Adli jeologlar, Reuters'ın her iki sahada da görüntü yakalamak için kullandığı metodolojiyi tasarladı; buna, drone'un binlerce görüntü çekmek için uçtuğu ızgara deseni de dahil. REUTERS

BİLİM İNSANLARI DEVREYE GİRDİ

Ancak atmosfer koşulları, uyduların renkleri nasıl yakaladığını etkiliyor ve en gelişmiş ticari sağlayıcıların görüntüleri bile, toprağın yakından incelenmesi için gereken çözünürlükten yoksundu.

İşte tam bu noktada bilim insanları devreye girdi.

İşaretsiz mezarları bulmak için drone kullanma konusunda uzman adli jeolog Benjamin Rocke, iki mezarlık üzerinde bir uçuş planı hazırladı ve yetenekli bir drone operatörüne 60 metre yükseklikte sıkı bir ızgara düzeninde uçması talimatını verdi; bu sırada her 2 saniyede bir otomatik olarak görüntü alındı.Çekilen 2.629 görüntüden sonra, Dhumair sahası belgelendi.

Dhumair Bileşik Görüntüsü (Reuters)

ÜÇ ÇUKUR DETAYI

Kutayfah'taki orijinal toplu mezarın bu detaylı kompozisyonunu oluşturmak için binlerce görüntü bir araya getirildi. Alanda, jeologların alt toprak rengini Dhumair ile karşılaştırmak için görsel referans olarak kullandıkları üç çukur vardı. Çukurlar ilk olarak bu yıl, Esad'ın devrilmesinden sonra çekilen uydu görüntülerinde ortaya çıktı.

Görüntüler yüklendiğinde, uydu görüntülerinde bulanık olan renkler ve özellikler, daha yüksek çözünürlüklü drone görüntülerinde net bir şekilde ortaya çıktı. Bu görüntüler, buldozer izlerini, farklı yükseklikleri ve Kutayfah ve Dhumair'deki toprak renklerinin doğrudan karşılaştırılmasına yetecek kadar ayrıntılı toprak parçalarını ortaya çıkardı.