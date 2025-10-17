Esad gece yarısı kaçtı, rejimin omurgası çöktü

New York Times'ın özel haberine göre, 8 Aralık 2024 gecesi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ani bir şekilde ülkeyi terk etmesiyle birlikte rejimin en üst düzey yetkilileri de aileleriyle birlikte Şam'dan kaçtı. Haberde, "dünyanın en acımasız rejimlerinden birinin omurgasını oluşturan seçkin kadronun" birkaç saat içinde çöktüğü belirtildi.

Gazeteye göre, Esad'ın kaçışı sırasında Şam Uluslararası Havalimanı'nın askeri bölümünde onlarca rejim yetkilisi toplandı. Küçük bir Suriye Havayolları jetine binen bu grup arasında, "ülkenin 13 yıllık iç savaşının en kanlı katliamlarından birinden doğrudan sorumlu olduğu" iddia edilen Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürü Qahtan Halil, yaptırımlarla karşı karşıya kalan eski savunma bakanları Ali Abbas ve Ali Ayyoub, ve "sivillere yönelik işkence ve cinsel şiddete aracılık etmekle suçlanan" Genelkurmay Başkanı Abdul Kerim İbrahim'in de bulunduğu bildirildi.

ESAD ÜÇ SUV'LUK KONVOYLA SARAYDAN ALINDI

Times'ın aktardığına göre, Esad "Rus yetkililer tarafından oğlu ve kişisel asistanıyla birlikte üç SUV'lik konvoyla Şam'daki başkanlık sarayından çıkarıldı" ve Rusya'nın kontrolündeki Hmeimim Hava Üssü'ne götürüldü. Uydu görüntüleri, Esad'ın Yak-40 tipi uçağının aynı gece Şam'dan kalkarak kısa süre sonra Hmeimim'de yeniden ortaya çıktığını doğruladı.