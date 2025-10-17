Esad gece yarısı kaçtı, rejimin omurgası çöktü

New York Times'ın özel haberine göre, 8 Aralık 2024 gecesi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ani bir şekilde ülkeyi terk etmesiyle birlikte rejimin en üst düzey yetkilileri de aileleriyle birlikte Şam'dan kaçtı. Haberde, "dünyanın en acımasız rejimlerinden birinin omurgasını oluşturan seçkin kadronun" birkaç saat içinde çöktüğü belirtildi.
Gazeteye göre, Esad'ın kaçışı sırasında Şam Uluslararası Havalimanı'nın askeri bölümünde onlarca rejim yetkilisi toplandı. Küçük bir Suriye Havayolları jetine binen bu grup arasında, "ülkenin 13 yıllık iç savaşının en kanlı katliamlarından birinden doğrudan sorumlu olduğu" iddia edilen Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürü Qahtan Halil, yaptırımlarla karşı karşıya kalan eski savunma bakanları Ali Abbas ve Ali Ayyoub, ve "sivillere yönelik işkence ve cinsel şiddete aracılık etmekle suçlanan" Genelkurmay Başkanı Abdul Kerim İbrahim'in de bulunduğu bildirildi.
ESAD ÜÇ SUV'LUK KONVOYLA SARAYDAN ALINDI
Times'ın aktardığına göre, Esad "Rus yetkililer tarafından oğlu ve kişisel asistanıyla birlikte üç SUV'lik konvoyla Şam'daki başkanlık sarayından çıkarıldı" ve Rusya'nın kontrolündeki Hmeimim Hava Üssü'ne götürüldü. Uydu görüntüleri, Esad'ın Yak-40 tipi uçağının aynı gece Şam'dan kalkarak kısa süre sonra Hmeimim'de yeniden ortaya çıktığını doğruladı.
ALTIN DOLU ÇANTLARLA KAÇTILAR
Haberde, Rusya'nın Esad rejiminin son günlerinde olduğu gibi kaçış sürecinde de kritik bir rol oynadığı kaydedildi. "İnsanlar nakit ve altın dolu çantalarla Rus üssüne doğru ilerliyordu" diyen görgü tanıkları, askeri üniformaların yere saçıldığını ve rejim mensuplarının Rus subaylar eşliğinde Moskova'ya gönderildiğini anlattı.
SÜRGÜNDE LÜKS YAŞAM
Eski rejim yetkililerine göre, Esad'ın kardeşi Mahir Esad da üst düzey subaylarla birlikte Moskova'ya geçti ve "lüks bir sürgün hayatı" yaşamaya başladı. Bazı komutanların Lübnan ve İran üzerinden kaçtığı, bir kısmının ise Rusya Büyükelçiliği'ne sığınarak diplomatik koruma altında ülke dışına çıkarıldığı ifade edildi.