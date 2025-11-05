PODCAST CANLI YAYIN

Bosna Hersek’te huzurevinde yangın faciası: 10 ölü, 20 yaralı

Bosna Hersek'in Tuzla şehrindeki bir huzurevinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, kontrol altına alınan yangında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Bosna Hersek’te yangın faciası

BÜYÜK ÇAPLI YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Tuzla kentinde kamuya ait bir huzurevinin bulunduğu binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle büyük çaplı bir yangın yaşandı. Kısa sürede binayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

"TESELLİ SÖZLERİ BULMAK GERÇEKTEN ZOR"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Tuzla Belediye Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaparak yardım teklifinde bulunduğunu ve taziyelerini ilettiğini söyledi. Komsic, "Hayatını yitiren vatandaşlarımız olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Tüm toplumu sarsan böylesi acı ve kayıp anlarında teselli sözleri bulmak gerçekten zor" ifadelerine yer verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı, yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

