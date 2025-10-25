Bu yumurta servet değerinde! Rus kralın mirası ortaya çıktı: Fiyatı dudak uçuklatıyor…

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başında Rusya'daki imparatorluk ailesi için hazırlanan Paskalya yumurtaları, kimi zaman elmaslarla süslenmiş gerçek birer sanat eseri haline gelirdi.
EFSANEVİ "KIŞ YUMURTASI" YENİDEN SAHNEYE ÇIKIYOR
Tarihin en zarif mücevherlerinden biri olarak kabul edilen Fabergé Evi'nin efsanevi "Kış Yumurtası", yeniden müzayedeye çıkıyor. 27 milyon dolarlık tahmini satış fiyatıyla üçüncü kez dünya rekoru kırması beklenen bu eşsiz eser, sanat, tarih ve lüksün birleştiği bir başyapıt olarak dikkat çekiyor.
ÇARLIK DÖNEMİNİN EN DEĞERLİ HEDİYESİ
1913 yılında Rus İmparatoru II. Nikolay, annesi Maria Feodorovna'ya Paskalya hediyesi olarak Fabergé'ye özel bir sipariş verdi. Bu siparişin sonucunda, genç tasarımcı Alma Pihl tarafından yaratılan "Kış Yumurtası", dönemin zarafetini ve ustalığını en üst düzeyde yansıttı. Eserin dış yüzeyi, elmaslarla işlenmiş platin kar taneleriyle parıldıyor.
KAYIP YILLARIN ARDINDAN GELEN REKORLAR
Yaklaşık yirmi yıl boyunca ortadan kaybolan "Kış Yumurtası", ilk olarak 1994'te Cenevre'de düzenlenen müzayedede 7 milyon İsviçre Frangına satılarak Fabergé ürünleri arasında rekor kırdı. 2002 yılında New York'ta 9,5 milyon dolara alıcı bulan eser, ikinci kez tarih yazdı. Şimdi ise 2 Aralık 2025'te Londra'daki Christie's Müzayedesinde yeniden satışa çıkacak ve 27 milyon dolarlık değeriyle bir kez daha rekor kırmaya hazırlanıyor.
BUZDAN OYULMUŞ BİR MUCİZE
Tamamen kaya kristalinden oyularak yapılan yumurta, pırlantalarla süslenmiş platin kar tanesi motifleriyle bezendi. İç kısmında ise eriyen bir buz bloğunu andıran kristal bir kaide üzerinde duran, elmaslarla süslenmiş beyaz çiçeklerden oluşan zarif bir sepet bulunuyor. Christie's açıklamasında, eserin "kışın soğuk sessizliğinden baharın yenilenmesine geçişi" sembolize ettiğini belirtiyor.
BİR KADIN SANATÇININ PARLAYAN İMZASI
Fabergé'nin nadir kadın tasarımcılarından biri olan Alma Pihl, Fin bir kuyumcu ailesinden geliyordu. Başlangıçta Fabergé tasarımlarının sulu boya çizimlerini yapan Pihl, kısa sürede kendi tasarımlarını geliştirdi. İlhamını ise kendi atölyesinin penceresinden aldı donmuş camlarda beliren kırağı desenlerini "buzdan çiçekler bahçesi" olarak görmüş ve bu görüntüyü "Kış Yumurtası"na aktarmıştı.