ABD Başkanı Trump: NATO Rus uçaklarını vurmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. ABD Başkanı, gazetecilerin "NATO ülkeleri, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?" şeklindeki bir sorsuna "Evet, öyle düşünüyorum" diye yanıt verdi. Trump, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaya son vermesini istedi.

