Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi? Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan peş peşe açıklama

Gazze'de her geçen gün saldırının şiddetini artıran İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde 'yi şehit ettiklerini iddia etti.

EBU UBEYDE ŞEHİT Mİ EDİLİ? NETANYAHU'DAN "HEDEF ALDIK" AÇIKLAMASI

Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi Gazze Şeridi ve Yemen'e düzenledikleri saldırılarla Gazze kentini işgal planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldıkları iddiasına dair Netanyahu, "Nihai sonucu hala bilmiyoruz. Umarım artık aramızda değildir ancak Hamas cephesinden bu konuda konuşacak kimse olmadığını görüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta "Hamas'ı yenilgiye uğratmak ve tüm esirleri serbest bırakmak" için Gazze kentini işgal kararı aldığını öne süren Netanyahu, ordunun söz konusu işgal kararını uygulamaya başladığını söyledi.

Gazze kentini 29 Ağustos Cuma günü "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan eden İsrail ordusu, işgal girişimi çerçevesinde kentin dış mahallelerine yoğun hava saldırıları ve ağır topçu saldırıları düzenliyor.