PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD’den Husi kararı! İsrail kargo gemisini ele geçirmeleri fitili ateşledi: ‘Olası terörist’ tanımı değişecek mi?

ABD’den İsrailli bir şirkete ait kargo gemisine el koyan Yemenli Husi grubuna tepki geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Yemen’deki Husiler için “olası terörist” tanımını gözden geçireceklerini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 13:11 Güncelleme 22 Kasım 2023, 14:15
ABD’den Husi kararı! İsrail kargo gemisini ele geçirmeleri fitili ateşledi: ‘Olası terörist’ tanımı değişecek mi?

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Yemen'deki Husilerin bir kargo gemisine el koyması ile alakalı olarak ABD'nin bu grup için 'olası terörist' tanımını gözden geçireceğini açıkladı.

"SUÇ ORTAĞI İRAN"

Kirby, Husilerin gemiye el koyması hakkında "İran'ın da suç ortağı olduğu uluslararası hukukun açık bir ihlali" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisi ise Husiler tarafından kaçırılan kargo gemisine ilişkin kınama mesajında saldırının arkasında İran'ın olduğunu belirtmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde "Bu olay ışığında, potansiyel terörist tanımlamalarını gözden geçirmeye başladık. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte diğer seçenekleri de değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmış; geminin ve uluslararası mürettebatının derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Son dakika... Husiler ABDnin SİHAsını düşürdü

BIDEN'IN İLK İCRAATİ

Biden yönetimi, Ocak 2021'de iktidara geldikten hemen sonra ABD'nin uyguladığı yaptırımların Yemen'deki insani krizi daha da kötüleştirebileceği endişesiyle Husilere yönelik terörist tanımlamalarını iptal etmişti.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi’nde ’Filistin’ çağrısı: İki devletli çözüm için inisiyatif alın | Türkiye garantörlüğe hazır
İYİ Parti’de iç hesaplaşma! Tacizle suçlanıp ihracı istenen Ümit Dikbayır’dan Akşener’e rest: Rezil kepaze edeceğim! İYİ Parti soruşturma başlattı
Geçmişten günümüze İsrail-Filistin arasındaki esir takasları! Hamas’ın kurucu ismi Şeyh Ahmed Yasin detayı dikkat çekti
SON DAKİKA