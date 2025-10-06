PODCAST CANLI YAYIN

Mutabakat mı eyalet mi? Barrack neyin peşinde | YPG/SDG’nin entegrasyonu için tarih vermişti Mazlum Abdi’yi ziyaret etti

Beyaz Saray’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı görüşmenin ardından Suriye’de YPG/SDG’nin entegrasyon sürecine ilişkin tarih veren Tom Barrack, bu kez elebaşı Mazlum Abdi ile işgal haritası önünde poz verdi. Peki terör örgütü konusunda sürekli ağız değiştiren Barrack ne istiyor? Mutabakat mı eyalet mi?

Mutabakat mı eyalet mi? Barrack neyin peşinde | YPG/SDG’nin entegrasyonu için tarih vermişti Mazlum Abdi’yi ziyaret etti

ABD'nin Türkiye Özel Temsilcisi ve Suriye Büyükelçisi Tom Barrack YPG/PKK konusunda çelişkili hamlelerine devam ediyor. Göreve atandıktan sonra "YPG PKK'dır. ABD'nin PKK'ya devlet borcu yok" diyen Barrack, daha sonra Suriye'nin eyaletlere bölünebileceğini işaret etmiş, son olarak ise Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından birleşik Suriye'yi desteklediğini söylemişti. Barrack bu kez ise YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile poz verdi.

AĞIZ DEĞİŞTİRDİ TERÖRİSTLERLE BİR ARAYA GELDİ

Barrack, YPG'nin işgali altındaki Haseke kentine giderek örgütün sözde elebaşlarıyla bir araya geldi. Barrack'a CENTCOM Komutanı Amiral Cooper da eşlik etti.

Toplantıda, Suriye devleti ile SDG arasındaki 10 Mart mutabakatının uygulanmasının hızlandırılmasının görüşüldüğü bildirildi.

İŞGAL HARİTASI ÖNÜNDE GÜLÜMSEYİP POZ VERDİ

Son olarak Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Suriye'nin bütünlüğünü desteklediğini savunan Barrack, görüşmede YPG'nin işgal ettiği Haseke'deki harita önünde teröristlerle aynı karede poz verdi.

İşgal haritası önünde gülümsediği anları sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barrack, şu notu düştü:

Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper ile birlikte Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret ederek Mazlum Abdi ve SDG ile önemli görüşmeler yaptık. Suriyelilerin, tüm Suriyelilerle birleşerek, iş birliğine dayalı barış ve refah için yenilenen çabalarda bulunmalarına olanak tanımak istiyoruz. Başkan Trump'ın 'Suriye'ye bir şans verin' vizyonuna ivme kazandırdık.
