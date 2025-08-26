PODCAST CANLI YAYIN

Avustralya ve İran arasında diplomatik kriz! İki saldırıda Tahran iddiası: Büyükelçi sınır dışı edildi

Avustralya ve İran arasında diplomatik kriz patlak verdi. Avustralya, İran’ın Melbourne ve Sydney’deki saldırılarla bağlantılı olduğuna dair “güvenilir istihbarat” elde edilmesinin ardından İran’ın Canberra Büyükelçisi ve üç diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Avustralya, İran büyükelçisini sınır dışı ediyor. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran'ın Canberra Büyükelçisi Ahmad Sadeghi'nin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.

İKİ SALDIRIDA İRAN İDDİASI

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Albanese, Avustralya Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (ASIO) geçen yıl Melbourne'deki bir Sinagoga ve Sydney'deki Lewis Continental Kitchen'a düzenlenen saldırıların arkasında İran hükümetinin olduğuna dair "güvenilir istihbarat" elde ettiğini söyledi.

İRAN BÜYÜKELÇİSİ "İSTENMEYEN ADAM"

Albanese, İran'ın Canberra Büyükelçisi Sadeghi'nin Avustralya hükümeti tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve diğer 3 yetkiliyle beraber sınır dışı edilmesine karar verildiğini açıkladı.

"Bunlar Avustralya topraklarında yabancı bir ulus tarafından düzenlenen çok tehlikeli faaliyetler." değerlendirmesinde bulunan Albanese, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

ASIO Genel Müdürü Mike Burgess ise saldırıların İran tarafından tutulmuş kişiler tarafından düzenlendiğini savundu.

Burgess, "Avustralya'da görevli diğer İranlı diplomatların saldırılara karışmadığını, ancak İran hükümetinin karışmış olabileceği diğer olayları araştıracaklarını" ifade etti.

7 GÜN SÜRE VERİLDİ

Dışişleri Bakanı Penny Wong, Büyükelçi Sadegh ve diğer İranlı diplomatların ülkeyi terk etmek için 7 gün süreleri olduğunu ifade etti.

Avustralya'nın Tahran Büyükelçiliğindeki bütün faaliyetler askıya alınırken İran'daki bütün Avustralyalı diplomatların da ülkeyi terk ettiği duyuruldu.

