ABD’den Latin Amerika’ya çifte hamle: Petro’ya yaptırım, Karayipler’e uçak gemisi

Pentagon Sözcüsü, "Başkanın, ülkeyi savunmak amacıyla uluslararası suç örgütlerini çökertme ve uyuşturucu terörizmine karşı mücadele etme talimatına uygun olarak, Savaş Bakanı Hegseth, Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu ve uçak gemisi hava kanadını ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM) sorumluluk alanına (AOR) sevk etti." ifadesini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve olası saldırılara karşı "hazır olduklarını" bildirmişti.

Bu kapsamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir donanma gücü göndermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun "Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır" olduğunu açıklamıştı.

ABD 'nin, Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyu tarafından eleştirilmiş; bu tür operasyonların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" yönünde tepkiler dile getirilmişti.

ABD Karayipler'e uçak gemisi gönderdi, A A

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIĞI GENİŞLİYOR

Yaz sonundan bu yana ABD, bölgeye 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi olmak üzere 8 savaş gemisi konuşlandırdı.

Bu deniz unsurları, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor. Aynı operasyon sahasında çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçaklarının da görev yaptığı bildirildi.