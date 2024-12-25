Suriye'de Baas rejimi sonrası ordu yeniden şekillenmeye başladı. Yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık" diyerek askeri gücün tek çatıda toplanacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a yaptığı ziyaretin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan eş-Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı. Suriyeli General Ahmed Osman ise kurulacak ordunun 300 bin askerden oluşacağını vurguladı. Osman, acil olarak 70-80 bin kişilik ordu iskeletinin oluşturulacağını anlattı. Önümüzdeki 2 yıl içinde bu sayının 300 bine çıkacağı anlaşıldı. Esad rejimi düştüğü gün 470 bin kişilik polis, ordu, istihbarat gücüne sahip olduğu da hatırlatıldı.

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