullandığı metodolojiyi tasarladı; buna, drone'un binlerce görüntü çekmek için uçtuğu ızgara deseni de dahil. REUTERSAdli jeologlar, Reuters'ın her iki sahada da görüntü yakalamak için kullandığı metodolojiyi tasarladı; buna, drone'un binlerce görüntü çekmek için uçtuğu ızgara deseni de dahil. REUTERS

BİLİM İNSANLARI DEVREYE GİRDİ

Ancak atmosfer koşulları, uyduların renkleri nasıl yakaladığını etkiliyor ve en gelişmiş ticari sağlayıcıların görüntüleri bile, toprağın yakından incelenmesi için gereken çözünürlükten yoksundu.

İşte tam bu noktada bilim insanları devreye girdi.

İşaretsiz mezarları bulmak için drone kullanma konusunda uzman adli jeolog Benjamin Rocke, iki mezarlık üzerinde bir uçuş planı hazırladı ve yetenekli bir drone operatörüne 60 metre yükseklikte sıkı bir ızgara düzeninde uçması talimatını verdi; bu sırada her 2 saniyede bir otomatik olarak görüntü alındı.Çekilen 2.629 görüntüden sonra, Dhumair sahası belgelendi.

Dhumair Bileşik Görüntüsü (Reuters)Dhumair Bileşik Görüntüsü (Reuters)

ÜÇ ÇUKUR DETAYI

Kutayfah'taki orijinal toplu mezarın bu detaylı kompozisyonunu oluşturmak için binlerce görüntü bir araya getirildi. Alanda, jeologların alt toprak rengini Dhumair ile karşılaştırmak için görsel referans olarak kullandıkları üç çukur vardı. Çukurlar ilk olarak bu yıl, Esad'ın devrilmesinden sonra çekilen uydu görüntülerinde ortaya çıktı.

Görüntüler yüklendiğinde, uydu görüntülerinde bulanık olan renkler ve özellikler, daha yüksek çözünürlüklü drone görüntülerinde net bir şekilde ortaya çıktı. Bu görüntüler, buldozer izlerini, farklı yükseklikleri ve Kutayfah ve Dhumair'deki toprak renklerinin doğrudan karşılaştırılmasına yetecek kadar ayrıntılı toprak parçalarını ortaya çıkardı.

Dhumair Toprak Analizi (Reuters)Dhumair Toprak Analizi (Reuters)

UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ SREBRENİTSA KATLİAM'INDA KULLANILDI!

Hava ve uydu görüntüleri, toplu mezarları kamuoyuna duyurmak için ilk kez 1995 yılında, Bosnalı Sırplar tarafından Srebrenitsa'da 8.000'e yakın Müslüman erkek ve çocuğun infaz edilmesinin ardından kullanıldı.

Dhumair'e benzer şekilde, Bosnalı Sırp güçleri de binlerce cesedi gizlemek için yeni yerlere taşımıştı. Araştırmacılar savaştan sonra Srebrenitsa'da cesetleri çıkarmaya başladığında, bilim insanları eşleşme olup olmadığını test etmek için orijinal ve yeni mezarlardan toprak örnekleri aldılar.

Reuters, Dhumair mezarlığına zarar vermemek için toprak örneği almadı.

Srebrenitsa'daki araştırmacılar toprak örnekleri alabildikleri ve toplu mezarların bulunduğu yerlerin jeolojisi, toprağı ve bitki örtüsü farklı olduğu için, araştırmacılar cesetlerin başka yerlerden taşındığını kanıtlayabildiler.

Ancak toprak analizinin bile sınırları vardı. Yüzeyin altındaki ölümlerin boyutunu ortaya çıkarmak için yıllarca süren titiz bir kazı çalışması gerekti ve cinayetlerden 30 yıl sonra bile, bireysel kalıntıların teşhisi hâlâ devam ediyor.

DHUMAİR BİLEŞİK GÖRÜNTÜSÜ

İHA uçuşuyla oluşturulan kompozit görüntü, örtülü mezar hendeklerinin detaylı bir görünümünü ortaya koydu.

Kazı yapılmayan kontrol alanları ile bozulmuş topraklar arasında yapılan karşılaştırma, belirgin bir renk değişimini ortaya çıkardı ve cesetlerin bir toplu mezardan diğerine nasıl taşındığına dair tanık ifadelerini doğrulamaya yardımcı oldu.

Şam'da toplu mezar ortaya çıktı (AA)Şam'da toplu mezar ortaya çıktı (AA)

MUNSELL RENK SİSTEMİ

Adli jeologlar ayrıca Dhumair'deki yeni sahada Munsell renklerini hesaplayarak iki konumun doğrudan karşılaştırılmasını sağladı.

İHA, orijinal toplu mezarın bulunduğu yer olan Kutayfah'ta, Esad'ın devrilmesinden bu yana bir noktada kazılmış boş çukurların ayrıntılarını kaydetti.

Rocke'un ekibi, görüntülerin, insan kalıntılarıyla birlikte kazılmış olması muhtemel kırmızı ve sarı alt toprakları ortaya çıkardığı sonucuna vardı. Dhumair'de ise İHA uçuşları, bozulmuş toprağın, yakınlardaki bozulmamış alanlardan daha kırmızı ve daha koyu olduğunu gösterdi; bu, Kutayfah'ın alt toprağının Dhumair'deki gri toprağa eklenmesi durumunda beklenen türden bir değişiklikti.

DHUMAİR TOPRAK ANALİZİ

Kırmızıyla çevrelenen bu buldozerle açılmış hendek, Dhumair'in bozulmuş toprağının renginin, etrafındaki el değmemiş topraktan nasıl farklılaştığına dair bir örnek sunuyor.

Rocke, nem oranı, mineral bileşimi veya cesetlerin ayrışmasıyla oluşan kimyasallar gibi toprağı koyulaştıran diğer faktörlerin de eski ve yeni toprakların karışımına işaret ettiğini söyledi.

Bilim insanlarının renk analizi, toprakların karışmış olabileceğini gösterse de, yüzeyin altında hala sırlar var. Kutayfah'ın toprağının Dhumair sahasındaki varlığını yalnızca fiziksel örnekleme doğrulayabilir. Dhumair çölünde gömülü ölülerin sayısını ve kimliklerini ise yalnızca kazı ve DNA testleri belirleyebilir.

