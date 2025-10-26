ABD’de üniversite balosunda silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ABD'li Yetkililere göre, Pennsylvania'daki Lincoln Üniversitesi'nde cumartesi gecesi düzenlenen mezuniyet kutlamaları sırasında meydana gelen silahlı saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.
Olay, tarihi olarak siyahi öğrencilerin mezun olduğu hafta sonu etkinlikleri kapsamında, okulun Uluslararası Kültür Merkezi yakınlarında yaşandı. Yetkililer, pazar günü erken saatlerde düzenledikleri basın toplantısında, öğleden sonraki futbol maçının ardından kutlama yapan kalabalığın arasında silah sesleri duyulduğunu açıkladı.
KAOTİK BİR SAHNEYDİ
"Bu şenlik, silah sesleriyle kesintiye uğradı ve yerle bir oldu. Kaotik bir sahneydi ve insanlar her yöne kaçıştı," diyen Chester İlçe Bölge Savcısı Christopher de Barrena-Sarobe, olayın ardından çok sayıda kişinin panikle kaçtığını belirtti.
Savcı, altı yaralının durumuna ilişkin ayrıntı vermedi ancak çok sayıda kurşun yarası mağdurunun yakındaki Delaware'deki hastanelere kaldırıldığını bildirdi. De Barrena-Sarobe ayrıca, "İnsanların siper alarak kaçması sonucu yere düşen ve ezilen birkaç kişi de olay yerinde tedavi edildi," dedi.
"KAMPÜSTE KİTLESEL SALDIRI PLANI GİBİ GÖRÜNMÜYOR"
Savcı, saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini ancak bunun "birinin üniversite kampüsünde kitlesel hasara yol açma planıyla geldiği" bir durum gibi görünmediğini ifade etti.
Bölge savcılığı, silah taşıyan bir kişinin gözaltına alındığını, birden fazla tetikçi olma ihtimalinin değerlendirildiğini bildirdi. De Barrena-Sarobe, "Tam olarak ne olduğuna dair elimizde çok fazla cevap yok," diyerek soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Savcılıktan yapılan açıklamada, yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetlerinin olayı araştırdığı belirtilerek, olayla ilgili bilgisi olan herkesin FBI ile iletişime geçmesi istendi.