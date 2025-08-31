PODCAST CANLI YAYIN

Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi? Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan peş peşe açıklama

İsrail tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentine düzenledikleri saldırıda Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldıklarını iddia ederken, İsrail Savunma Bakanlığı Ebu Ubeyde'yi şehit ettiklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi? Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan peş peşe açıklama

Gazze'de her geçen gün saldırının şiddetini artıran İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi şehit ettiklerini iddia etti.

EBU UBEYDE ŞEHİT Mİ EDİLİ? NETANYAHU'DAN "HEDEF ALDIK" AÇIKLAMASI

Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi Gazze Şeridi ve Yemen'e düzenledikleri saldırılarla Gazze kentini işgal planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldıkları iddiasına dair Netanyahu, "Nihai sonucu hala bilmiyoruz. Umarım artık aramızda değildir ancak Hamas cephesinden bu konuda konuşacak kimse olmadığını görüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta "Hamas'ı yenilgiye uğratmak ve tüm esirleri serbest bırakmak" için Gazze kentini işgal kararı aldığını öne süren Netanyahu, ordunun söz konusu işgal kararını uygulamaya başladığını söyledi.

Gazze kentini 29 Ağustos Cuma günü "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan eden İsrail ordusu, işgal girişimi çerçevesinde kentin dış mahallelerine yoğun hava saldırıları ve ağır topçu saldırıları düzenliyor.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: "ÖLDÜRDÜK"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, fotoğrafını paylaştığı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini savundu.

Katz, Gazze kentine saldırıları yoğunlaştırdıkça daha fazla sayıda üst düzey Hamas mensubunu hedef almaya devam edecekleri tehdidinde bulundu.

Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi?Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi?

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DE "HAMAS'TAN ÖNEMLİ BİR İSMİ" HEDEF ALDIĞINI İLERİ SÜRMÜŞTÜ

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda "Hamas'tan önemli bir ismi" hedef aldığını ileri sürmüş ancak saldırıyı kime karşı düzenlediğini açıklamamıştı.

İsrail basını, askeri kaynaklara dayandırarak Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin "hedef alındığını" öne sürmüştü. İsrail ordusunun bu saldırıda "yüksek isabetli bombalar kullandığı" aktarılmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini iddia etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında kritik temaslar! Önce Çin sonra Pakistan... Şi Cinping de "Daha adil bir dünya" dedi
Başkan Erdoğan Çin'de! ŞİÖ'nün şeref konuğu... Zirve oturumuna hitap edecek
Barrack'ın "PKK" tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye'de yüksek sesle "özerklik" istedi... Kılıç kınından çıkar mı?
Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi? Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan peş peşe açıklama
15 ay sonra Jose Mourinho'suz ilk maç! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Başkan Erdoğan'dan Çin medyasından People’s Daily’e makale! Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmalı
Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i netleşti
İzmir'in 8 ilçesinde 32 saatlik su kesintisi! Vatandaşlar çeşmelere koştu uzun kuyruklar oluştu
Başkan Erdoğan'ın "kılıç" uyarısı SDG'den çok CHP'yi zıplattı! İsrail'in sesi Namık Tan... Suriye'de siyonistlerle aynı çizgide
5G'de geri sayım başladı! 16 Ekim ihale 1 Nisan 2026 kullanım!
Boğaziçi Üniversitesi'de kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti
Denizli 4 gündür yanıyor! Ormanda başladı Aydın'a sıçradı!
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...
Galatasaray'ın planları altüst! Fenerbahçe'den transferde dev çalım
Meteoroloji’den 6 ile sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı? | Sıcak hava geri geliyor
Çalışana ikinci tazminat yolu açılıyor! Kimler nasıl yararlanabilir? Maaşa ve süreye göre ne kadar ödenecek?
Galatasaray - Rizespor maçı sonrası flaş sözler! "Laubali"
Yeni sezonda ATV’nin rüya kadrosuna bir yıldız daha eklendi: Afra Saraçoğlu 'A.B.İ' dizisinde!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar