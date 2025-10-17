PODCAST CANLI YAYIN

Esad gece yarısı kaçtı, rejimin omurgası çöktü

New York Times, Beşşar Esad’ın 8 Aralık 2024 gecesi ani kaçışının ardından Suriye rejiminin birkaç saat içinde çöktüğünü yazdı. Haberde, üst düzey komutanların ve bakanların altın dolu çantalarla Rusya’ya sığındığı, istihbarat şeflerinin kasaları boşaltarak kaçtığı ve Esad’ın adamlarının bugün Moskova ve Körfez ülkelerinde “lüks bir sürgün hayatı” sürdüğü belirtildi.

New York Times'ın özel haberine göre, 8 Aralık 2024 gecesi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ani bir şekilde ülkeyi terk etmesiyle birlikte rejimin en üst düzey yetkilileri de aileleriyle birlikte Şam'dan kaçtı. Haberde, "dünyanın en acımasız rejimlerinden birinin omurgasını oluşturan seçkin kadronun" birkaç saat içinde çöktüğü belirtildi.

Gazeteye göre, Esad'ın kaçışı sırasında Şam Uluslararası Havalimanı'nın askeri bölümünde onlarca rejim yetkilisi toplandı. Küçük bir Suriye Havayolları jetine binen bu grup arasında, "ülkenin 13 yıllık iç savaşının en kanlı katliamlarından birinden doğrudan sorumlu olduğu" iddia edilen Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürü Qahtan Halil, yaptırımlarla karşı karşıya kalan eski savunma bakanları Ali Abbas ve Ali Ayyoub, ve "sivillere yönelik işkence ve cinsel şiddete aracılık etmekle suçlanan" Genelkurmay Başkanı Abdul Kerim İbrahim'in de bulunduğu bildirildi.

ESAD ÜÇ SUV'LUK KONVOYLA SARAYDAN ALINDI

Times'ın aktardığına göre, Esad "Rus yetkililer tarafından oğlu ve kişisel asistanıyla birlikte üç SUV'lik konvoyla Şam'daki başkanlık sarayından çıkarıldı" ve Rusya'nın kontrolündeki Hmeimim Hava Üssü'ne götürüldü. Uydu görüntüleri, Esad'ın Yak-40 tipi uçağının aynı gece Şam'dan kalkarak kısa süre sonra Hmeimim'de yeniden ortaya çıktığını doğruladı.

ALTIN DOLU ÇANTLARLA KAÇTILAR

Haberde, Rusya'nın Esad rejiminin son günlerinde olduğu gibi kaçış sürecinde de kritik bir rol oynadığı kaydedildi. "İnsanlar nakit ve altın dolu çantalarla Rus üssüne doğru ilerliyordu" diyen görgü tanıkları, askeri üniformaların yere saçıldığını ve rejim mensuplarının Rus subaylar eşliğinde Moskova'ya gönderildiğini anlattı.

SÜRGÜNDE LÜKS YAŞAM

Eski rejim yetkililerine göre, Esad'ın kardeşi Mahir Esad da üst düzey subaylarla birlikte Moskova'ya geçti ve "lüks bir sürgün hayatı" yaşamaya başladı. Bazı komutanların Lübnan ve İran üzerinden kaçtığı, bir kısmının ise Rusya Büyükelçiliği'ne sığınarak diplomatik koruma altında ülke dışına çıkarıldığı ifade edildi.

DEVLETİN KASALARINI BOŞALTTILAR

Haberde ayrıca, rejimin istihbarat ağının çöktüğü ve birçok yetkilinin kaçmadan önce devlet kasalarını boşalttığı iddia edildi. Güvenlik şefi Hossam Louka'nın, Şam'daki istihbarat merkezinden "yaklaşık 1 milyon 360 bin doları alarak Rusya'ya kaçtığı" öne sürüldü.

55 KİLİT İSMİN İZİ SÜRÜLÜYOR

New York Times, Esad'ın kimyasal silah programını yöneten Amr el-Armanazi'nin hâlâ Şam'da yaşadığını, rejimin işlediği suçlardan sorumlu 55 kilit ismin izini sürdüklerini ve bazılarının sahte kimliklerle Karayipler gibi ülkelere vatandaşlık aldığını bildirdi.

MOSKOVA'DA VİSKİ İÇİP KAĞIT OYNUYORLAR

Gazeteye konuşan Suriyeli kaynaklar, "Esad'ın adamları Moskova'da viski içip kâğıt oynuyorlar ya da bir BAE villasında tembellik ediyorlar. Suriye denen bir yeri unuttular." ifadelerini kullandı.

Haberde, rejimin çöküşünün ardından savaşla harap olmuş Suriye'nin yalnızca yeniden inşa süreciyle değil, aynı zamanda "bu yüzyılın en ağır devlet destekli suçlarını işleyenleri bulup yargılama" göreviyle de karşı karşıya olduğu vurgulandı.

