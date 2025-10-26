ABD’de üniversite balosunda silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ABD 'li Yetkililere göre, Pennsylvania 'daki Lincoln Üniversitesi 'nde cumartesi gecesi düzenlenen mezuniyet kutlamaları sırasında meydana gelen silahlı saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.

ABD' de kanlı balo, AA

KAOTİK BİR SAHNEYDİ

"Bu şenlik, silah sesleriyle kesintiye uğradı ve yerle bir oldu. Kaotik bir sahneydi ve insanlar her yöne kaçıştı," diyen Chester İlçe Bölge Savcısı Christopher de Barrena-Sarobe, olayın ardından çok sayıda kişinin panikle kaçtığını belirtti.

Savcı, altı yaralının durumuna ilişkin ayrıntı vermedi ancak çok sayıda kurşun yarası mağdurunun yakındaki Delaware'deki hastanelere kaldırıldığını bildirdi. De Barrena-Sarobe ayrıca, "İnsanların siper alarak kaçması sonucu yere düşen ve ezilen birkaç kişi de olay yerinde tedavi edildi," dedi.