Mutabakat mı eyalet mi? Barrack neyin peşinde | YPG/SDG’nin entegrasyonu için tarih vermişti Mazlum Abdi’yi ziyaret etti

ABD'nin Türkiye Özel Temsilcisi ve Suriye Büyükelçisi Tom Barrack YPG/PKK konusunda çelişkili hamlelerine devam ediyor. Göreve atandıktan sonra "YPG PKK'dır. ABD'nin PKK'ya devlet borcu yok" diyen Barrack, daha sonra Suriye'nin eyaletlere bölünebileceğini işaret etmiş, son olarak ise Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından birleşik Suriye'yi desteklediğini söylemişti. Barrack bu kez ise YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile poz verdi.
AĞIZ DEĞİŞTİRDİ TERÖRİSTLERLE BİR ARAYA GELDİ
Barrack, YPG'nin işgali altındaki Haseke kentine giderek örgütün sözde elebaşlarıyla bir araya geldi. Barrack'a CENTCOM Komutanı Amiral Cooper da eşlik etti.
Toplantıda, Suriye devleti ile SDG arasındaki 10 Mart mutabakatının uygulanmasının hızlandırılmasının görüşüldüğü bildirildi.