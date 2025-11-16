Dışişleri Bakanlığı’ndan mesaj! KKTC’nin 42. kuruluş yılı kutlanıyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, KKTC'nin kuruluşu nedeniyle mesaj yayımladı: Kıbrıslı Türklerin 1963'ten bu yana verdiği egemenlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli tezahürü, milli davamızın en önemli simgesi KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlu olsun. Anavatan ve garantör Türkiye, her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek."

