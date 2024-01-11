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Epstein davasının aracısı o fotoğraf! Terör devleti İsrail, Elon Musk üzerinden ABD’yi tehdit mi ediyor? Fuhuş çetesinin listesi neden şimdi yayımlandı?

ABD, Epstein dosyasında yeni çıkan isimlerle ve Hasidik Yahudilerin New York’a kazdığı yasa dışı tünellerle çalkalanırken aylar önce terör devleti İsrail’den dünyaya servis edilen bir fotoğraf yeniden gündem oldu. Epstein dosyası dolayısıyla geçtiğimiz yıl mahkemeye çağrılan ünlü milyarder Elon Musk’ın İsrail Gazze’de soykırım suçu işlerken Kfar Aza’ya yaptığı ziyaretten servis edilen fotoğraf, Epstein dosyasında geçen isimlere bir mesaj mıydı? Terör devleti İsrail, Gazze’deki soykırım karşısında sessiz kalması için Elon Musk üzerinden ABD’yi tehdit mi etti?

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 11:36 Güncelleme 11 Ocak 2024, 11:56
Epstein davasının aracısı o fotoğraf! Terör devleti İsrail, Elon Musk üzerinden ABD’yi tehdit mi ediyor? Fuhuş çetesinin listesi neden şimdi yayımlandı?

ABD, Hasidik Yahudilerin New York'ta kazdığı tüneller ve fuhuş çetesi lideri Jeffrey Epstein dosyası ile çalkalanıyor. "Siyonistler ABD'nin altını oyuyor" yorumlarına sebep olan tüneller ve Epstein dosyası ile ilgili ortaya çıkan Mossad detayları, Mossad-CIA savaşını işaret ederken Tesla'nın sahibi ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk'ın kasım ayında Kfar Aza'ya yaptığı ziyareti yeniden hatırlattı. Tel Aviv'den servis edilen fotoğrafın Epstein dosyasında adı geçen dünyaca ünlü yıldızlara ve siyasilere bir mesaj olduğu düşünülüyor. Terör devleti İsrail, Elon Musk üzerinden ABD'yi tehdit mi etti?

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ELON MUSK BİR ANDA SOYKIRIMCININ YANINA GEÇTİ

Tesla'nın sahibi ve X'in CEO'su Elon Musk, Gazze'de elektriği ve iletişimi tamamen kesen terör devleti İsrail'e karşı Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlayacağını belirtiyordu. Musk Netanyahu'nun daveti üzerine 7 Ekim'de Hamas'ın hedef aldığı Kfar Aza beldesini gezdi ve ardından açıklamalarını tamamen değiştirdi.

NETANYAHU VE HERZOG İLE KONUŞUNCA TAMAMEN DEĞİŞTİ

Önce katil Başbakan Netanyahu ve ardından da terör devletinin Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir araya gelen Musk, görüşmelerin ardından Hamas'ın yok edilmesi gerektiğini savundu ve skandal ifadeler kullandı. Peki, Musk Kfar Aza'da Gazze konusunda neden bir anda dönüş yaptı?

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EPSTEIN DAVASINDA MAHKEMEYE ÇAĞRILMIŞTI

Elon Musk geçtiğimiz yıl mayıs ayında Jeffrey Epstein davasında ABD Virgin Adaları tarafından mahkemeye çağrılmıştı. Virgin Adaları, JPMorgan Chase & Co'yu cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın cinsel istismarına olana sağlamasına yardımcı olmakla suçlayan davadaki belgeler için Musk'a mahkeme celbi göndermişti.

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ELON MUSK İLE JEFFEY EPSTEIN NE KONUŞTU?

Elon Musk'ın Tesla'yı özel işletmeye almak için Epstein'den danışmanlık aldığı iddia ediliyordu. Elon Musk ise iddiaları reddetmiş, Musk'ın sözcüsü New York Times'a "Epstein'ın Elon'a herhangi bir konuda tavsiyede bulunduğunu söylemek yanlıştır." şeklinde konuşmuştu.

Ghislaine Maxwell ve Elon Musk, 2 Mart 2014'te Batı Hollywood, Kaliforniya'da Graydon Carter'ın ev sahipliği yaptığı 2014 Vanity Fair Oscar Partisine katıldılar.

SİYONİSTLER ABD'NİN ALTINI OYUYOR

Terör devleti İsrail'in istihbarat ajansı Mossad'ın, Epstein davasıyla ilgili ortaya çıkarken dosyadaki isimlerin yayımlanma zamanı da sorgulanır hale geldi. New York'ta Hasidik Yahudilerin sinagoga kazdığı tünel, "Siyonistler ABD'nin altını oyuyor" yorumlarının yapılmasına sebep olurken Epstein listesinin de ABD'ye açık tehdit olduğu düşünülmeye başlandı.

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İSRAİL SOYKIRIMINA KARŞI ÇIKAN HERKES TEK TEK SUSTURULDU

7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım suçu işleyen terör devleti İsrail, en büyük desteği ABD'den ve ABD Başkanı Joe Biden'dan görüyor. Uluslararası kamuoyu soykırımcı İsrail'e ateşkes baskısı yaparken ABD ise ateşkesi sağlamamakla suçlanıyor. ABD hem soykırımcıya verdiği maddi destekle hem de soykırımı durdurmamakla suçlansa da İsrail'e destek konusunda herhangi bir geri adım atmadı. Öte yandan soykırımcıya destek vermeyi reddeden siyasiler ve ünlüler de tek tek susturuldu. Peki, terör devleti İsrail, tüm bu isimleri nasıl susturdu?

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BEYAZ SARAY'A GÖZDAĞI

İşte, tam bu noktada Epstein davasının devreye girdiği düşünülüyor. Terör devleti İsrail, Mossad ile iş birliği içinde olduğu belgelenen Epstein çetesi aracılığıyla bir yandan ABD'yi tehdit ederken bir yandan da Hasidik Yahudilerin sapkınlığa açılan tünelleri ile Beyaz Saray'a gözdağı veriyor.

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