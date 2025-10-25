Bu yumurta servet değerinde! Rus kralın mirası ortaya çıktı: Fiyatı dudak uçuklatıyor…

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başında Rusya'daki imparatorluk ailesi için hazırlanan Paskalya yumurtaları, kimi zaman elmaslarla süslenmiş gerçek birer sanat eseri haline gelirdi.

(Takvim Foto Arşiv) EFSANEVİ "KIŞ YUMURTASI" YENİDEN SAHNEYE ÇIKIYOR Tarihin en zarif mücevherlerinden biri olarak kabul edilen Fabergé Evi'nin efsanevi "Kış Yumurtası", yeniden müzayedeye çıkıyor. 27 milyon dolarlık tahmini satış fiyatıyla üçüncü kez dünya rekoru kırması beklenen bu eşsiz eser, sanat, tarih ve lüksün birleştiği bir başyapıt olarak dikkat çekiyor. ÇARLIK DÖNEMİNİN EN DEĞERLİ HEDİYESİ 1913 yılında Rus İmparatoru II. Nikolay, annesi Maria Feodorovna'ya Paskalya hediyesi olarak Fabergé'ye özel bir sipariş verdi. Bu siparişin sonucunda, genç tasarımcı Alma Pihl tarafından yaratılan "Kış Yumurtası", dönemin zarafetini ve ustalığını en üst düzeyde yansıttı. Eserin dış yüzeyi, elmaslarla işlenmiş platin kar taneleriyle parıldıyor.