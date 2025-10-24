PODCAST CANLI YAYIN

ABD’den Latin Amerika’ya çifte hamle: Petro’ya yaptırım, Karayipler’e uçak gemisi

ABD, “küresel uyuşturucu ticareti” gerekçesiyle Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ve yakın çevresine yaptırım uyguladı. Washington aynı zamanda “uyuşturucu terörizmine karşı mücadele” kapsamında Gerald R. Ford uçak gemisini Karayipler’e göndererek Venezuela açıklarındaki askeri varlığını artırdı.

ABD yönetimi, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, eşi Verónica Petro, oğlu Nicolás Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti'ye, "küresel yasa dışı uyuşturucu ticaretine karıştıkları" gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Petro ve yakın çevresinin uyuşturucu kaçakçılığı ağlarıyla bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu ve bunun Kolombiya'da "şiddet, yolsuzluk ve istikrarsızlığı körüklediği" belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin Petro yönetiminin "narko-teröristlere karşı yumuşatıcı ve cesaretlendirici tutumuna göz yummayacağı" vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

GEREKEN ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ

"Teröristleri ve uyuşturucu kaçakçılarını adalete teslim etmeye kararlıyız. Ölümcül yasadışı maddelerin ülkemize girişini önlemek için gereken her adımı atacağız."

ABD: GÜVENLİK KURUMLARINI HEDEF ALMIYORUZ

Hazine Bakanlığı, alınan yaptırım kararının Kolombiya güvenlik kurumlarını hedef almadığını, aksine ülkenin adalet sistemi ve yerel kurumlarına desteğin süreceğini, kararın ise "Petro yönetiminin başarısızlıklarının bir yansıması" olduğunu bildirdi.

Washington yönetimi, söz konusu isimlerin ABD'deki mal varlıklarını dondururken, ABD vatandaşlarının bu kişilerle herhangi bir mali işlem yapmasının da yasaklandığını duyurdu.

KARAYİPLER'E UÇAK GEMİSİ GÖNDERDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" kapsamında Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunun ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM) sorumluluk alanına (AOR) sevk edildiğini bildirdi.

Pentagon Sözcüsü, "Başkanın, ülkeyi savunmak amacıyla uluslararası suç örgütlerini çökertme ve uyuşturucu terörizmine karşı mücadele etme talimatına uygun olarak, Savaş Bakanı Hegseth, Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu ve uçak gemisi hava kanadını ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM) sorumluluk alanına (AOR) sevk etti." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunda yer alan deniz unsurlarının kısa süre içinde Karayipler bölgesindeki görev alanlarına ulaşmasının beklendiği belirtildi.

KARAYİPLER'DE HAREKETLİLİK ARTIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı "yerinde mücadele" gerekçesiyle ordunun daha etkin kullanılmasına yönelik talimat vermişti.

Bu kapsamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir donanma gücü göndermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun "Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır" olduğunu açıklamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve olası saldırılara karşı "hazır olduklarını" bildirmişti.

ABD İLE VENEZUELA HATTINDA TANSİYON YÜKSELDİ

ABD'nin, Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyu tarafından eleştirilmiş; bu tür operasyonların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" yönünde tepkiler dile getirilmişti.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIĞI GENİŞLİYOR

Yaz sonundan bu yana ABD, bölgeye 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi olmak üzere 8 savaş gemisi konuşlandırdı.

Bu deniz unsurları, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor. Aynı operasyon sahasında çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçaklarının da görev yaptığı bildirildi.

