Bu yumurta servet değerinde! Rus kralın mirası ortaya çıktı: Fiyatı dudak uçuklatıyor…

Tarihin en gösterişli mücevherlerinden biri olarak kabul edilen, II. Nikolay’a özel tasarlanan “Kış Yumurtası” yeniden sahneye çıkıyor. Elmaslarla bezenmiş bu eşsiz eser, Rus İmparatorluğu’nun ihtişamını günümüze taşıyarak müzayede dünyasında büyük heyecan yaratıyor. İşte dünyanın en pahalı yumurtası…

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başında Rusya'daki imparatorluk ailesi için hazırlanan Paskalya yumurtaları, kimi zaman elmaslarla süslenmiş gerçek birer sanat eseri haline gelirdi.

EFSANEVİ "KIŞ YUMURTASI" YENİDEN SAHNEYE ÇIKIYOR

Tarihin en zarif mücevherlerinden biri olarak kabul edilen Fabergé Evi'nin efsanevi "Kış Yumurtası", yeniden müzayedeye çıkıyor. 27 milyon dolarlık tahmini satış fiyatıyla üçüncü kez dünya rekoru kırması beklenen bu eşsiz eser, sanat, tarih ve lüksün birleştiği bir başyapıt olarak dikkat çekiyor.

ÇARLIK DÖNEMİNİN EN DEĞERLİ HEDİYESİ

1913 yılında Rus İmparatoru II. Nikolay, annesi Maria Feodorovna'ya Paskalya hediyesi olarak Fabergé'ye özel bir sipariş verdi. Bu siparişin sonucunda, genç tasarımcı Alma Pihl tarafından yaratılan "Kış Yumurtası", dönemin zarafetini ve ustalığını en üst düzeyde yansıttı. Eserin dış yüzeyi, elmaslarla işlenmiş platin kar taneleriyle parıldıyor.

KAYIP YILLARIN ARDINDAN GELEN REKORLAR

Yaklaşık yirmi yıl boyunca ortadan kaybolan "Kış Yumurtası", ilk olarak 1994'te Cenevre'de düzenlenen müzayedede 7 milyon İsviçre Frangına satılarak Fabergé ürünleri arasında rekor kırdı. 2002 yılında New York'ta 9,5 milyon dolara alıcı bulan eser, ikinci kez tarih yazdı. Şimdi ise 2 Aralık 2025'te Londra'daki Christie's Müzayedesinde yeniden satışa çıkacak ve 27 milyon dolarlık değeriyle bir kez daha rekor kırmaya hazırlanıyor.

BUZDAN OYULMUŞ BİR MUCİZE

Tamamen kaya kristalinden oyularak yapılan yumurta, pırlantalarla süslenmiş platin kar tanesi motifleriyle bezendi. İç kısmında ise eriyen bir buz bloğunu andıran kristal bir kaide üzerinde duran, elmaslarla süslenmiş beyaz çiçeklerden oluşan zarif bir sepet bulunuyor. Christie's açıklamasında, eserin "kışın soğuk sessizliğinden baharın yenilenmesine geçişi" sembolize ettiğini belirtiyor.

BİR KADIN SANATÇININ PARLAYAN İMZASI

Fabergé'nin nadir kadın tasarımcılarından biri olan Alma Pihl, Fin bir kuyumcu ailesinden geliyordu. Başlangıçta Fabergé tasarımlarının sulu boya çizimlerini yapan Pihl, kısa sürede kendi tasarımlarını geliştirdi. İlhamını ise kendi atölyesinin penceresinden aldı donmuş camlarda beliren kırağı desenlerini "buzdan çiçekler bahçesi" olarak görmüş ve bu görüntüyü "Kış Yumurtası"na aktarmıştı.

DEVRİMLE DAĞILAN İHTİŞAM

Fabergé'nin baş tasarımcısı Franz Birbaum'un 1919 tarihli notlarına göre, her bir İmparatorluk Yumurtası'nın üretimi neredeyse bir yıl sürüyordu. Ancak bu benzersiz zanaatkarlık geleneği, 1917 Rus Devrimi ile sona erdi. Bolşevikler, saray koleksiyonundaki Fabergé yumurtalarına el koyarak bir kısmını sattı, bir kısmını ise kaybettirdi.

Bugün üretilen 50 İmparatorluk Yumurtası'ndan yalnızca 43'ü günümüze ulaşabildi. Bu yumurtaların çoğu New York Metropolitan Müzesi, Washington Hillwood Malikanesi, Baltimore Walters Sanat Müzesi ve St. Petersburg'daki Fabergé Müzesi gibi kurumlarda sergileniyor. Geriye kalan yedi tanesi ise özel koleksiyonlarda bulunuyor; "Kış Yumurtası" da bu nadir eserlerden biri.

GEÇMİŞTEN GELEN BİR HAZİNE

Christie's kayıtlarına göre, bu değerli eser 1920'lerin sonunda bir Londra kuyumcusu tarafından yalnızca 450 sterline satın alınmıştı. Yıllar içinde el değiştiren yumurta, 1994'te yeniden keşfedilene dek yirmi yıl boyunca kayıplara karıştı.

Fabergé uzmanı Kieran McCarthy, "1917 öncesi Rusya'da zanaatkarlık, imparatorluğun son nefesiyle birleşti. Çar ailesi için sanat ve mücevher, hem güç hem de ölümsüzlüğün simgesiydi" sözleriyle dönemi özetliyor.

