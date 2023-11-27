Katil İsrail Hamas’ı suçlamıştı! Görgü tanıkları küçük çocuğun ölümündeki gerçekleri tek tek ifşa etti: Tamamen yandı

İsrail'in Hamas'ı bahane ederek başlattığı Gazze soykırımında algı operasyonları bir bir çürüyor.
Daha önce 7 Ekim'deki müzik festivali saldırısında öldürülen İsraillilere, İsrail helikopterlerinin ateş açtığı ortaya çıkmıştı.
Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında sivil ölümlerin yüksek olması ve saldırıya müdahale eden İsrail askeri helikopterlerinin Hamaslıların yanı sıra sivilleri de vurduğuna dair İsrail medyasında yer alan haberlerde İsrail ordusunun "Hannibal Protokolü" olarak bilinen doktrini uyguladığı belirtilmişti.
BU GÖRDÜĞÜMÜZ KİTLESEL HANNİBAL'DI
İsrailli savaş pilotu Yarbay Erez, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısında, İsrailli sivillerin esir olarak Gazze'ye götürülmelerini önlemek için ordunun, esirleri de öldürmeyi öngören "Hannibal Protokolü"nü bir noktada uyguladığının anlaşıldığını söylemişti. Konuya ilişkin Haaretz gazetesine konuşan Erez, "Hannibal Protokolü'nün bir noktada uygulandığı anlaşılıyor çünkü bir rehine durumu tespit ettiğinizde bu Hannibal'dır ancak son 20 yıldır tatbikatlarını yaptığımız Hannibal, içinde rehinelerin bulunduğu tek bir araçla ilgiliydi. Burada gördüğümüz şey ise kitlesel bir Hannibal'dı. Çitlerde birçok açıklık vardı, hem rehineli hem de rehinesiz olarak birçok farklı araçta binlerce insan vardı." demişti.
EVDEKİLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇTI
İsrail'in bilerek kendi vatandaşları katlettiği defalarca kanıtlanırken yeni bir ifşa gündeme oturdu. İsrailli bir görgü tanığı, ordunun 7 Ekim'deki Hamas saldırısında içinde Hamaslılarla İsrailli sivillerin bulunduğu bir evi kuşattıktan sonra buraya yoğun ateş açtığı ve sivillerin varlığına rağmen tank ateşi kullanarak tüm evdekilerin ölümüne yol açtığını söyledi. İsrail basınında 19 Kasım'da yansıyan haberlerde Liel Hetzroni isimli 12 yaşındaki kız çocuğunun, 7 Ekim'de Hamas'ın Beeri bölgesinde bulunan kibutza yönelik saldırısında hayatını kaybettiği yer aldı.
6 HAFTA SONRA TEŞHİS EDİLDİ
Haberlerde, Liel, dedesi Avia'nın öldürülmesinin ardından, ikizi Yanai ve teyzesi Ayala bulundukları yerden başka bir yere götürüldüğü ve burada tutulan 10'dan fazla kişiyle beraber öldürüldükten sonra Hamas'ın binayı ateşe verdiği iddia edildi. İsrailli yetkililere göre, Yanai'nin DNA yoluyla kimliğinin tespit edilmesi 2 hafta sürerken, cesedi tamamen yanan Liel'in ise kimliği 6 hafta sonrasında teşhis edilebildi.
HAMAS CANAVARLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail kamuoyunda da yankı bulan olay hakkında Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Liel'in 7 Ekim'de "Hamas canavarları tarafından öldürüldüğü" ifadesini kullandı.
"İSRAİL EVDE SİVİLLERİN OLDUĞUNU BİLİYORDU"
İkiz kardeşlerin rehin tutulduğu evde bulunan ve oradan sağ çıkan Yasmin Porat, 15 Kasım'da, İsrail devlet radyosu KAN'a verdiği röportajda, olay günüyle alakalı detayları paylaştı. Porat, Hamaslılarla birlikte bulunduğu evin İsrail güvenlik güçleri tarafından kuşatıldığını, taraflar arasında şiddetli çatışma yaşandığını ve bir süre sonra bir Hamaslının teslim olmaya karar verip kendisini yanına alıp dışarı çıktıklarını anlattı.
İsrail güvenlik güçlerinin kendisini ve Hamaslıyı sorguladığını aktaran Porat, 3 saat süren sorgusu sırasında İsrailli yetkililere evde kaç sivilin bulunduğu, sivillerin evin neresinde nerede tutulduğu ve ev hakkında hatırladığı teknik detayları verdiğini kaydetti. Porat, sorgu esnasında çatışmanın devam ettiğini kaydederek, İsrail ordusu ve Hamas arasında süren yaklaşık 4 saatlik çapraz ateşin ardından yerel saatle 19.30 sularında evin önüne bir tank geldiğini belirtti.
Sabah'ta yer alan haberlere göre; Porat, "Kendi kendime neden eve tankla ateş ediyorlar diye düşündüm. Yanımdakilere 'Neden ateş ediyorlar?' diye sordum. Onlar da bana 'Evi (Hamaslılardan) arındırmaya yardımcı olmak için duvarları yıkmak amacıyla ateş edildiğini' söyledi." dedi.
2 TANK ATEŞİNDEN SONRA HERKES ÖLDÜ
"Tank tarafından atılan iki ateş olduğunu biliyorum." diye konuşan Porat, söz konusu çatışmadan hayatta kalan diğer kişi ve rehin tutuldukları evin sahibi Hadas Dagan'ın da kendisine söylediklerinden aynı sonucu çıkardığını paylaştı.
Dagan'ın tanklar geldikten sonra meydana gelen 2 büyük patlamaya kadar küçük kız Liel'in hayatta olduğunu anlattığını aktaran Porat, söz konusu diyalogu şöyle anlattı: "Ev sahibi Dagan bana şunu söyledi: 'Kız (Liel) bütün o saatler boyunca çığlık atmayı kesmedi.' Ben de 'Hatırlıyorum, ilk bir saat boyunca oradaydım, çığlık atmayı kesmedi' dedim. Sonra bana dedi ki, 'Yasmin, o iki ateş geldiğinde çığlık atmayı bıraktı. O zaman sessizlik oldu.' Peki bundan ne anlıyorsunuz? O çok büyük olaydan sonra, 2 tank ateşinden sonra, hemen hemen herkes öldü. En azından benim Hadas'la yaptığım konuşmadan anladığım da bu."
TAMAMEN YANDI
Porat, olayın ardından fotoğraflarda evin bir kısmının yandığını gördüğünü söyleyerek, Liel'in ölümüne ilişkin, "Bana sorarsanız, diğer evlerde olanlara dayanarak tahmin ediyorum, o (Liel) görünüşe göre tamamen yandı." dedi.