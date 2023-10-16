İsrail Gazze’de savaş suçu işliyor: Netanyahu UCM’de yargılansın!

Yaklaşık bir yıldır her cumartesi Başbakan Binyamin Netanyahu 'ya karşı düzenlenen gösterilere katıldığını belirten 68 yaşındaki İsrael, kendisi gibi düşünen İsraillilerin sayısının çok olmadığını söylüyor.

Toplumun bazı kesimlerinden ise tüm bu yaşananlara onlarca yıldır devam eden işgalin sebep olduğu yönünde sesler yükseliyor. Böyle düşünenlerden biri de insan hakları aktivisti Gale İsrael.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken, bir haftadır yaşananlar İsrail içinde de tartışma yarattı. Birçok İsrailli, 1300 kişinin hayatını kaybettiği Filistinli silahlı grupların saldırılarını önleyemediği için güvenlik güçlerine ve hükümete tepkili.

"BUNUN BİR GÜN BAŞIMIZA GELECEĞİNİ SÖYLÜYORDUM"

Tel Aviv'deki gösteride AA muhabirine konuşan İsrael, "(Filistin topraklarında) 75 yıldır devam eden bir işgal var. Netanyahu hükümeti çok radikal bir hükümet. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşimciler çok kötü şeyler yapıyor. Özellikle Nablus yakınındaki Huvara'da ve başka köylerde Filistinli çocukları öldürüyorlar. Ben bunun bir gün bizim de başımıza geleceğini söylüyordum. Sosyal medyada ve her hafta düzenlediğimiz cumartesi gösterilerinde sesimizi duyurmaya çalıştık ama bizi kimse dinlemedi." ifadelerini kullandı.

İsrail'de demokrasi olduğu yönündeki iddiaları da reddeden Bar, işgalin olduğu yerde demokrasinin olamayacağını vurguladı. İsrailli kadın aktivist, ne İsraillilerin ne Filistinlilerin çocuklarının ölmesini istemediklerini belirterek, "Çocuk çocuktur, kimin olduğu fark etmez." dedi.

"YETKİLİLERİN DERDİ ŞAHSİ POZİSYONLARINI MUHAFAZA ETMEK"

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde düzenlenen protestoya katılan diğer bir akitivist Katty Bar, Filistinli grupların elinde esir bulunan İsraillilerin serbest kalmasını sağlamak için hükümetin bombardımanı bırakıp müzakereye başlaması gerektiği görüşünde.

Şiddete karşı olduğunu dile getiren Bar, "Çocuklarımızı eve geri getirmeliyiz. Müzakere etmezsen, konuşmazsan hiçbir şey elde edemezsin. Şiddet çocuklarımızı geri getirmez." diye konuştu.

Hükümeti bu konuda bir şey yapmamakla suçlayan Bar, hükümet üyelerinin tek düşündüklerinin "şahsi pozisyonlarını muhafaza etmek" olduğunu söyledi.

İsrailliler olarak sürekli patlayan bir volkanın üzerinde yaşıyormuş gibi bir durumda olduklarını dile getiren Bar, "Çünkü Filistinlileri işgal altında tutuyoruz. Onlara ırkçı bir rejim gibi davranıyoruz. Ben de bir Yahudi'yim, ülkemi seviyorum ama bunlarla gurur duymuyorum. Bugünkü durumu ortaya çıkaran işgaldir." dedi.

İsraillilerin Filistinli gruplar tarafından esir alınmasının üzerinden bir hafta geçtiğini hatırlatan Bar, "Ne yaptıklarını bilmiyorum. Müzakere yapmalılar. Filistinli tüm mahkumları serbest bırakıp İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamalılar." görüşünü dile getirdi.

İsrailli eski bir gazeteci Gad Harel ise Filistinli silahlı grupların saldırılarını önleyemedikleri için hükümeti, istihbaratı ve orduyu eleştirdi.