Mutabakat mı eyalet mi? Barrack neyin peşinde | YPG/SDG’nin entegrasyonu için tarih vermişti Mazlum Abdi’yi ziyaret etti

ABD'nin Türkiye Özel Temsilcisi ve Suriye Büyükelçisi Tom Barrack YPG/PKK konusunda çelişkili hamlelerine devam ediyor. Göreve atandıktan sonra "YPG PKK'dır. ABD'nin PKK'ya devlet borcu yok" diyen Barrack, daha sonra Suriye'nin eyaletlere bölünebileceğini işaret etmiş, son olarak ise Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından birleşik Suriye'yi desteklediğini söylemişti. Barrack bu kez ise YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile poz verdi.