PODCAST CANLI YAYIN

ABD’de üniversite balosunda silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Pennsylvania’daki Lincoln Üniversitesi’nde mezuniyet kutlamaları kana bulandı. Chester İlçe Savcısı, “Kaotik bir sahneydi, insanlar her yöne kaçıştı,” dedi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken altı kişi yaralandı. Yetkililer, saldırının planlı olmadığını belirtti ve bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD’de üniversite balosunda silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ABD'li Yetkililere göre, Pennsylvania'daki Lincoln Üniversitesi'nde cumartesi gecesi düzenlenen mezuniyet kutlamaları sırasında meydana gelen silahlı saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.

Olay, tarihi olarak siyahi öğrencilerin mezun olduğu hafta sonu etkinlikleri kapsamında, okulun Uluslararası Kültür Merkezi yakınlarında yaşandı. Yetkililer, pazar günü erken saatlerde düzenledikleri basın toplantısında, öğleden sonraki futbol maçının ardından kutlama yapan kalabalığın arasında silah sesleri duyulduğunu açıkladı.

ABD' de kanlı balo, AAABD' de kanlı balo, AA

KAOTİK BİR SAHNEYDİ

"Bu şenlik, silah sesleriyle kesintiye uğradı ve yerle bir oldu. Kaotik bir sahneydi ve insanlar her yöne kaçıştı," diyen Chester İlçe Bölge Savcısı Christopher de Barrena-Sarobe, olayın ardından çok sayıda kişinin panikle kaçtığını belirtti.

Savcı, altı yaralının durumuna ilişkin ayrıntı vermedi ancak çok sayıda kurşun yarası mağdurunun yakındaki Delaware'deki hastanelere kaldırıldığını bildirdi. De Barrena-Sarobe ayrıca, "İnsanların siper alarak kaçması sonucu yere düşen ve ezilen birkaç kişi de olay yerinde tedavi edildi," dedi.

ABD' de kanlı balo, AAABD' de kanlı balo, AA

"KAMPÜSTE KİTLESEL SALDIRI PLANI GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

Savcı, saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini ancak bunun "birinin üniversite kampüsünde kitlesel hasara yol açma planıyla geldiği" bir durum gibi görünmediğini ifade etti.

Bölge savcılığı, silah taşıyan bir kişinin gözaltına alındığını, birden fazla tetikçi olma ihtimalinin değerlendirildiğini bildirdi. De Barrena-Sarobe, "Tam olarak ne olduğuna dair elimizde çok fazla cevap yok," diyerek soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Savcılıktan yapılan açıklamada, yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetlerinin olayı araştırdığı belirtilerek, olayla ilgili bilgisi olan herkesin FBI ile iletişime geçmesi istendi.

ABD' de kanlı balo, AAABD' de kanlı balo, AA

"SEVİNÇLİ BİR OLAY OLACAKTI"

Philadelphia'nın yaklaşık 85 kilometre batısında yer alan Lincoln Üniversitesi, web sitesinde kendisini "ülkenin ilk diploma veren Tarihsel Olarak Siyahi Koleji ve Üniversitesi" olarak tanımlıyor.

Üniversite Emniyet Müdürü Marc Partee, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bu, sevinçli bir olay olacaktı," dedi. Partee, "Eve dönüş, bireylerin geri döndüğü, mezun oldukları okula bir şeyler verdiği ve Lincoln Üniversitesi'ndeki zamanlarının güzel anılarını yaşadığı bir dönem... Bu, olmaması gereken bir silah sesiyle bölündü," ifadelerini kullandı.

ABD' de kanlı balo, AAABD' de kanlı balo, AA

GÖRGÜ TANIKLARI: "ORTAM KAOS GİBİYDİ"

WPVI kanalına konuşan bir görgü tanığı, "Müzik yüzünden silah seslerini duymadım. Ortam kaos gibiydi," dedi.
Bir başka tanık ise, "Birkaç el silah sesi duyana kadar harika zaman geçiriyorduk," sözleriyle olay anını anlattı.

Polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak kampüsün bir bölümünü güvenlik şeridiyle kapattı. Yetkililer, basın toplantısında kampüsün artık karantina altında olmadığını ancak saldırının gerçekleştiği yerin hâlâ aktif bir suç mahalli olarak incelendiğini bildirdi.

ABD' de kanlı balo, AAABD' de kanlı balo, AA

DANIŞMANLIK DESTEĞİ VE DEVLET AÇIKLAMASI

Lincoln Üniversitesi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, pazar sabahı ihtiyaç duyan herkese danışmanlık hizmeti verileceğini duyurdu.

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro da saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini belirterek, eyalet yönetiminin üniversiteye ve yerel kolluk kuvvetlerine tam destek verdiğini açıkladı. Shapiro, "Lori ve benimle birlikte Lincoln Üniversitesi topluluğu için dua edin," ifadelerini kullandı.

ABD' de kanlı balo, AAABD' de kanlı balo, AA

ART ARDA GELEN SALDIRILAR

Lincoln Üniversitesi'ndeki olay, son haftalarda ABD'deki mezuniyet ve futbol etkinliklerinde yaşanan silahlı saldırıların bir yenisi oldu.

Washington DC'deki Howard Üniversitesi kampüsü yakınında, cuma günü başlayan mezunlar buluşması sırasında meydana gelen saldırıda beş kişi yaralanmış, Montgomery'deki Alabama State Üniversitesi ve Tuskegee-Morehouse maçlarının ardından yaşanan olaylarda ise iki kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Mississippi'de bu ay içinde lise futbol maçlarıyla bağlantılı en az üç silahlı saldırı yaşandığı, bu olaylarda en az altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB'deki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsrail'e "İstanbul Senin" dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağı
PKK Türkiye'den ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönem: PKK “geri çekiliyoruz” dedi | A Haber Kandil’den son görüntüleri yayınladı!
Başkan Erdoğan davet etti! İngiltere Başbakanı Keir Starmer yarın Türkiye'ye geliyor
Son dakika: MI6 ajanı Hüseyin Gün itirafçı oldu! Yüzlerce sayfalık ifade verdi... İmamoğlu'nun İngiliz istihbaratı bağlantılarını anlattı
PKK Türkiye'den çekildi... AK Parti'den ilk açıklama geldi: Ana hedefe uygun ilerlemeler | Tüm 3 harfliler silah bırakmalı
Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere'ye kaçırdı
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor
"Eko"sistemin casusluk ayağı patladı! Ekrem İmamoğlu ifade verdi Özgür Özel sokak çağrısı yaptı: "Herkes tanıdıklarını meydana davet etsin"
Meteoroloji'den 23 ile lodos, kar, sağanak alarmı! İstanbul için kritik 48 saat: Orhan Şen "Umarım gelmez" diyerek uyardı
Ne zaman başvuru yapmalıyım? sorusunu soran emekliler dikkat! Bu yıl başvuran daha avantajlı... İşte detaylar...
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj! "Türkiye'siz denklem kurulamıyor"
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
Fırtına'nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi
Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11'ini netleştirdi
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!