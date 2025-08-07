Bakan Fidan Suriye'de! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme başladı: YPG'nin entegrasyonu masada

Bakan Fidan, başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi ve görüşme başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek üzere Suriye'de.

Fidan'ın Şara'yla görüşmesinde Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin muhasebesinin yapılması ve ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hususunun üzerinde durulması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İHA

MASADA YPG'NİN ENTEGRASYONU VAR

Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığı mevcut dönemde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan kaynaklanan milli güvenlik endişeleri ile DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin değerlendirmesinin yapılması planlanıyor.

İSRAİL'İN SALDIRILARI DA GÜNDEMDE

Görüşmede, İsrail'in, hem Suriye'nin hem de bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan eylem ve söylemlerinin ele alınması bekleniyor.

Türkiye-Suriye ilişkilerinde çeşitli alanlarda işbirliği imkanlarının bulunduğu mevcut dönemde Türkiye'nin önceliğini, iki ülkenin ortak menfaatleri uyarınca ve Suriye'nin istikrar ve güvenliğine hizmet edecek şekilde bu imkanlardan istifade edilmesi oluşturuyor.

Bu amaca yönelik olarak Türkiye ile Suriye arasında karşılıklı üst düzey ziyaretler hız kaybetmeden devam ediyor.

Suriye'nin yeniden imarına ve ülkenin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların eş güdümü de tabiatıyla görüşmenin önemli bir boyutunu teşkil edecek.