Billie Eilish, Cillian Murphy , Javier Bardem… Dünyaca ünlü isimlerden Filistin’e destek çağrısı

Çok sayıda ünlü isim, Londra'da düzenlenen "Filistin için Birlikte" (Together for Palestine) konseri öncesinde yayımlanan videoda Filistin'e destek çağrısında bulundu. Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem'in de bulunduğu çok sayıda sanatçı, Filistin'e destek çağrısı yaparken İsrail'in zulmüne dikkat çektiler.

Aralarında Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem'in de bulunduğu çok sayıda sanatçı, Filistin'e destek çağrısı yaptı.

Çok sayıda ünlü isim, Londra'da düzenlenen "Filistin için Birlikte" (Together for Palestine) konseri öncesinde yayımlanan videoda Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Videoda katılımcılar "Filistin" diyerek söze başlarken, "Succession" dizisiyle tanınan oyuncu Brian Cox, "Filistin halkı adına gerçeği söylemek zorundayız." dedi.

'ÖLÜMLERİ DURDUR'

İngiliz komedyen ve oyuncu Steve Coogan ise, "Şimdi sesini yükseltmek önemli, bu olay bittiğinde değil. Şu anda, olaylar yaşanırken. Hükümetine baskı yap, barışçıl kampanya yürütenlere destek ol. Ateşkes çağrısı yap. Ölümleri durdur." ifadelerini kullandı.

Videoda ayrıca, Finneas O'Connell, Penélope Cruz, Natasha Rothwell, Sharon Horgan, Benedict Wong, Peter Gabriel, Malala Yousafzai ve Rupi Kaur gibi isimler de yer aldı.
Çevrim içi olarak canlı yayımlanan ve Filistinli kuruluşlara bağış toplamak amacıyla düzenlenen konserden elde edilen gelir, Taawon (Refah Derneği-Welfare Association), Filistinli Çocuklara Yardım Fonu (PCRF) ve Filistin Tıbbi Yardım Derneği (PMRS) gibi kuruluşlara aktarılacak.

